En medio de la polémica por los tubos, la UIA le presentó al Gobierno un plan para empresas afectadas por las importaciones

El titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, se reunió con el secretario de Industria y Comercio, Pablo Lavigne, para presentarle una serie de propuestas que alivien el impacto de las importaciones en los sectores más afectados.

El encuentro, que ocurrió ayer, se produjo en un contexto de tensión entre el Gobierno y la industria, luego de los ataques públicos del presidente Javier Milei contra Paolo Rocca, CEO de Techint.

Según fuentes de la UIA, la reunión con Lavigne tuvo tres ejes principales: la evolución de la actividad industrial, la mejora de la competitividad y el abordaje de lo que los empresarios consideran casos de competencia desleal.

“Hay muchos sectores que no logran recuperarse y están alrededor de un 20% por debajo de los niveles de 2022. El mercado cayó y, al mismo tiempo, hubo un fuerte aumento de las importaciones, con costos argentinos elevados. Hay que trabajar en la reactivación y en mejorar la competitividad”, señalaron desde la entidad.

En ese marco, los industriales llevaron propuestas para reducir el costo fiscal en sectores impactados por la apertura comercial, como el textil, el calzado y la industria metalmecánica. “Por ejemplo, se podrían tomar los aportes patronales a cuenta del IVA”, explicaron.

Desde el Gobierno, en tanto, se limitaron a decir que la reunión fue de rutina y que la polémica con Rocca no fue parte de las conversaciones.

Está previsto que a mediados de febrero los representantes industriales se vuelvan a reunir con el ministro de Economía, Luis Caputo, a quien ya habían visitado en diciembre pasado. Tras ese encuentro, ambas partes acordaron mantener reuniones periódicas y trabajar de manera conjunta para reducir el denominado “costo argentino” y mejorar la competitividad de la industria, según expresó el propio Caputo en un mensaje publicado en su cuenta de X.

Caputo con la UIA, en diciembre último

En paralelo, en las últimas horas Milei volvió a cuestionar a Rocca y lo acusó de “golpista”. El mandatario citó un mensaje de un usuario de X que sugería que el empresario habría buscado desestabilizar al Gobierno en las elecciones legislativas del año pasado. “Dato”, agregó el Presidente al replicar el posteo, que incluía fuertes descalificaciones contra el titular de Techint.

El conflicto empezó a escalar el domingo pasado, cuando se conoció que Techint perdió una millonaria licitación frente a un competidor indio para proveer caños destinados a un ducto de casi 500 kilómetros que llevará gas de Vaca Muerta hasta Río Negro, donde será licuado para su exportación. Se trata de uno de los proyectos de infraestructura más relevantes.

Tras conocerse el resultado, Techint dijo que evaluaba presentar un recurso antidumping contra la importación de tubos desde la India, al considerar que existió competencia desleal. También advirtió que la decisión de adquirir insumos a la firma Welspun podría perjudicar a la producción local y al empleo industrial.

“El debate de fondo es qué país queremos ser”, señalaron desde el grupo empresario. Y agregaron: “Vaca Muerta y la minería pueden contribuir al desarrollo de valor agregado nacional, o podemos seguir el otro camino, el de la primarización de la economía”.

El presidente Javier Milei y Paolo Rocca, titular de Techint

Milei, en tanto, salió al cruce del planteo y defendió la apertura a la competencia. “Queremos que en la Argentina haya competencia. Aquellos que ofrecen productos más caros y de menor calidad no son dignos del favor del mercado y, si pretenden sostenerse con negocios turbios con el Estado, deben desaparecer e ir a la quiebra”, afirmó el martes durante su participación en el evento Derecha Fest.

Desde que se conoció la licitación, el Presidente multiplicó los cuestionamientos contra Rocca. En uno de sus mensajes en redes sociales lo calificó como “Don Chatarrín de los tubitos caros”. En otro, replicó una publicación del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien aseguró que los caños ofrecidos por Techint eran un 40% más caros y criticó a quienes cuestionan la apertura comercial.

Aunque en su discurso no mencionó directamente al empresario, Milei volvió a advertir al sector privado sobre los “negocios turbios con el Estado”. “La única forma de crecer es sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad y a menor precio. No son creadores de bienestar, son destructores de la sociedad”, enfatizó.