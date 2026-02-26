Fecha de cobro de Anses: el cronograma de pagos para este jueves 26 de febrero

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ejecuta una nueva jornada de acreditaciones bancarias este jueves 26 de febrero. El calendario oficial determina la fecha de cobro para tres grupos específicos de ciudadanos según la terminación del Documento Nacional de Identidad.

Cronograma de pagos para este jueves 26 de febrero

A continuación, el detalle de las prestaciones y los montos que se liquidan durante esta jornada:

Prestaciones Terminación del DNI Monto Total a Cobrar Jubilaciones y pensiones (> mínima) 6 y 7 Haber mayor a $359.254,34 con tope de $2.417.441,64 Prestación por Desempleo 4 y 5 Variable según antigüedad y aportes Asignaciones Pago Único Todas Variable ($15.660 a $449.887) Asignaciones Familiares de PNC Todas Variable según ingreso familiar

Cuáles son los montos de las jubilaciones en febrero

El valor de los haberes jubilatorios presenta variaciones según la categoría del beneficiario y la inclusión de bonos extraordinarios. La jubilación mínima se ubica en $359.254,34, cifra que asciende a un total de $429.254,34 tras la suma del bono de $70.000.

El tope máximo para las jubilaciones alcanza los $2.417.441,64. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) otorga un total de $357.403,47, monto que incluye el haber base y el refuerzo económico. Las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez totalizan $321.478,04.

Los jubilados con haberes superiores a la mínima y DNI terminados en 6 y 7 cobran hoy sus haberes Shutterstock - Shutterstock

Cómo tramitar la jubilación en la Anses

El inicio del trámite jubilatorio requiere la verificación previa de aportes y la solicitud de un turno presencial. El proceso consta de los siguientes pasos:

Ingresar al sitio oficial y acceder al apartado Mi Anses con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Verificar el registro de aportes mediante la opción Trabajo y luego Consultar Historia Laboral .

. Presentar certificación de servicios, recibos de sueldo o comprobantes de afiliación a obra social en caso de faltantes.

Completar el formulario 6.18 de solicitud de prestaciones previsionales si resulta necesario.

Solicitar un turno en una oficina de Anses y asistir con el DNI el día asignado.

Los beneficiarios pueden consultar el cronograma completo y gestionar sus haberes a través de Mi Anses o en cajeros automáticos

Cómo inscribirse para cobrar el Seguro de Desempleo

Las personas desempleadas pueden acceder a esta prestación tras cumplir con requisitos específicos y realizar la gestión correspondiente. El trámite exige la presentación del DNI y la documentación que acredite el fin de la relación laboral.

Los documentos aceptados varían según la causa del cese:

Despido sin justa causa: telegrama, carta documento o nota con firma certificada.

telegrama, carta documento o nota con firma certificada. Quiebra del empleador: nota del síndico, sentencia de quiebra, telegrama de notificación o publicación en el Boletín Oficial.

nota del síndico, sentencia de quiebra, telegrama de notificación o publicación en el Boletín Oficial. Denuncia del trabajador con justa causa: telegramas de intimación y de desvinculación laboral.

telegramas de intimación y de desvinculación laboral. No renovación de contrato a plazo fijo: copia del contrato vencido.

copia del contrato vencido. Fallecimiento de empleador unipersonal: copia certificada del acta de defunción.

copia certificada del acta de defunción. Enfermedad o accidente: certificado médico de aptitud laboral.

El cobro requiere la apertura de una Caja de Ahorro a través de la Anses para recibir los fondos por ventanilla o cajero automático.

Cómo tramitar la prestación por Desempleo de la Anses

Pasos para presentar la Libreta AUH

La presentación de la Libreta AUH permite acreditar la condición de alumno regular y los controles sanitarios de los menores. Este procedimiento habilita el cobro del 20% acumulado durante el año anterior. El plazo para realizarlo se extiende hasta el último día del año.

La gestión incluye las siguientes etapas:

Descargar el formulario Libreta (PS.1.47) desde Mi Anses.

Imprimir el documento o retirarlo en una oficina cercana.

Llevar el formulario al centro de salud y a la escuela para su firma y completado.

Presentar el formulario completo junto al DNI del titular y del grupo familiar en las oficinas del organismo, sin turno previo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.