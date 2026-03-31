El Indec difunde el dato de pobreza del segundo semestre de 2025: se ubicaría alrededor del 30%

Este martes el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) difundirá el dato de pobreza del segundo semestre del 2025. A pesar del optimismo del gobierno de Javier Milei, estimaciones privadas describen un freno en la tendencia descendente registrada desde 2024 y un repunte estadístico del indicador sobre el final de 2025.

Varios factores podrían explicar esto. La suba de la inflación de diciembre (llegó al 2,8%), que siguió en enero y febrero, y especialmente el encarecimiento de la canasta básica y alimentaria, tuvieron un impacto negativo sobre la pobreza.

En el primer semestre de 2025 la pobreza se había ubicado en el 31,6% (24,1% de hogares; es un promedio). A su vez, el Ministerio de Capital Humano había celebrado una caída mayor: en diciembre, el organismo que conduce Sandra Petovello compartió una proyección propia que indicaba que la pobreza había caído en el tercer trimestre al 27,5%.

Qué dicen los especialistas

En diciembre, con un IPC que escaló un 2,8%, ambas canastas subieron un 4,1% y completaron el tercer mes consecutivo de alzas superiores a la inflación promedio. Es decir, en el cuarto trimestre del año, los umbrales estadísticos que definen las líneas de pobreza e indigencia subieron más que el ritmo general de precios, en una dinámica que empujó a más personas dentro de esa condición.

Así lo reflejan estimaciones privadas, como el Nowcast de Pobreza que elabora mensualmente el economista Martín González Rozada y publica la Universidad Torcuato Di Tella. Según este indicador, en el tercer trimestre de 2025 la pobreza se estimó en torno al 28,7%, mientras que para el cuarto trimestre escaló al 32,5%.

Indec Rodrigo Nespolo

Según las proyecciones del Nowcast de UTDT, la estimación de pobreza para el segundo semestre del año es del 30,6%. El dato oficial se difundirá este martes a las 16.

La consultora Equilibra también estima que la pobreza del cuarto trimestre del año pasado podría ubicarse “por encima del 30%”. Según Lorenzo Sigaut Gravina, economista jefe de la firma, existen dos factores que explicarían ese repunte. “Tanto en el primer como en el tercer trimestre de cada año, la EPH captura el aguinaldo, y por ese efecto la pobreza suele bajar. Por eso es importante ver el semestre y no cada trimestre”, dijo el analista, quien estima que ese efecto explica un movimiento de alrededor de dos puntos porcentuales, que se compensa en los trimestres 2° y 4°.

Según González Rozada, el principal factor detrás de este movimiento tiene que ver con el ritmo de suba de las canastas por encima del ajuste de los ingresos, que explica el crecimiento estadístico de la pobreza. “Desde octubre y en todo el cuarto trimestre, las canastas vienen creciendo por encima de la inflación general y los ingresos que toma en cuenta la EPH, que en el cuarto trimestre no capturan el aguinaldo. Entonces, son un poco más bajos, y eso implica que la tasa de pobreza debiera ser más alta”, explicó el académico, tal como publicó LA NACION.

Inflación y canasta básica

Detrás de este encarecimiento de las canastas por encima de la inflación está el diferente ritmo que muestran los distintos rubros medidos por el Indec. En diciembre, por caso, el IPC subió un 2,8%, mientras que el segmento Alimentos y Bebidas escaló un 3,1%, con especial impulso de la carne (según el corte, tuvo aumentos del 7,6% al 13,5% en el mes).

Por la aceleración de la inflación, la pobreza creció en el cuarto trimestre Carolina Niklison - La Nacion

“El segundo factor es el encarecimiento de la CBT. En promedio mensual subió un 2,7% en el cuarto trimestre de 2025, y no hay señales de que los ingresos hayan mejorado en ese nivel, por lo cual ahí tendrías un efecto negativo”, agregó el economista.

El pico más reciente de la pobreza a nivel nacional se dio en el primer semestre de 2024, en el marco de la aceleración inflacionaria tras la devaluación y el ajuste fiscal implementado tras la asunción de Milei, en diciembre de 2023. Según el Indec, fue del 52,9%, con un salto de 12,8 puntos por encima del 40,1% de igual período de 2023. Desde entonces, mostró una dinámica descendente, de la mano de la baja de la inflación y la recuperación de los ingresos.