EE.UU. pone el foco en la “seguridad energética” para avanzar en sus objetivos estratégicos en América Latina

HOUSTON.- En el marco de la conferencia de energía más importante del mundo, el gobierno de Donald Trump reforzó el enfoque estratégico que tiene sobre América Latina, con la "seguridad energética” y la inversión en ese sector con un “papel fundamental” para lograr los objetivos de Estados Unidos en la región, que incluyen excluir a los “actores extrahemisféricos” que buscan ejercer influencia y “pretenden ocuparla”.

Así lo señaló el subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales del Departamento de Estado, Caleb Orr, en un panel dedicado a América Latina en la CERAWeek que se desarrolla en Houston, que reúne a miles de ejecutivos del sector en momentos de convulsión en el mercado energético por la guerra en Medio Oriente.

Orr -quien compartió el panel con el CEO de Tecpetrol, Ricardo Markous- hizo hincapié en la Estrategia de Defensa Nacional para 2026 presentado por el Pentágono, en la que sitúa a América Latina en el centro de la agenda norteamericana.

El subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales del Departamento de Estado, Caleb Orr (derecha), participó de un evento en la CERAWeek en Houston. Guillermo Idiart

“Desde una perspectiva estructural, Estados Unidos se encuentra en una posición en la que dependerá de América Latina cada vez más que en cualquier otro momento de su historia”, aseguró Orr.

“En su esencia, lo que intentamos hacer con este plan del presidente Trump durante este último año fue convertirlo verdaderamente en una estrategia genuina“, dijo el funcionario, que enumeró las metas fundamentales en lo que respecta a América Latina.

“En primer lugar, impedir la migración masiva hacia Estados Unidos, así como frenar el tráfico de drogas; se trata de cuestiones de seguridad estricta y de carácter imperativo. Pero, en segundo lugar, el objetivo es excluir a nuestros adversarios: aquellos actores extrahemisféricos que buscan ejercer influencia y que pretenden ocupar la región para servir a sus propios fines estratégicos, los cuales suelen ser contrarios a los intereses de Estados Unidos y de nuestros socios en la región“, señaló, en una alusión a China, que en los últimos años ha avanzado con inversiones en varios países de la región.

El subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales del Departamento de Estado, Caleb Orr. U.S. Department of State

En ese sentido, Orr explicó que "la seguridad energética, así como la inversión en ese sector, desempeña un papel fundamental en la consecución de ambos objetivos". Y agregó que la inversión energética y la “fiabilidad del suministro energético” se mencionan en varias pasajes de la Estrategia de Defensa Nacional.

Aunque Orr no hizo una mención directa a la Argentina -considerado un importante aliado de la administración Trump en la región-, el funcionario del Departamento de Estado explicó que su estrategia se centra en una “estrecha colaboración” con aquellos a quienes denominan como “campeones regionales”, con el fin de “asegurar las fronteras, así como de detener y combatir el narcotráfico, el tráfico de drogas y la actividad delictiva en toda la región”.

“No obstante, considero que la seguridad energética desempeña un papel importante en este contexto; en primer lugar, porque resulta difícil lograr el desarrollo económico sin un Estado de derecho y sin ley y orden“, dijo Orr. ”Asimismo, creo firmemente que el desarrollo de infraestructuras energéticas claves puede contribuir a ese entorno de seguridad, al crear zonas de influencia económica más sofisticadas y estables en toda la región", añadió.

La iniciativa no se limita únicamente a Estados Unidos, sino que está liderada también por los gobiernos socios —“esos ‘campeones regionales’ con los que colaboramos”, dijo Orr—, que tienen un “interés directo y concreto en proteger los corredores estratégicos fundamentales de la región” y evitar así que se produzcan flujos migratorios masivos a través de ellos.

El secretario de Energía norteamericano, Chris Wright, y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en Caracas. Ariana Cubillos - AP

“En segundo lugar, en lo que respecta a garantizar que América Latina no se convierta en el ‘patio trasero’ de nuestros adversarios, consideramos que la inversión energética desempeña también un papel fundamental", aseveró, al destacar el entorno geopolítico cambiante marcado tanto por los conflictos en Oriente Medio y, “de manera aún más estructural, por el auge de China y su creciente influencia”.

“Estados Unidos desea que esos ‘campeones regionales’ tengan éxito. Redunda en nuestro propio interés que prosperen económicamente“, dijo.

En su exposición, Orr citó como ejemplo regional el caso de Venezuela, cuyo gobierno interino liderado por Delcy Rodríguez luego de la captura de Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense el 3 de enero pasado colabora estrechamente con Washington para avanzar en la explotación de sus recursos petroleros. El país sudamericano tiene una de las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, superando los 300.000 millones de barriles .

“Venezuela estaba abriendo el acceso a sus recursos naturales a adversarios de Estados Unidos —una lista que abarcaba desde China hasta Irán, entre otros—, al tiempo que enviaba oleadas de migrantes y drogas hacia territorio estadounidense. En consecuencia, al analizar las dos prioridades de Estados Unidos para el hemisferio occidental, se había erigido como uno de los problemas más urgentes que debían resolverse“, explicó Orr.

Ahora, dijo, Estados Unidos está en una posición que le permite “reconfigurar la relación con Venezuela”, al ayudarla a “recuperar su economía y su capacidad de producción petrolera”, y usando para ese fin la inversión estadounidense. “De ​​hecho, las empresas de Estados Unidos se sitúan a la vanguardia de este proceso, regresando al país para contribuir a la reactivación de su sector petrolero", señaló.

Orr dijo que el mensaje que buscan transmitir a partir de esa operación es que, “cuando se trabaja con Estados Unidos” y se colabora en “estas prioridades compartidas” que también benefician a sus socios, “todos prosperan económicamente”.

El funcionario también indicó que Estados Unidos está asumiendo esta “realidad estratégica” con la firme intención de trasladar a América Latina, mediante el nearshoring, “la mayor parte posible de su industria”, y que están priorizando la inversión energética canalizada a través de sus empresas .

“Y para lograr este traslado industrial, tal como señaló el secretario de Energía, Chris Wright, el proceso de reindustrialización debe ir necesariamente de la mano de la seguridad energética y de la asequibilidad de la energía”, dijo.