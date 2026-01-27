El mensaje que Javier Milei compartió sobre su reelección: “El mercado siempre la ve antes”

El presidente Javier Milei retuiteó este martes un mensaje sobre su reelección luego de que se conociera el descenso del riesgo país, que perforó por primera vez en siete años y medio la barrera de los 500 puntos básicos.

El mandatario replicó una publicación del ex asesor de Alberto Fernández, Antonio Aracre, quien sostuvo que la favorable evolución de los bonos argentinos es una señal clara de que los inversores ya están proyectando una reelección en 2027.

Hace meses que el programa económico daba claras señales de solidez y sustentabilidad.



¿Por qué recién hoy llega a 500 puntos básicos el riesgo país entonces?



Porque el mercado empieza a descontar la re elección de @JMilei en 2027.



El mercado siempre la ve antes. — Antonio Aracre (@tonyaracre) January 27, 2026

“Hace meses que el programa económico daba claras señales de solidez y sustentabilidad. ¿Por qué recién hoy llega a 500 puntos básicos el riesgo país entonces? Porque el mercado empieza a descontar la re elección de Javier Milei en 2027”, escribió Aracre en X.

Y concluyó: “El mercado siempre la ve antes”.

El gobierno celebró la baja del riesgo país

Milei y funcionarios retuitearon varios posteos que referían la baja del riesgo país. Uno de la cuenta Escuela Austriaca de Economía interpretaba aquel resultado como en un éxito del gobierno “en ordenar la economía” y “la confianza que hoy tiene el mercado tanto en el presente como en el futuro de la Argentina”.

Asimismo, tanto el jefe de gabinete Manuel Adorni como el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem sostuvieron en X que el descenso del riesgo país era el “resultado de haber hecho lo que había que hacer”.

El gobierno se entusiasma con la baja del riesgo país TIMOTHY A. CLARY - AFP

El plan de acumulación de reservas del Banco Central (BCRA) marcó un quiebre en el mercado financiero argentino. La racha de adquisiciones ininterrumpida desde hace tres semanas le permitió alcanzar el valor de reservas brutas más alto desde 2021.

Tal como informó LANACIÓN, ante la perspectiva de que el Gobierno tendrá una mayor capacidad de pago, el riesgo país respondió a la baja y este martes perforó la barrera de los 500 puntos básicos.

El índice elaborado por el JP Morgan retrocedió 19 unidades en la segunda rueda de la semana y cerró la jornada en 494 puntos básicos (-3,7%), de acuerdo con las pantallas de Rava Bursátil.

Se trató del valor más bajo desde el 11 de junio de 2018, cuando el indicador cerró en 487 puntos básicos. Además, a días de terminar enero, el riesgo país acumula una caída de 77 puntos (-13,5%), luego de que la autoridad monetaria sumara US$1049 millones para sus arcas desde el 5 de enero.