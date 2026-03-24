El CEO de Tecpetrol destacó la “inmensa oportunidad” que tiene la Argentina en materia energética y puso el foco en el gas

HOUSTON.- En un panel en el que se analiza el potencial energético de América Latina en la mayor conferencia global del sector, el CEO de Tecpetrol, Ricardo Markous, destacó de la “inmensa oportunidad” que tiene la Argentina en una “situación global cambiante”, y destacó el potencial de Vaca Muerta.

“Nos encontramos en una situación global cambiante, tanto para Estados Unidos como para América Latina. Existe una enorme oportunidad, hablando de la Argentina, donde tenemos presencia en la zona de Vaca Muerta. Se trata de una oportunidad inmensa. Como país, estamos produciendo 900.000 barriles diarios. Nuestras proyecciones indican que, a largo plazo, alcanzaremos los 1,5 millones de barriles por día”, señaló Markous, que fue uno de los participantes del panel “Energía para el crecimiento: infraestructura e inversión en América Latina” en el marco de la CERAWeek, en Houston.

El CEO de Tecpetrol, Ricardo Markous, en la CERAWeek. Guillermo Idiart

“Estamos trabajando en el sector del gas y en la integración gasífera. El gas ha comenzado a fluir nuevamente hacia Chile. También está empezando a fluir de nuevo hacia Brasil —poco a poco—, a través del gasoducto hacia Bolivia y también hacia el norte de Chile", añadió el ejecutivo de Tecpetrol, la empresa energética de Techint. Lo escuchaban en la sala ejecutivos de varias compañías argentinas del sector.

Respecto al desarrollo de la industria gasífera, dijo que “la Argentina ha estado trabajando en la resolución de diversos problemas relacionados con el GNL”, y destacó las posibilidades en Vaca Muerta para el desarrollo de esa industria.

“Vaca Muerta es, fundamentalmente, una cuenca gasífera. En lo que respecta al gas, los resultados son colosales. En el ámbito regional, ya estamos exportando a Chile —si bien se trata de un volumen limitado— y debemos desarrollar la infraestructura necesaria para exportar también a Brasil. No obstante, el gran mercado es el del GNL", señaló.

Ricardo Markous, CEO de Tecpetrol

“Por lo tanto, la combinación de las exportaciones regionales y el GNL resulta clave, ya que, dado que el petróleo que extraemos lleva gas asociado, necesitamos encontrar un mercado para ese subproducto a fin de poder mantener la producción petrolera. En consecuencia, consideramos que existen enormes oportunidades para el desarrollo de infraestructura“, dijo Markous, que remarcó que participan en TGN Norte, la red que conecta directamente con Brasil.

“Actualmente estamos evaluando proyectos para ampliar nuestros gasoductos y enviar un mayor volumen de gas hacia ese país. En definitiva, se abre una oportunidad inmensa para Argentina en el sector del gas", auguró el ejecutivo, acompañado en la mesa por Caleb Orr, subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales del Departamento de Estado norteamericano, entre otros.

Al responder una consulta sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) lanzado por el gobierno de Javier Milei, Markous dijo que lo que “realmente debería implementarse es una medida que reduzca el impuesto sobre la renta del 35% al ​​25%, es decir, una reducción de la carga tributaria".

“No sería necesario determinar el valor exacto del impuesto ni su estructura de inmediato, sino establecer lo que será la norma durante los próximos tres años, dado que el objetivo es acelerar las inversiones en la Argentina. Y considero que esto es positivo, pues, de hecho, ya se están realizando inversiones con el RIGI", dijo.

Markous también habló de las posibilidades que se abren en otros sectores, no solo el gasífero. “Contamos con enormes oportunidades en el ámbito del litio. La Argentina tiene numerosos proyectos en marcha tanto en el sector del litio como en el del cobre. En cuanto al cobre, si bien actualmente no producimos, existen varios proyectos que supondrán una inversión masiva en este mineral en la Argentina", apuntó.

El CERAWeek se desarrolla en Houston. RONALDO SCHEMIDT - AFP

Markous también consideró fundamental la relación con el sector privado. “Tomemos como ejemplo el caso del shale (petróleo y gas de esquisto): hemos aprovechado la experiencia y los avances logrados en Estados Unidos. De hecho, contamos con empresas de servicios estadounidenses operando en la Argentina. Gracias a ello, toda la curva de aprendizaje y desarrollo del shale que se gestó en Estados Unidos se ha replicado en la Argentina con una velocidad extraordinaria“, explicó.