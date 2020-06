"Después de la pandemia va a surgir un nuevo mundo, distinto, complicado; y pensar quiénes pueden ser candidatos o no, me parece una pérdida de tiempo", agregó el analista. Fuente: Archivo - Crédito: Enrique Villegas

El asesor político, Jaime Durán Barba participó en el programa Comunidad de Negocios, que se emite por LN+, y tildó de "chifladuras" las declaraciones que hizo Dady Brieva, quien dijo "seamos Venezuela ahora". Además, negó que en el gobierno de Mauricio Macri se hayan realizado espionajes, tal como denunció Marcelo Tinelli en Twitter, y sentenció: "Hay que esperar que esta catástrofe pase para hacer política".

Además, según mencionó el ex asesor de Macri, está de acuerdo con el presidente Alberto Fernández, quien en una conferencia de prensa hizo referencia a que es un "disparate estatizar a las empresas y perseguir a los ricos". El debate se había armado días atrás, cuando la diputada Fernanda Vallejos propuso estatizar a las empresas que reciben la ayuda del Estado.

"Me parece un mensaje civilizado y racional. Hay que dejar de ser tan tercermundista como son algunos políticos en la Argentina. No se trata de perseguir a los demás", dijo, además de mencionar que basta con fijarse cómo son los países que han llegado a ser ricos.

"Leer el reportaje de la revista Newsweek sobre la situación de Venezuela hace que una declaración como la de Dady (Brieva) sea una locura. Según reportaje que hizo la revista, en ningún hospital de Venezuela se encuentran con agua desde hace más de tres semanas. El hospital más rico de Caracas no tiene ambulancia, no tiene cuidados intensivos, o sea, lo que va a haber ahí es una mortandad por la ineptitud de los militares que gobernaron ese país. Lo saquearon y están llegando al ridículo más grande, peleando con los Estados Unidos para que permita que petroleros iraníes lleven petróleo a uno de los países fundadores de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep), como que fue Venezuela. El Gobierno venezolano ha sido el símbolo de la ineptitud total desde hace años y ahora con la pandemia se ha visto más. Pensar en irse a Venezuela me parece una chifladura" , explicó.

Sobre el tuit de Marcelo Tinelli en el que hacía referencia a que durante el gobierno de Mauricio Macri se hacían espionajes, escuchas telefónicos y se leían los mails, aseveró: "No creo que esas prácticas hayan ocurrido. Al único que atacan es al expresidente".

Consultado sobre si esto forma parte de algún juego político, reiteró que así sucede con mucha gente en el mundo, "son desleales, les gusta hacer leña del árbol caído". Agregó: "Yo les hablo como alguien que estuvo cercano a Mauricio, y pude ver mucha gente de la que ahora dice barbaridades contra Macri que era muy obsecuente con él". Y completó: "Estos señores que adulan al presidente Fernández, van a hacer lo mismo si es que gana un enemigo suyo para conseguir alguna ventaja".

Para Durán Barba, en el país sucede lo mismo con la Justicia y señaló que "en la Argentina la Justicia es un poder independiente que busca sus propios fines y es leal a quien quiere serlo según los vientos de la política van en una u otra dirección"

"No me extraña que haya algunos jueces que hagan eso", detalló, pero hizo la salvedad de que hay magistrados "honorables". En cambio, dijo que "otros buscan funcionar de acuerdo a sus propios intereses y desgraciadamente esos son los grandes problemas reales del país".

Sobre el reparto de los recursos del Estado, detalló que tiene que hacerse sin preferencias políticas. "Eso funcionaba así legalmente hace un tiempo. Yo recuerdo haber visto a la gobernadora de Santa Cruz [Alicia Kirchner] entrando a Olivos y a todos los gobernadores. Todos tenían acceso a lo que les correspondía. No creo que haya habido una persecución de Macri en contra de ningún gobernador. Un gobierno debe tratar por igual a todos los gobernadores a todas las personas porque el presidente es presidente de todos los argentinos no solo de una fracción", indicó.

Consultado sobre las responsabilidades que pesan sobre la pandemia, señaló que quienes tienen obligación de estar al frente son "el presidente Fernández, el Gobierno de la Ciudad -con Horacio Rodríguez Larreta-, y el gobernador Axel Kicillof. Los otros políticos, a menos que tengan algo positivo que aportar, no pueden hacer nada. Hay que esperar que esta catástrofe pase para hacer política", advirtió.

"Después de la pandemia va a surgir un nuevo mundo, distinto, complicado; y pensar quiénes pueden ser candidatos o no, me parece una pérdida de tiempo. Es necesario que todos los que tenemos un grado de influencia, porque pensamos y escribimos, debemos tratar de que se cree un clima positivo en el que así como enfrentaron muy bien la pandemia, tratemos lo que decía Ferández, una Argentina más rica", cerró.