Los bancos centrales del mundo cierran filas con Jerome Powell tras la ofensiva de Trump

FRÁNCFORT.- Los jefes de los principales bancos centrales del mundo se alinearon hoy en respaldo al presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, y emitieron una declaración de solidaridad sin precedentes, luego de que la administración Trump abriera una investigación en su contra.

La raíz de la acusación de la Casa Blanca se centra en un testimonio que brindó Powell en junio ante el Congreso sobre los gastos en remodelación de la sede de la Fed, pero el propio funcionario calificó al argumento como un “pretexto” para habilitar una injerencia política del Poder Ejecutivo sobre las tasas de interés.

The ECB and other European and international central banks stand in full solidarity with the Federal Reserve System and its Chair Jerome H. Powell.



The independence of central banks is in the interest of the people we serve. pic.twitter.com/j8anBP2dpB — European Central Bank (@ecb) January 13, 2026

“Nos solidarizamos plenamente con la Reserva Federal y con su presidente, Jerome H. Powell”, indica la declaración firmada por los titulares del Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra y el Banco de Canadá. “El presidente Powell actuó con integridad, centrado en su mandato y con un compromiso inquebrantable con el interés público”, añaden.

Los banqueros advierten que una mayor influencia política sobre la Fed podría debilitar la confianza en la entidad: “La independencia de los bancos centrales es un pilar de la estabilidad de precios, financiera y económica”.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y el presidente Donald Trump durante una visita a la Fed, el jueves 24 de julio de 2024 Julia Demaree Nikhinson - AP

Fuentes cercanas al proceso señalaron a Reuters que la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, quien firmó en representación de los 21 bancos centrales de la zona del euro, fue la principal impulsora de la respuesta conjunta. Entre los otros firmantes figuran los jefes de los bancos centrales de Suecia, Dinamarca, Suiza, Australia, Corea del Sur, Brasil y Francia, así como altos funcionarios del Banco de Pagos Internacionales, el organismo que agrupa a los bancos centrales. El Banco de Japón se destacó por su ausencia en la lista. De todos modos, la nómina no se considera definitiva y todavía podrían sumarse nombres.

El conflicto por las tasas de interés

Powell indicó en un video que compartió este domingo en la red social X que el banco central recibió el viernes citaciones relacionadas con su testimonio ante el Senado en junio del año pasado, en el que declaró sobre un millonario proyecto de renovación de las oficinas de la Fed.

El presidente de la Fed criticó la “acción sin precedentes” de la administración Trump y dijo que se trata de un pretexto para influir en las políticas de la institución. “La amenaza de cargos penales es consecuencia de que la Reserva Federal fija las tasas de interés basándose en nuestra mejor evaluación de lo que sirve al público y no en las preferencias del presidente”, declaró.

Según el funcionario, Trump lo “hostiga” por no cumplir con sus deseos de una reducción más drástica de las tasas de interés, cuando la inflación sigue por encima de su objetivo del 2%. “Serví bajo cuatro gobiernos, republicanos y demócratas. Cumplí con mi deber sin temor ni favoritismos políticos”, agregó.

Video message from Federal Reserve Chair Jerome H. Powell: https://t.co/5dfrkByGyX pic.twitter.com/O4ecNaYaGH — Federal Reserve (@federalreserve) January 12, 2026

Por su parte, Trump acusó a Powell de no respetar el presupuesto previsto para la renovación de su sede en Washington, al considerar que podría haber casos de fraude, y planteó que hubo un costo total de 3100 millones de dólares cuando se fijaron 2700 millones inicialmente. Durante una audiencia en junio, el presidente del Comité Bancario del Senado, Tim Scott, sostuvo que el plan incluía terrazas, ascensores personalizados para áreas VIP, mármol blanco y una colección de arte privada. Powell desmintió esos puntos y aseguró que varios de esos elementos “no están en el plan actual”.

Desde el comienzo de su segundo mandato, Trump reclama recortar las tasas de referencia para reducir los costos de endeudamiento y apuntalar el crecimiento. El mandatario acusó reiteradamente a la Fed de mantener una política monetaria demasiado restrictiva e insinuó en varias ocasiones la posibilidad de remover a su presidente.

De todas formas, Trump negó tener conocimiento alguno de la investigación del Departamento de Justicia sobre la Fed. “No sé nada al respecto, pero ciertamente no es muy bueno en la Fed y no es muy bueno construyendo edificios”, dijo sobre Powell tras una entrevista concedida a la NBC.

El mandato del presidente de la Fed debe concluir en mayo de este año, lo que permitirá reemplazarlo, potencialmente, por el principal asesor económico de Trump, Kevin Hassett, considerado por los analistas como el favorito.

Un edificio del complejo de la Reserva Federal, actualmente en construcción, se observa a través de una abertura en el vallado de obra, el 7 de abril de 2025, en Washington Jacquelyn Martin� - AP�

Reacciones

El anuncio de la investigación provocó una oleada de apoyos a la Fed en Estados Unidos. Varios referentes clave del Partido Republicano empezaron a manifestar públicamente su desaprobación por esta situación, en un partido oficialista que hasta ahora viene ofreciendo poca resistencia a las iniciativas de la Casa Blanca.

También los tres expresidentes vivos de la Reserva Federal –Janet Yellen, Ben Bernanke y Alan Greenspan–, junto a figuras clave que ocuparon cargos económicos de primer nivel bajo administraciones demócratas y republicanas, firmaron una carta para expresar su apoyo frente a lo que describen como una “campaña de acoso” por parte de Trump. “La independencia de la Reserva Federal y la percepción pública de dicha independencia son cruciales para el desempeño económico”, advierten los firmantes en el documento.

El consejo editorial del Wall Street Journal cuestionó con dureza a la administración republicana y afirmó que Trump “se haría un favor a sí mismo y al país despidiendo a los responsables del fiasco”. En ese marco, advierte que “provocar una controversia con la Reserva Federal y con el mercado de bonos sobre un asunto que los votantes consideran irrelevante es una maniobra política imprudente”. Una escalada en este enfrentamiento podría –según el medio- aumentar la volatilidad financiera y dañar la credibilidad económica de Estados Unidos en un momento sensible del ciclo económico.

Los mercados también reaccionaron con preocupación. Analistas anticiparon turbulencias financieras y un impacto negativo sobre el dólar, los bonos del Tesoro y las acciones estadounidenses, en un contexto en el que la credibilidad institucional de Estados Unidos es un pilar central del sistema financiero global. “Esperamos una venta masiva similar a la de abril del año pasado, cuando se produjo el shock arancelario y una amenaza previa a la posición de Powell”, señaló Krishna Guha, analista del banco de inversión Evercore ISI, a The Associated Press.

Agencias AP, ANSA, AFP y Reuters