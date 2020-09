Martín Redrado y su plan de cuatro pasos para resolver el problema del dólar

Martín Redrado, en LN+ 12:34

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de septiembre de 2020 • 22:50

Para Martín Redrado el problema del dólar radica en que es "un bien escaso" y que, como hace un tiempo se optó "por la vía de restringir la demanda", eso potenció el "apetito" de la sociedad por obtenerlo. "Cuando un bien se vuelve difícil de obtener la gente lo quiere buscar más", resumió en una entrevista con Mesa Chica, el programa de LN+.

Sobre esto, Redradoadvirtió que "no sirve" perseguir a aquellos que compran los 200 dólares y añadió: "Las páginas de los bancos o de la Afip se caen y esa es otra manera de controlar la demanda de dólares". "Cuando se ingresa en un camino de reprimir a la demanda es un camino de ida", resaltó el economista, para quien lo que habría que hacer es incrementar la oferta y bajar la brecha cambiaria.

En ese sentido, sugirió cuatro medidas a corto plazo, que ayudarían al Gobierno a "ganar tiempo", aunque advirtió: "Nada reemplaza la confianza, el generar un programa que nos dé un horizonte a los argentinos".

En primer lugar, sostuvo que se deberían "usar los bonos que tiene el Banco Central, tanto en pesos como en dólares, con pericia en el día a día".

Martín Redrado, en LN+ 05:18

Video

Luego, propuso "convocar a los seis grandes exportadores para pedirles que prefinancien exportaciones del año que viene", considerando que habrá una buena cosecha y que el precio de la soja está subiendo.

En tercer lugar, sugirió "que el Ministerio de Economía genere más títulos en pesos y con distintos índices, de manera tal que le puedas dar al tenedor de pesos alternativas para no ir al dólar".

Y, en cuarto lugar, recordó una medida que hicieron en 2009: "Usar el canje de monedas, es decir, el préstamo que tenemos con el Banco Central de China, para que una parte sea convertido y, en lugar de yuans, obtengamos dólares".

Redrado resaltó que la posibilidad que tiene el Gobierno de dejar atrás el cepo cambiario dependerá, en gran medida, del programa que se negocie con el Fondo Monetario Internacional."Tenemos dos hitos por delante: la presentación del presupuesto y la definición de cómo se va a financiar el déficit del año que viene, con emisión monetaria, colocación de títulos en pesos... Se necesita una hoja de ruta que le dé un horizonte a la economía argentina para poder levantar el cepo, sino seguiremos en el día a día".

Además, señaló los problemas que pueden devenir de la emisión monetaria. "El riesgo es que haya más pesos en el mercado de los que queremos tener los argentinos y eso genera tensión inflacionaria".

Redrado señaló que hay una tendencia hacia "un incremento en la taza de inflación, sobre todo porque está amesetándose la demanda de pesos". Y añadió: "Ojo con caer en recetas del FMI. Tengamos un programa argentino, con un programa de estabilización y también con otro de modernización productiva". Para él, es importante "pensar fuera de la caja de herramientas" y buscar nuevas alternativas.

Consultado por la posibilidad de asumir un cargo en el Gobierno dijo: "Uno no vuelve a un lugar donde no estuvo". Con esa frase rechazó -entonces- volver al Banco Central. De todos modos, contó que quiere "ayudar a la Argentina", aunque aclaró que no tiene expectativas de ocupar cargos públicos.