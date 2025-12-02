Los trabajadores del servicio doméstico reciben en diciembre un incremento del 1,3%, que corresponde al último tramo de aumentos del acuerdo paritario más reciente, al que se adiciona un bono extraordinario y el pago de la segunda cuota del SAC (Sueldo Anual Complementario) o aguinaldo.

Los sueldos básicos de empleados del servicio doméstico en diciembre Shutterstock

De esta manera rigen nuevos valores básicos para las distintas categorías de empleados de casa particulares y, aunque aún no fue difundida la grilla oficial, es posible calcular los montos para el último mes del año, considerando que el ajuste se realiza sobre el salario de septiembre.

Estos son los sueldos básicos de empleados del servicio doméstico en diciembre de 2025

A la espera de la nueva grilla con los valores específicos del último mes del año, LA NACION realizó un cálculo estimado de lo que percibirán los trabajadores, cuando se incluya el 1,3% de aumento de diciembre, a liquidarse en enero:

Categoría Salarios básicos por hora SUPERVISORES con retiro $3,782.66 sin retiro $4,142.97 TAREAS ESPECÍFICAS con retiro $3,581.15 sin retiro $3,926.13 CASEROS $3,382.93 CUIDADO PERSONAS con retiro $3,382.93 sin retiro $3,782.66 TAREAS GENERALES con retiro $3,135.42 sin retiro $3,382.93

El salario básico del servicio doméstico, por hora y por mes Shutterstock

Categoría Salario mensual SUPERVISORES con retiro $471,877.47 sin retiro $525,618.83 TAREAS ESPECÍFICAS con retiro $438,400.82 sin retiro $488,014.54 CASEROS $427,730.74 CUIDADO PERSONAS con retiro $427,730.74 sin retiro $476,661.09 TAREAS GENERALES con retiro $384,653.98 sin retiro $427,730.74

De cuánto es el bono a empleadas domésticas

El acuerdo paritario para el servicio doméstico incluye un bono extraordinario que se entrega en noviembre, diciembre y enero de 2026.

La cifra de este concepto varía según la cantidad de horas trabajadas, de acuerdo al siguiente esquema:

De cero a 12 horas semanales: $6000

De 12 a 16 horas semanales: $9000

Más de 16 horas semanales: $14.000

Se trata de una suma no remunerativa por única vez, que queda a cargo del empleador y se abona en tres meses consecutivos, finalizando en enero del año próximo.

Cuándo cobran el aguinaldo los empleados del servicio doméstico

Por su parte, el pago del aguinaldo está previsto por ley. La normativa indica que la segunda cuota del aguinaldo se debe cobrar hasta el 18 de diciembre, que coincide con el día jueves, aunque existe un margen extendido de cuatro días hábiles para liquidarlo, por lo que la fecha límite es el 24 de diciembre.

El aguinaldo de la segunda parte del año se calcula tomando el 50 por ciento de la mayor remuneración mensual percibida por el trabajador durante el semestre de julio a diciembre.

En tanto, si un trabajador no completa los meses requeridos para el aguinaldo completo de diciembre, este concepto se liquida de manera proporcional a los meses trabajados. Debido a que cada cuota del aguinaldo toma como referencia el primer o segundo semestre, según el caso, es preciso saber la fecha de inicio de actividades para realizar el cálculo exacto.

Para saber cuál es el monto que corresponde por el SAC, se debe realizar la siguiente fórmula: el salario del empleado, dividido los 12 meses del año y multiplicado por los meses trabajados. Por ejemplo: (100.000/12) x 6 = $50.000.

Cómo registrar en ARCA a los trabajadores de casas particulares

Todos los empleadores tienen que inscribir a los trabajadores que tienen a su cargo en el registro de ARCA, sin importar la cantidad de horas de trabajo o la modalidad de contratación.

Personal de casas particulares: ¿cómo genero un recibo de sueldo?

Este registro se puede hacer de forma virtual de la siguiente forma:

Ingresar en la web de ARCA con la clave fiscal . En caso de no contar con ella, se tendrá que realizar una Solicitud de Clave Fiscal .

con la . En caso de no contar con ella, se tendrá que realizar una . Cargar los datos del empleado . A partir del número de CUIL , el sistema permite traer automáticamente los datos asociados a esa persona que tiene ARCA.

. A partir del número de , el sistema permite traer automáticamente los datos asociados a esa persona que tiene ARCA. La pantalla siguiente mostrará los datos de la persona y el empleador deberá completar los campos que figuran debajo.

Ingresar el domicilio del trabajador. Si este ya está declarado en la base de datos de ARCA , se podrá seleccionar en el desplegable que aparece en pantalla. De no ser así, se tendrá que ingresar el nuevo domicilio.

, se podrá seleccionar en el desplegable que aparece en pantalla. De no ser así, se tendrá que ingresar el nuevo domicilio. Ingresar los datos del trabajo y describir las características de la relación laboral . Para ello, se deberá indicar el tipo de trabajo , la cantidad de horas semanales , la modalidad de liquidación , la remuneración , la modalidad de trabajo , la fecha de ingreso , y precisar si el trabajo es temporal o fijo.

y describir las características de la . Para ello, se deberá indicar el , la , la , la , la , la , y precisar si el trabajo es temporal o fijo. Señalar el domicilio laboral , es decir, en donde se realizarán las tareas. Cabe aclarar que se podrá seleccionar un domicilio de la lista (domicilios laborales ya dados de alta por el mismo empleador) o ingresar uno nuevo.

, es decir, en donde se realizarán las tareas. Cabe aclarar que se podrá seleccionar un domicilio de la lista (domicilios laborales ya dados de alta por el mismo empleador) o ingresar uno nuevo. Antes de terminar el trámite, el sistema mostrará toda la información que fue cargada en los pasos anteriores para ser verificada por el empleador y confirmarla o modificarla si hiciera falta.