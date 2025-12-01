El “gran desafío” económico de Milei en 2026 y los factores de los que depende el optimismo, según Martín Redrado

El economista Martín Redrado analizó este domingo por la noche el rumbo económico del Gobierno y las perspectivas hacia 2026. En diálogo con José Del Rio para Comunidad de Negocios (LN+), el extitular del Banco Central sostuvo que el “gran desafío” de la próxima etapa será recrear empleo formal y darle previsibilidad macroeconómica a la Argentina, y advirtió que el optimismo hacia adelante dependerá de decisiones concretas en materia laboral, tributaria y cambiaria.

Redrado afirmó que, pese a la desaceleración inflacionaria, “no crece el salario y tampoco crece el empleo”, y alertó que la economía ya perdió 150.000 puestos de trabajo, principalmente en construcción, industria y comercio. “No hay vistas de una transformación que ponga a la economía en crecimiento”, planteó.

En ese sentido, opinó que el Gobierno deberá trabajar en dos ejes: “Tiene que resolver cómo dar previsibilidad a los argentinos en materia cambiaria, monetaria y financiera, y cómo hacer más competitivo al sector privado”. Para ello, consideró imprescindible una reducción de la presión impositiva, los altos costos logísticos y las distorsiones del esquema federal.

Respecto de qué factores nos permitirán tener una mirada optimista sobre el futuro del país, Redrado fue categórico: “Todo va a depender justamente de lo que hagamos y las decisiones que tomemos”. Planteó como necesaria una lucha frontal contra la informalidad, que afecta al 50% de los trabajadores, y una baja de impuestos al trabajo para facilitar la contratación.

“Un trabajador registrado paga 18% de impuestos. Si queremos aumentar el salario formal, podemos bajarlo al 9%”, explicó. Agregó que la modernización laboral “no alcanza” si no se reducen los costos que hoy funcionan como “barreras de ingreso al mercado”.

El economista destacó que la inversión será otro pilar central para retomar el crecimiento y pidió avanzar hacia un solo tipo de cambio, sin brechas ni restricciones. “Hay que salir del dólar MEP, del contado con liquidación y del blue. Los inversores piden normalidad cambiaria”, afirmó.

Durante otro pasaje de la entrevista, el exfuncionario celebró que haya rubros que hoy muestran un desempeño favorable —como la minería, la economía del conocimiento, las tecnologías de la información y el agro—, pero advirtió que su expansión requiere condiciones financieras estables.

En ese marco, pidió bajar los encajes bancarios que el Banco Central exige a las entidades, con el objetivo de reducir las tasas que enfrentan las pymes mientras avanzan las reformas estructurales.

Redrado explicó que los encajes alcanzan hoy el 52%, un nivel muy por encima del estándar internacional. “Por cada 100 pesos que se depositan en un banco, el BCRA exige que más de la mitad quede inmovilizada como respaldo. En cualquier sistema financiero normal es 20%”, detalló.

Según afirmó, ese aumento —implementado durante el período electoral para contener al dólar— ahora debería revertirse. “Bajar la tasa de interés permitiría tener una economía más homogénea”, sostuvo, antes de remarcar que una normalización financiera será decisiva para sostener el crecimiento.