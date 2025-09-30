Escala salarial de la Uocra: cuánto ganan los albañiles y obreros de la construcción en octubre de 2025

Los trabajadores de la construcción reciben en octubre un incremento en sus salarios, producto del más reciente acuerdo paritario entre la Uocra (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) y las empresas del sector, ya que en el décimo mes del año impacta un reajuste del 3%, que toma como base el sueldo del mes de abril.

La Uocra, el pasado 2 de septiembre, rectificó la tabla de salarios para las distintas categorías de trabajadores, que refieren al Convenio Colectivo de Trabajo CCT N° 545/08, y que están vigentes para este mes e incluyen incrementos hasta 2026.

Cómo se dividen las categorías de los trabajadores de la construcción

De acuerdo al documento, el incremento corresponde a las distintas categorías previstas en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 76/75. Por lo tanto, el nuevo aumento se verá reflejado en los salarios de las categorías oficial especializado, oficial, medio oficial, ayudante y sereno.

Vale aclarar que el monto que reciba cada trabajador dependerá del lugar en donde realice su actividad. Esto se debe a que en las zonas donde el clima es más frío, se les da un adicional. Esta diferenciación se hace de la siguiente forma:

Zona “A” : Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, La Pampa, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones.

: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, La Pampa, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones. Zona “B” : Neuquén, Río Negro y Chubut.

: Neuquén, Río Negro y Chubut. Zona “C” : Santa Cruz.

: Santa Cruz. Zona “C Austral” : Tierra del Fuego

Los valores por zona de las horas trabajadas de octubre Mauro V. Rizzi - LA NACION

Cuánto cobran los trabajadores de la construcción en octubre de 2025

A continuación, los montos que cobra cada una de las categorías de los trabajadores de la construcción en octubre, determinados como jornales de salarios básicos, según la zona. En la grilla figuran los valores por hora, a excepción de los serenos, a quienes se les abona de manera mensual.

Zona A

Oficial especializado: $3730,67 por hora

Oficial: $3176,60 por hora

Medio oficial: $2929,27 por hora

Ayudante: $2695,06 por hora

Sereno: $490.603,03 por mes

Zona B

Oficial especializado: $4364,88 por hora

Oficial: $3716,32 por hora

Medio oficial: $3427,38 por hora

Ayudante: $3153,10 por hora

Sereno: $574.006,28 por mes

Zona C

Oficial especializado: $6789,82 por hora

Oficial: $5781,85 por hora

Medio oficial: $5330,02 por hora

Ayudante: $4905,14 por hora

Sereno: $892898,36 por mes

Zona C Austral

Oficial especializado: $7473,34 por hora

Oficial: $6353,20 por hora

Medio oficial: $5858,54 por hora

Ayudante: $5390,12 por hora

Sereno: $981.206,06 por mes