El shock global golpea a la Argentina y empeoran las condiciones para hacer negocios

Las turbulencias internacionales volvieron a marcarle el pulso a la economía local. Aunque el Banco Central (BCRA) siguió comprando dólares y el mercado cambiario operó el mes pasado en calma, el nerviosismo global que empezó a gestarse en febrero y que detonó con la escalada bélica en Medio Oriente deterioró las condiciones para hacer negocios en el país.

El Índice de Condiciones Financieras (ICF) cayó 10,4 puntos en febrero y se ubicó en 44,7 unidades, de acuerdo con el relevamiento que elabora el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) junto a la consultora Econviews. Aunque sigue en zona de “confort”, fue el peor registro mensual desde octubre de 2025, cuando la Argentina atravesaba una fuerte volatilidad en la previa a las elecciones legislativas nacionales.

“Las condiciones externas ya empeoraban antes de la guerra de Irán”, remarcaron. Aunque a nivel local las condiciones financieras subieron 4,4 puntos y se ubicaron en 25 unidades, dentro de la “zona de confort”, los factores globales pesaron. El subíndice externo se desplomó 14,8 puntos, hasta 19,8 unidades. Fue el peor mes desde abril del año pasado, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció su política de aranceles.

“Pasó a segundo plano por la guerra en Medio Oriente, pero gran parte de la volatilidad en la Bolsa durante febrero tuvo que ver con desarrollos de Anthropic (la empresa creadora de Claude) que amenazaban con desplazar a empresas y el empleo en sectores como software, finanzas o diseño gráfico. NVIDIA publicó sus resultados para el cuarto trimestre de 2025, con una estimación de ventas 8% mayor a la que esperaba el mercado, pero no alcanzó para acallar las dudas sobre una burbuja en torno a la inteligencia artificial”, recordaron.

Subíndice de condiciones externas del IAEF

El Índice de Condiciones Financieras analiza diversas variables y busca medir cuán accesible es el crédito en la Argentina para las familias, las empresas y el sector público. Históricamente, el país ha logrado crecer de forma sostenida cuando este indicador se mantiene en terreno positivo durante un lapso prolongado. Sin embargo, el reporte advierte que, al medir promedios mensuales, el índice de febrero aún no captó plenamente el temblor que generaron los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán el 28 del mes pasado.

El shock de Medio Oriente

Si los mercados internacionales ya venían volátiles en febrero, el conflicto bélico en Medio Oriente terminó por patear el tablero global. En los primeros días del enfrentamiento, el petróleo WTI experimentó un salto del 40%, acercándose a los US$92 por barril. Mientras las compañías energéticas se vieron favorecidas, el resto de los activos del mercado operó con una fuerte volatilidad, al compás de las noticias. Sin embargo, en la primera rueda hábil del conflicto, llamativamente el S&P 500 mostró una ligera suba del 0,4%.

“Esta reacción inicial seguía la hipótesis, aceptada en el mercado, de que la operación de Estados Unidos en Irán sería parecida a la que removió a Nicolás Maduro en enero: rápida, con un acuerdo con los sobrevivientes de la cúpula iraní, y sin interrupciones graves al comercio internacional”, explicó el informe del IAEF.

La guerra en Medio Oriente sacudió el tablero político global Getty Images

Pero con el correr de los días y las declaraciones de Trump advirtiendo sobre la capacidad estadounidense de sostener la ofensiva mucho más allá de las cinco semanas proyectadas, el mercado empezó a pricear un conflicto largo, con un impacto directo en la inflación y el crecimiento global. Desde ayer por la tarde, volvió un relativo optimismo a Wall Street, luego de que el presidente norteamericano asegurara que la guerra “prácticamente terminada”.

Cómo impacta en la Argentina

El clima de aversión al riesgo (conocido como risk-off) no perdonó a ningún mercado emergente, ni siquiera a los petroleros. En la Argentina, el riesgo país se acercó nuevamente a los 600 puntos básicos y el Merval cayó un 7%. Aunque el peso se mantuvo más estable que el real o el peso mexicano —en parte gracias a la intervención del Tesoro y del Banco Central (BCRA), según explicaron—, el IAEF anticipa que la turbulencia externa tendrá un claro reflejo bajista en el subíndice local de marzo.

No obstante, a diferencia de otras crisis energéticas, hoy la Argentina cuenta con el “escudo” de ser un exportador neto gracias a los rendimientos crecientes de Vaca Muerta, por lo que la suba sostenida del petróleo mejora la cuenta corriente del país. La principal preocupación sigue siendo la inflación.

“El presidente de YPF ya dijo que buscarán moderar el impacto en los surtidores, por lo que no debería haber demasiado pass-through a la inflación. Si los precios del gas natural se mantienen altos, sí puede haber derrame en la industria, los fertilizantes y las tarifas“, cerró el informe del IEF.