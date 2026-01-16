El dólar oficial profundizó su caída y el Banco Central compró US$125 millones para las reservas

Los dólares cerraron la semana a la baja y se amplió la distancia del mayorista desde el techo de la banda cambiaria. La tendencia se dio mientras que el Banco Central sumó US$125 millones y acumuló diez ruedas consecutivas de compras de divisas en el mercado, y se explica por la nueva ola de emisiones de deuda internacional por parte de las compañías argentinas y el renovado atractivo por los instrumentos en pesos.

En ese escenario, el tipo de cambio oficial mayorista cerró este viernes a $1429,58, equivalente a una caída diaria de $12,77 (-0,88%). Con su ajuste diario por inflación, el piso de la banda se ubica en $904,38 y el techo alcanza los $1546,18.

En las pizarras del Banco Nación, el minorista quedó a $1455, un retroceso de $15 frente al cierre del jueves (-1%). Para encontrar un valor nominal equivalente hay que remontarse al 1° de diciembre pasado.

En tanto, el precio promedio del mercado fue de $1453,44, de acuerdo con el relevamiento que realiza diariamente el BCRA sobre las principales entidades financieras del país.

El dólar oficial tocó el valor más bajo desde el 1° de diciembre Andrew Angelov - Shutterstock

Los tipos de cambio financieros operaron relativamente estables. El dólar MEP se negoció en el mercado de capitales a $1472,15, unos $1,68 menos que el jueves (-0,1%). En cambio, el contado con liquidación (CCL) avanzó $5,27 y terminó la rueda a $1520,81 (+0,4%).

En la informalidad de las cuevas y arbolitos que operan en la City porteña, el dólar blue se vendió a $1500, una baja de $10 frente al cierre anterior (-0,7%). En este caso, fue el valor nominal más bajo desde el 19 de diciembre.

“Como los pesos que inyecta por esa vía los retira vendiendo Lelink, los pasivos remunerados del BCRA cayeron a apenas $0,03 billones y esta semana las tasas en pesos a un día alcanzaron nuevos máximos en lo que va del año", explicó un reciente informe de la consultora 1816 sobre las compras del Central.

Este jueves la autoridad monetaria compró US$125 millones por sus intervenciones en el mercado. Solo esta semana acumuló un saldo positivo de US$469 millones, mientras que las adquisiciones ascienden a US$687 millones desde el 5 de enero, cuando el BCRA empezó a sumar divisas para engrosar sus reservas. El objetivo del Gobierno es acumular entre US$10.000 millones y US$17.000 millones en 2026, según lo permita la demanda de dinero.

“Entrado enero, la balanza se dio vuelta para el BCRA que hoy lo ubica en la punta compradora del mercado de cambios y sin presiones adicionales en el tipo de cambio. Vale aclarar que no estamos en una época estacionalmente favorable para la liquidación de divisas y por ende vemos con buenos ojos este ritmo de compras”, explicaron desde Invertir Online (IOL).

Con el foco puesto en la deuda soberana, hoy los bonos en dólares volvieron a operar en terreno positivo. Los Bonares subieron 0,56% (AE38D) y los Globales lo hicieron hasta 0,58% (GD38D). El riesgo país retrocedió siete unidades y terminó la semana en 564 puntos básicos (-1,23%).

Desde enero, la banda cambiaria se moverá según la inflación: ¿cómo va a afectar esto a la economía?

El S&P Merval, el principal índice accionario argentino, avanzó apenas 0,2% y cotizó en 2.933.230 unidades (US$1928 al CCL). En el panel principal, se destacaron este viernes las acciones de Sociedad Comercial del Plata (+9,2%), Ternium (+2%), Banco Macro (+2%), Aluar (+1,7%) y Edenor (+1,6%).