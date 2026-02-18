Fecha de cobro de Anses: el cronograma de pagos para este miércoles 18 de febrero

La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) liquida hoy, miércoles 18 de febrero, los haberes correspondientes al segundo mes del año para miles de beneficiarios. Esta fecha de cobro asegura el ingreso de dinero a los hogares según el esquema que fija el calendario oficial.

Cronograma de pagos para este miércoles 18 de febrero

A continuación, el detalle de las prestaciones y los montos que se liquidan durante esta jornada:

Prestaciones Terminación del DNI Monto Total a Cobrar Jubilaciones y pensiones mínimas 5 $429.254,34 Asignación Universal por Hijo 5 $103.276,21 Asignación por Embarazo 4 $103.276,21 Asignación Prenatal y Maternidad 6 y 7 $64.553,80

* El monto de las asignaciones familiares depende del Ingreso del Grupo Familiar (IGF). El valor de la jubilación mínima incluye el bono de refuerzo de 70.000 pesos.

Montos vigentes para jubilados y pensionados

La jubilación mínima de febrero alcanza los $359.254,34. Estos beneficiarios perciben un bono adicional de $70.000, por lo que el total llega a $429.254,34. La jubilación máxima se sitúa en $2.417.441,64.

Los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) cobran $287.403,47, con el refuerzo de $70.000, el monto final para este grupo es de $357.403,47.

Las Pensiones No Contributivas por Invalidez o Vejez perciben $251.478,04, que ascienden a $321.478,04 con el bono extra.

Las familias con hijos con discapacidad perciben una asignación de $336.282,47.

El valor general de la Asignación por Hijo varía según los ingresos familiares. Los grupos con ingresos hasta $971.786 cobran $64.553,80. Quienes ganan entre $971.786,01 y $1.425.219 reciben $45.543,60. El tramo entre $1.425.219,01 y $1.645.464 percibe $26.337,83. Finalmente, los ingresos de hasta $5.146.094 cobran $13.587,51. Las asignaciones de pago único por nacimiento otorgan $75.245,06, por adopción $449.887,50 y por matrimonio $112.667,03.

Todas las fechas de cobro hoy, miércoles 18 de febrero Shutterstock - Shutterstock

Requisitos para el Seguro de Desempleo

Los trabajadores sin empleo acceden a una prestación económica mensual. El trámite requiere la presentación del DNI original y copia. El interesado entrega también la documentación que comprueba el cese laboral. En casos de despido sin justa causa, el titular aporta el telegrama de despido o la carta documento. Si el despido ocurre por quiebra del empleador, el trabajador presenta la nota del síndico o la sentencia de quiebra.

La falta de renovación de un contrato a plazo fijo requiere la copia del contrato vencido. Ante el fallecimiento de un empleador unipersonal, el solicitante entrega la partida de defunción. Las personas con enfermedades o accidentes laborales al momento del cese presentan un certificado médico de aptitud. El cobro se realiza a través de una caja de ahorro que abre la Anses. El dinero se retira por ventanilla o con tarjeta de débito en cajeros automáticos.

Gestión de la Libreta AUH y trámites jubilatorios

Los beneficiarios de la AUH tienen tiempo hasta el último día del año para presentar la Libreta AUH. Este trámite habilita el cobro del 20 por ciento acumulado del año anterior. El titular descarga el formulario PS.1.47 desde la plataforma Mi Anses. El documento requiere la firma del centro de salud y de la escuela para acreditar controles médicos y asistencia escolar. La entrega se realiza de forma presencial en las oficinas del organismo sin turno previo.

Libreta de Asignación Universal - Fuente: YouTube

Para iniciar la jubilación, el trabajador ingresa al sitio oficial de la entidad. En la sección “Trabajo” consulta su historia laboral con la Clave de la Seguridad Social. Si faltan aportes, el interesado presenta certificaciones de servicios o recibos de sueldo. El proceso formal incluye el formulario 6.18. El beneficiario solicita un turno para la atención en una oficina y asiste con su DNI el día asignado.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.