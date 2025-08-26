El Gobierno nacional creó este martes la Ventanilla Única de Pago Registral Automotor (Vupra), un sistema digital destinado a simplificar y centralizar los pagos vinculados a la compraventa de autos e impuestos automotores.

Según la Resolución 572/2025 publicada en el Boletín Oficial, se aplicará a quienes realicen trámites de inscripción, radicación o transferencia de vehículos. El sistema entrará en vigencia el 1 de noviembre y requerirá la adhesión de cada jurisdicción.

La plataforma permitirá abonar en un mismo lugar los aranceles registrales, impuestos y tasas provinciales y municipales, además de multas de tránsito. Todas las operaciones -aseguró el Gobierno- tendrán trazabilidad electrónica y deberán cumplir con la Ley de Protección de Datos Personales.

El Gobierno simplificó el trámite para la compraventa de autos y creó la Ventanilla Única de Pago Registral Automotor

“Vupra busca optimizar los servicios, simplificar los procedimientos y mejorar la atención al ciudadano mediante el uso de tecnologías digitales. La iniciativa fomenta eficiencia económica y promueve una gestión pública más transparente y accesible”, señala el texto oficial firmado por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

El artículo 4 de la norma invita a las 23 provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a sumarse. Cada jurisdicción deberá asumir los costos de implementación y garantizar la interoperabilidad con sus sistemas locales.

El Gobierno simplificó el trámite para la compraventa de autos y creó la Ventanilla Única de Pago Registral Automotor GANVAM - Europa Press

De acuerdo con la resolución, el sistema evitará que los ciudadanos deban realizar múltiples pagos en distintas instancias y permitirá verificar deudas impositivas o multas de tránsito antes de concretar una transferencia.

“Agilizará la percepción de aranceles y el pago de impuestos, tasas y multas por infracciones de tránsito y permitirá que las personas involucradas en el trámite registral puedan verificar la existencia de posibles deudas relacionadas a impuestos y tasas vinculados a la radicación y transferencia de dominio de los automotores, y a multas por infracciones de tránsito, con lo cual aportará claridad y transparencia a la operación registral”, se agregó.

La medida se suma a otras iniciativas recientes para simplificar trámites en el sector automotor, como la eliminación de la Cédula Azul en 2024, el fin del Régimen Informativo de Compraventa de Vehículos Usados, la reducción de costos en las licencias de conducir y la flexibilización de la importación de autos usados.