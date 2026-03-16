Tensión en los mercados: el riesgo país supera la barrera de los 600 puntos básicos

El riesgo país vuelve a subir y supera la barrera de los 600 puntos básicos, valores que no se registraban hacía tres meses. Con la guerra en Medio Oriente de fondo, en las últimas dos semanas hubo un clima de aversión al riesgo global que impactó en los activos argentinos, y aleja a la Argentina de tener acceso a los mercados internacionales de deuda.

El índice que elabora el JP Morgan arranca este lunes en los 601 puntos básicos, equivalente a una suba de 17 unidades frente al viernes (+2,91%), según las pantallas de Rava Bursátil. Es el valor más alto desde el 15 de diciembre último y se aleja de los 484 puntos que tocó a finales de enero, cuando marcó el valor más bajo desde 2018.

Esta suba es consecuencia de la caída que presentan los bonos soberanos en dólares en las últimas semanas, aunque hoy la tendencia es dispar. Por ejemplo, mientras que algunos Globales logran alzas marginales de hasta el 0,35%, como es el caso del GD41D, otros títulos caen hasta 0,14% (GD38D).

“Aun cuando el Banco Central (BCRA) se decidió a comprar reservas y el Tesoro coloca deuda en dólares en el mercado local para garantizar los pagos de julio, y despejado el riesgo político con el contundente triunfo electoral de octubre, el riesgo país volvió lentamente a los niveles de diciembre. Seguimos repitiendo que la mejora de los fundamentals respecto de la herencia sirvió para desplomar el riesgo país desde 2000 puntos básicos, pero el mercado parece estar esperando nuevos retoques al programa económico que permitan una mejora robusta y sostenible en el tiempo”, señalaron desde la consultora económica LCG.

Guerra en Medio Oriente: expectativa por la palabra de Khamenei

El mercado accionario local también se tiñe de rojo, a pesar de que los principales índices de Wall Street operan en terreno positivo. El índice S&P Merval registra una caída del 0,9% y se ubica en las 2.618.607 unidades, equivalentes a US$1785 al ajustar por el dólar contado con liqui (-0,7%).

Dentro del panel líder, los descensos más significativos se observan en las acciones de Cresud (-2,1%), YPF (-2,1%), Edenor (-1,8%), Central Puerto (-1,6%) y Transportadora de Gas del Norte (-1,50%). De la mano contraria, suben Ternium (+1,7%), Aluar (+1,1%), Transener (+1%) y BYMA (+1%).

El clima para las acciones argentinas que cotizan en Wall Street (ADR) también es mayoritariamente negativo. Los papeles de Irsa muestran un retroceso del 2,5%, seguidos por Edenor (-2,4%), YPF (-2,3%), Telecom Argentina (-2,3%) y BBVA (-1,8%).

“De cara a esta semana, el foco del mercado seguirá puesto en la evolución del conflicto en Medio Oriente, que viene marcando el tono de los activos globales y del precio del petróleo. Un escenario de mayor tensión podría sostener la volatilidad en la renta variable, mientras que cualquier señal de desescalada podría dar lugar a un rebote tras las caídas recientes", mencionaron desde Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

Las cotizaciones de dólar tienden a la baja Pixabay

En cuanto al mercado cambiario, las cotizaciones arrancan la semana a la baja. Este es el caso del tipo de cambio oficial mayorista, que cotiza a $1393,44, equivalente a una caída diaria de $4,48 (-0,32%). Así, el peso argentino se consolida como la segunda moneda emergente que menos se vio impactada por el conflicto en Medio Oriente.

La dinámica se repite en el dólar oficial minorista, que abre en las pizarras del Banco Nación a $1415, lo que significa un retroceso de $5 frente al viernes (-0,4%). En tanto, el precio promedio del mercado es de $1415,85, según el relevamiento de entidades financieras que realiza el BCRA.

“La oferta en el mercado de cambios sigue bien por cuatro factores: el agro (liquida casi US$100 millones diarios); mineras, petróleo y dólares financieros de empresas; y con las dos demandas calmas, con importaciones todavía sin levantar restricciones y el atesoramiento contenido por las tasas en pesos”, explicó Fernando Marull, economista de FMyA.

Los tipos de cambio financieros acompañan la tónica descendente. El dólar MEP se posiciona en las pantallas del mercado de capitales en los $1419,06, una baja de $5,28 en comparación con el cierre del viernes (-0,40%). El contado con liquidación (CCL) se negocia a $1466,60, lo que implica una caída de $2,89 (-0,2%).