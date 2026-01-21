El gasto público de la Argentina en 2025 cayó a su nivel más bajo en seis años

Según un informe de la Iaraf, el gasto público real total siguió disminuyendo en 2025. Es decir, en comparación con 2024, el año pasado se registró una variación negativa en el gasto total del 1,7%. Esto, en particular, sigue una tendencia más amplia de disminución del gasto público impulsado tras el cambio de gobierno y la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada.

De hecho, en comparación con 2023, la caída en el gasto frente a 2023 es del 27,6%. A su vez, el gasto de 2025 lo define como el año con el gasto total más bajo de todo el periodo, desde 2019.

Al mismo tiempo, según Iaraf, el gasto primario registró un pequeño aumento del 0,4% con respecto a 2024. Esto sigue a una fuerte caída del gasto en 2024 con respecto a 2023: en ese año se registró una contracción del 27,2%. El ajuste es especialmente notable en comparación con el pico de 2022, año frente al cual el nivel de 2025 marca una baja del 31%.

Además, el gasto real en intereses de la deuda fue el más bajo registrado desde 2019, con una disminución del 21% con respecto a 2024. Esta reducción en los pagos de intereses constituye un factor clave para impulsar el gasto total a niveles particularmente bajos.

En cuanto al destino del gasto, el informe de Iaraf, las pensiones y jubilaciones constituyeron la partida más importante. En 2025 se registró un aumento del gasto del 15% en términos reales con respecto al año anterior. Sin embargo, a pesar de ello, esto sigue suponiendo una disminución general en términos del periodo total analizado. Excluyendo el año de la pandemia, el gasto en este ámbito fue un 19% inferior al máximo registrado en 2019.

Relativo al destino de este gasto, las pensiones constituyeron la partida más importante. Andrzej Rostek - Shutterstock

En cuanto a los sectores que experimentaron descensos especialmente notables en el gasto público, Iaraf dijo que el gasto en salarios del sector público alcanzó su nivel real más bajo desde 2019, es decir, el gasto en este sector disminuyó un 27% en comparación con 2023. El gasto en programas sociales también experimentó una variación negativa significativa, ya que disminuyó un 51% durante el mismo período.

Sin embargo, a pesar de la disminución general del gasto, algunos sectores experimentaron un crecimiento durante el periodo. En particular, el gasto en la Asignación Universal por Hijo (AUH) alcanzó su nivel más alto del periodo registrado, con un aumento del 23% en términos reales desde 2023, según el instituto.

Con respecto a las tendencias generales de gasto desde 2023, el Iaraf subrayó que “los únicos gastos base caja con tres bajas consecutivas fueron el gasto en subsidios a la energía (este gasto tuvo cuatro bajas consecutivas), la inversión real directa y que el gasto total también tuvo tres caídas interanuales consecutivas.” Además, y en particular, señalaron que ninguna categoría de gasto registró un crecimiento consecutivo durante los tres años.