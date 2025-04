El titular del Indec explicó los nuevos cambios para medir la inflación

El titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Marco Lavagna, explicó este viernes los nuevos cambios para medir la inflación en la Argentina, luego de que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmara durante su informe de gestión en el Congreso que habrá modificaciones en la medición de los precios respecto al peso relativo de cada rubro.

“Estamos viendo todo el proceso para cuando lo vayamos a implementar, todavía el cambio de metodología no tiene fecha. Pareciera por lo que digo que va a dar un resultado muy distinto, pero será muy parecido”, aclaró primero el funcionario -que ocupa el cargo desde 2019- en diálogo con Radio La Red.

Tras ello, explicó: “Vamos a actualizar la canasta al meter nuevos productos. No significa que dé una diferencia muy sustancial. Sirve para brindar mayor dato. Son diferencias pequeñas entre los esquemas. Uno busca el resultado final de la inflación, por temas internacionales también tenemos que cambiar el esquema. El índice nuevo va a venir con algunas cosas que hoy no se están mostrando”.

Por otro lado, aseguró que en el mes de marzo, que la inflación fue de 3,7% -más alto que los últimos meses y mayor al esperado por el gobierno de Javier Milei- “hubiese dado más baja” con el nuevo esquema, pero que algunos meses más atrás, el dato hubiese sido “más alto” con la nueva metodología de medición.

“Las diferencias pueden ser de 0,1% o 0,2%, no es una diferencia grande en lo estadístico. Puede ser que tengas un mes que aumentaron más los alimentos y en otro momento te pueden aumentar más los servicios. A lo largo de los años los índices más o menos te tienen que ir dando en una línea parecida. Los cambios no los miramos a corto plazo, es para tener una visión larga, un índice que te pueda representar en los próximos cinco o seis años”, insistió.

Fue en ese contexto que mencionó dos ejemplos para explicar los cambios en los hábitos de consumo y el peso de cada rubro. “Hoy es más utilizada la telefonía celular y antes la telefonía fija. Quizás hoy tienen un peso parecido [en la medición] y debería tener más importancia el celular. A fin de presentar el número final, no te cambia, pero corresponde tenerlo actualizado. Otro ejemplo, antes íbamos al videoclub a alquilar una película, pero hoy tenés las plataformas de streaming”, indicó.

Además, pidió “quitarle el dramatismo” a esta nueva manera de medir la inflación, aunque dijo que “es lógico que se generen controversias”. “Las personas que hace cuatro meses me decían que hay que cambiar el índice, hoy quizás me dicen que no es momento. Nuestro trabajo es elegir un momento para generar la confianza en todos”, indicó.

Respecto a su expectativa para la inflación de abril, Lavagna consideró: “Hay que esperar el dato porque el cambio del esquema cambiario se dio a mitad de mes. No veo una inflación muy distinta [a la de marzo]”.

Noticia en desarrollo

