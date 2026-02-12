Fecha de cobro de Anses: el cronograma de pagos para este jueves 12 de febrero

La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) entrega hoy, jueves 12 de febrero, las liquidaciones correspondientes al segundo mes del año para miles de beneficiarios. Esta fecha de cobro asegura el ingreso de dinero a los hogares argentinos, de acuerdo al esquema que fija el calendario oficial.

Cronograma de pagos para este jueves 12 de febrero

A continuación, el detalle de las prestaciones y los montos que se liquidan durante esta jornada:

Prestación Documento Monto total a cobrar Jubilaciones y Pensiones (mínimas) 3 $429.254,34 Asignación Universal por Hijo (AUH) 3 $103.276,21 Asignación por Embarazo 2 $103.276,21 Pensiones No Contributivas (PNC) 6 y 7 $321.478,04 Asignación Familiar por Hijo (IGF hasta $971.786) 3 $64.553,80 Asignación por Prenatal y Maternidad (IGF hasta $971.786) 2 y 3 $64.553,80

En tanto, las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas habilitan el cobro para todas las terminaciones de documento. El plazo para percibir este beneficio se extiende desde el 9 de febrero hasta el 12 de marzo, mientras que las Asignaciones Pago Único por matrimonio, adopción y nacimiento también permiten el acceso a los fondos para todos los documentos en esta jornada. El período de vigencia para estos trámites específicos va del 10 de febrero hasta el 12 de marzo.

Ya se encuentra disponible el cronograma de cobros de Anses

Procedimiento para consultar el día y lugar de cobro

Los ciudadanos que reciben prestaciones sociales verifican la información sobre su próximo pago a través de los canales digitales. El calendario de pagos mensual rige cada una de las acreditaciones. Los interesados completan una serie de pasos en la web oficial:

Ingresan a la página de la Anses.

Completan el formulario con el número de beneficio o de CUIL .

. Hacen clic en el botón de consulta.

El sistema informa de manera automática la ubicación y el día exacto para retirar el dinero. La plataforma detalla el periodo de vigencia del cobro desde la primera jornada hasta el límite final. Esta herramienta digital agiliza el acceso a la información fáctica sin necesidad de traslados físicos.

Todas las fechas de pago de febrero de las prestaciones sociales de Anses

Gestión de la Clave de la Seguridad Social en la plataforma digital

La operatividad en el sitio oficial requiere una contraseña personal. Los usuarios que carecen de esta clave la generan desde el apartado “Mi Anses”. El procedimiento es sencillo y garantiza la seguridad de los datos personales. Los interesados siguen estas instrucciones:

Ingresan en el sitio oficial de la Anses

Se dirigen al apartado Mi Anses

Seleccionan la opción “Creá tu clave”

Aceptar las políticas de seguridad

Ingresan el número de CUIL y el número de trámite de DNI

Responden las preguntas de datos personales

Eligen una clave de entre ocho y 12 caracteres con al menos un número.

Confirman la clave.

La Clave de la Seguridad Social permite realizar gestiones, revisar la historia laboral y consultar fechas de cobro desde cualquier dispositivo. El sistema valida la identidad del usuario para proteger la información previsional.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Requisitos para el inicio del trámite jubilatorio

El comienzo de la etapa jubilatoria exige una revisión previa de los antecedentes laborales. Los ciudadanos realizan este proceso a través de la plataforma virtual del organismo. El interesado ingresa a "Mi Anses" con su CUIL y la clave de seguridad para verificar su situación. El usuario selecciona la opción “Trabajo” y luego pulsa en la “Consulta de su historia laboral”.

Si el sistema carece de algún periodo de aportes, el trabajador presenta la documentación de respaldo. Los comprobantes válidos incluyen la certificación de servicios, recibos de sueldo o constancias de afiliación a obra social. También completa el formulario 6.18 para la solicitud de prestaciones previsionales. El trámite presencial requiere un turno previo en las oficinas de la entidad y su posterior asistencia con su Documento Nacional de Identidad para finalizar la gestión.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.