El titular de ARCA respondió a las críticas por el abrupto final de las retenciones cero

El titular de ARCA, Juan Pazo, ofreció respuesta este domingo a las críticas tanto de productores rurales como gobernadores provinciales por el abrupto final de las retenciones cero. En Comunidad de Negocios (LN+), ciclo conducido por José Del Rio, Pazo acusó a los detractores de Gobierno de “hacer política con la medida”.

“A raíz de lo que hicimos, subió el precio de la soja en dólares. Previo a la medida, la soja disponible estaba a US$298. Hoy podemos decir que el viernes cerró en US$350. Es un aumento del 17%. Hablamos del mejor precio de los últimos 25 años. Creo que se hace política con la medida. No tiene sustento la crítica”, sostuvo.

El equipo económico encabezado por Luis Caputo había establecido que la suspensión temporal de las retenciones a la exportación regiría solo hasta que se alcanzara un cupo de divisas estimado en US$7000 millones o hasta el 31 de octubre. Ese monto, que debía provenir de la liquidación de granos y subproductos, funcionaba como una meta para reforzar las reservas en el corto plazo. Cumplido el objetivo, el beneficio quedó sin efecto.

El titular de ARCA, Juan Pazo

Respecto de las quejas de jefes provinciales, entre los que se encontraba Maximiliano Pullaro de Santa Fe -había pedido terminar con las “malditas retenciones”-, el titular de ARCA dijo no entender el rechazo.

Y resumió: “Muchos se acordaron de mí en todos los colores. Tengo amigos productores que se quejaban porque vendieron producto antes de esta medida, con una diferencia de precio. Pero eso no significa que hoy los productores no tengan un beneficio. También recibí mensajes de gente del campo y uno de ellos era muy lindo. Decía: ‘es la primera vez que, en vez de pegarme con un palo, me dan una zanahoria’“.

En otro tramo de la entrevista, Pazo enfatizó en que la intención de Gobierno es, tarde o temprano, bajar retenciones. Y enumeró algunos avances: “Hoy, para granos carne vacuna y avícola, son más bajas que cuando asumimos. Eliminamos a cero las economías regionales, eliminamos a cero los lácteos, hay boom de exportación- Eliminamos a cero porcinos. Sacamos aranceles y tributos a todo lo que eran insumos de la cadena agroindustrial. Permitimos el ingreso de maquinaria agrícola usada, lo que llevó también a que bajara el precio”.

El Subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal, Sergio Iraeta; el de Bioeconomía, Fernando Vilella; el secretario de Planeamiento y Gestión del Desarrollo Productivo y de la Bioeconomía, Juan Pazo, y el presidente de CRA, Carlos Castagnani

Respecto de cuáles son los objetivos que ARCA en un futuro cercano, planteó: “Estamos trabajando en ley de presunción de inocencia fiscal y en la implementación de la declaración de Ganancias simplificada. También apostamos a la implementando IVA simple, para hacer más fácil a los argentinos acceder al pago de impuestos. Queremos asimismo simplificar trámites de aduana, que permitan exportar directamente desde la propia fabrica con sistemas cámaras y de manera online. Creemos que todo esto es parte de un camino fundamental”.

