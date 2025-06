El análisis de Alejandro Catterberg sobre la candidatura de Cristina: “Le está jugando a favor a Milei”

“Primero adelantaron las elecciones en la Ciudad y ganó Milei. Ahora hacen lo mismo en la Provincia. Con esto queda claro una cosa: Cristina le está jugando a favor a Milei”. A partir de esa idea, el analista político Alejandro Catterberg desmenuzó en LN+ todos los ribetes de las próximas elecciones bonaerenses.

Alejandro Catterberg, analista politico en LN+

Sobre los límites geográficos de la contienda electoral, Catterberg mencionó que “la propia presencia de CFK nacionaliza la disputa: no se va a hablar de lo que pasa en los municipios bonaerenses, se va a hablar de la situación nacional”.

Cristina y un llamativo cambio en su estrategia

A diferencia de elecciones anteriores, Catterberg resaltó una una vuelta de tuerca: “Cristina siempre fue de esperar hasta el último minuto para anunciar una candidatura. Ahora, anticipándose de esta manera, altera lo que venía armando Axel Kicillof: lo amenaza de forma explícita”.

En alusión a su horizonte político, el analista reconoció que la expresidenta trabaja mirando hacia Brasil. “Cristina toma como ejemplo a Lula quien, después de haber ido preso, volvió a la presidencia. Y donde Bolsonaro, su predecesor, haría las veces de Milei”, analizó en los estudios de LN+.

La expresidenta argentina Cristina Fernández sostiene una bandera del país durante una reunión cultural, el domingo 25 de mayo de 2025, en Buenos Aires. (AP Foto/Emmanuel Fernández) Emmanuel Fernandez - AP

Consultado sobre el desempeño electoral de Cristina, para Catterberg no resulta descabellado pensar en una hipotética derrota de la líder del PJ. "No doy por descontado que Cristina gane las elecciones. Ella puede aglutinar a fuerzas que no ven con buenos ojos al Gobierno, pero el Gobierno puede hacer lo mismo, y pulverizar su carrera", subrayó.

Al preguntarle sobre la situación actual del peronismo, el director de Poliarquía Consultores hizo una analogía arquitectónica. “El peronismo es como un edificio que está implosionando, que se está viniendo abajo. Y al lado tiene un edificio en construcción: el de La Libertad Avanza, cuyos ladrillos son el hartazgo de la gente respecto a los políticos”, enfatizó.

Por último, manifestó que el gran talón de Aquiles del movimiento justicialista es que “ninguno de sus referentes -donde se incluyen a Cristina, Kicillof y Sergio Massa-, está dispuesto a renunciar a sus aspiraciones presidenciales”.