El riesgo país perfora la barrera de los 600 puntos básicos y vuelve a valores que no se veían desde enero

El riesgo país perfora la barrera de los 600 puntos básicos, valores que no se veían desde mediados de enero pasado. La reacción se da luego de que el fin de semana trascendiera que el Gobierno va a recomprar bonos a lo largo de toda la curva de vencimientos, una noticia que le dio un impulso adicional al alza a la deuda soberana.

En las primeras negociaciones de la semana, el riesgo país se posiciona en los 596 puntos básicos, de acuerdo con información proporcionada por Rava. Se trata de una caída de 51 unidades frente al cierre previo (-7,88%) y toca el valor más bajo en diez meses.

El 9 de enero de este año, el indicador que elabora el JP Morgan llegó a tocar mínimos en 560 puntos básicos, un nivel que no tenía desde 2018. Sin embargo, entre el ruido internacional que se generó por los aranceles de importación de Estados Unidos y ante el nerviosismo de las elecciones legislativas, desde entonces el riesgo país tendió al alza.

Hasta el viernes previo a las elecciones legislativas cerró a 1081 puntos básicos, lo que evaporaba la posibilidad de que la Argentina tenga acceso a los mercados internacionales de deuda. Pero tras la victoria de La Libertad Avanza en los comicios, los bonos soberanos tuvieron un rally histórico y el riego país se derrumbó 485 unidades hasta el momento.

Hoy, los bonos soberanos vuelven a tender al alza: los Bonares trepan 2,1% (AL35D) y los Globales 1,38% (GD30D). El optimismo llega luego de que durante el fin de semana el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmara ante inversores en el extranjero que el objetivo del Gobierno es recomprar bonos a lo largo de toda la curva, según dejó trascender la agencia Bloomberg. La prioridad estaría puesta en recomprar en el tramo corto de la curva, donde se concentran los mayores vencimientos en los próximos años.

El 20 de octubre último, una semana antes de las elecciones legislativas, la Secretaría de Finanzas había anunciado que dio inicio a las tratativas para llevar adelante una recompra de bonos en dólares bajo el programa “deuda por educación”. Esta operación busca “reducir el costo de financiamiento del país y fortalecer la inversión en educación”, con la ayuda de agencias y organismos multilaterales.

“La Argentina planea recomprar Globales con vencimiento en 2029 y 2030 utilizando una fuente de financiamiento más económica con el objetivo de bajar la carga de los próximos vencimientos. En relación con el bono por educación, recordamos que se trata de una operación en la que generalmente un país deudor emite un nuevo bono garantizado por un organismo internacional para recomprar deuda que opera a tasas más altas, la cual genera un ahorro de intereses que es destinado a consolidar la inversión educativa", explicaron desde Facimex Valores.