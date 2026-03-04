LA NACION

Amazake: la bebida japonesa fermentada de arroz con nutrientes y bacterias beneficiosas

Tradicional en Japón y elaborada con arroz, agua y koji, esta bebida dulce y cremosa aporta vitaminas B, antioxidantes y fibra; se consume fría o caliente y se asocia a beneficios digestivos

EL TIEMPO (GDA)
El amazake es una bebida tradicional japonesa de arroz dulce fermentado que tiene miles de años de historia, gracias a los beneficios que ofrece para el cuerpo. Este líquido dulce y cremoso se puede servir frío o caliente.

Esta bebida se elabora mediante una técnica de fermentación y conservación de alimentos, que consiste en hervir arroz, agua y koji. Estos hongos también se utilizan en otros fermentos de la cocina asiática, como el miso, el natto o la salsa de soja, según el portal especializado ‘Okinawa’.

De acuerdo con el portal, luego de un periodo de ocho a diez horas, esta bebida ya queda lista. Aunque sus ingredientes son sencillos, son ricos en nutrientes, como glucosa, aminoácidos y vitaminas del complejo B.

Asimismo, es ideal para mejorar la salud intestinal y ayudar a blanquear la piel, por lo que este líquido no puede faltar en los hogares japoneses.

“El grupo de vitaminas B que contiene el amazake está relacionado con el metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas, así como con la salud de la piel y el cabello. Por lo tanto, se esperan efectos positivos en la belleza. El amazake también contiene un ingrediente llamado ergotioneína, un antioxidante que inhibe el envejecimiento de la piel”, explicó Misaki, modelo y embajadora de Spa LaQua en Tokio, a la ‘BBC’.

El amazake es tan popular que fue registrado en el libro histórico Nihon Shoki, que constituye una de las historias oficiales más antiguas de Japón.

Por otro lado, Adam Yee, científico alimentario y presentador del pódcast ‘My Food Job Rocks’, coincide en que los minerales y las vitaminas que posee esta bebida mejoran la apariencia de la piel y el cabello si se consumen en cantidades adecuadas.

Este producto es tan popular en Japón que se puede encontrar en cafeterías y tiendas, donde no solo los locales pueden consumirlo, sino también los turistas, ya que no tiene ninguna restricción.

Otro de los beneficios que suele tener el amazake es que ayuda a la resaca, mejora los ciclos del sueño y favorece el sistema digestivo. Asimismo, contiene ácido fólico, ácido ferúlico y fibra.

