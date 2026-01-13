El Indec dará a conocer hoy la inflación de diciembre 2025: la proyección de los especialistas

Esta tarde, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer la variación que tuvo el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en diciembre de 2025. Con ese dato, se cerrará el segundo año completo de la gestión de Javier Milei y, según anticipan las consultoras privadas, la inflación anual terminaría en el nivel más bajo de los últimos ocho años, un resultado que el Gobierno buscará capitalizar como uno de los principales hitos de su programa económico.

A modo de anticipo, la inflación en la ciudad de Buenos Aires sumó en diciembre otro mes de aceleración. Luego del rebote que mostró el indicador en noviembre, el IPC porteño subió otros 0,3 puntos porcentuales y marcó el mes pasado un 2,7% (había sido 2,4% en noviembre). Los datos fueron publicados por el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y marcan que el alza del costo de vida en 2025 para los porteños fue del 31,8%, lejos del 136,7% de 2024.

Proyección

Las estimaciones de centros de estudios privados, recogidas en el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, ubican la inflación de diciembre en torno al 2,3% mensual, en un rango que se extiende hasta 2,6%. De confirmarse ese escenario, 2025 cerraría con una inflación cercana a 30,8%–31% interanual, el registro más bajo desde 2017.

La trayectoria de los precios en 2025 no fue lineal. Tras un primer semestre con fuerte desaceleración, el segundo tramo del año estuvo marcado por una leve recomposición del índice, en un contexto de mayor presión cambiaria y ruido político asociado al calendario electoral. En noviembre, la inflación fue de 2,5%, acumulando seis meses casi ininterrumpidos de subas mensuales.

Diciembre suele ser un mes de inflación más alta por factores estacionales, como el consumo por las fiestas. Florencia Iragui, economista de la consultora LCG, estimó un índice de alrededor de 2,5%. “Tras dos meses por encima del 2%, la estacionalidad típica de diciembre, sumada a la inercia inflacionaria, hace que sea un mes difícil para una desaceleración marcada”, explicó.

Aun así, los relevamientos privados muestran que el cierre del año no habría implicado una aceleración significativa. Para el actual enero, en tanto, la consultora Eco Go prevé una inflación en torno a 2,2%, en línea con la expectativa general de mercado.

2026

En el Presupuesto 2026, el Poder Ejecutivo proyecta una inflación anual del 10,1%, equivalente a una suba mensual promedio del 0,8%. Y el presidente Javier Milei ya señaló que la inflación debería comenzar con “cero” hacia agosto.

En el sector privado hay más prudencia. Según el REM del Banco Central, analizado por la consultora Suramericana Visión, la inflación esperada para 2026 ronda el 22,5% anual, más del doble de la meta oficial.

Para Suramericana, el mercado ajustó expectativas tras la flexibilización cambiaria y el contexto electoral, y aún no convalida el sendero planteado en el Presupuesto.