Fecha de cobro de Anses: el cronograma de pagos para este viernes 20 de febrero

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) transfiere hoy, viernes 20 de febrero, los haberes a jubilados y titulares de asignaciones sociales en todo el país. El calendario de pagos de febrero determina el acceso a los fondos según el último número del documento nacional de identidad.

Prestaciones Terminación del DNI Monto Total a Cobrar Jubilaciones y pensiones mínimas 8 y 9 $429.254,34 Asignación Universal por Hijo 7 $103.276,21 Asignación por Embarazo 6 $103.276,21

Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas habilitan el cobro para todas las terminaciones de documento hoy. El plazo para percibir este beneficio abarca desde el 9 de febrero hasta el 12 de marzo, mientras que las Asignaciones Pago Único por matrimonio, adopción y nacimiento también permiten el acceso a los fondos para todos los documentos en esta jornada. El período de vigencia para estos trámites específicos comprende desde el 10 de febrero hasta el 12 de marzo.

Montos de jubilaciones y asignaciones para el periodo actual

Los jubilados que perciben la mínima acceden a un total de $429.254,34. Esta cifra surge de un haber con aumento de $359.254,34 y un bono adicional de $70.000. Los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) cobran $357.403,47, monto que incluye también el refuerzo estatal. Las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez alcanzan los $321.478,04 finales. La jubilación máxima para este mes se ubica en $2.417.441,64.

Los beneficiarios de la Anses acceden a sus haberes mensuales a través de cajeros automáticos y ventanillas bancarias según el cronograma oficial Shutterstock - Shutterstock

Los valores para las familias varían según el tipo de prestación. La AUH y la Asignación por Embarazo otorgan $103.276,21 por cada beneficiario. En el caso de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad, el importe asciende a $336.282,47. El Estado Nacional busca que estos recursos lleguen de forma directa, según fuentes del organismo: “la decisión del Estado Nacional es que los fondos lleguen directamente a los ciudadanos, sin intermediarios de ningún tipo, y beneficiando así a las personas que más lo necesitan”.

Escalas de ingresos y topes para asignaciones familiares

El acceso a las asignaciones familiares depende del Ingreso del Grupo Familiar (IGF). La suma de los ingresos de los padres determina el valor de la prestación. El sistema contempla salarios en relación de dependencia, haberes jubilatorios, planes sociales y rentas de autónomos o monotributistas. Si un integrante supera el tope máximo, el grupo familiar pierde el derecho al cobro.

El monto exacto de las prestaciones sociales de la Anses

Procedimiento para consultar fechas y cambiar lugar de pago

Los usuarios verifican su información personal a través de las plataformas digitales. El proceso requiere el número de CUIL o de beneficio en el sitio web de la entidad. El sistema detalla el lugar y el periodo de cobro disponible. Los beneficiarios poseen la facultad de modificar la entidad bancaria o sucursal de cobro tras percibir el primer haber en el sitio asignado.

El trámite de cambio se realiza mediante la aplicación Mi Anses con la Clave de la Seguridad Social. El usuario selecciona la sección de cobros y completa el formulario con los nuevos datos. Esta gestión también ocurre de forma telefónica a través de la línea 130 o en las oficinas con turno previo. Los residentes en zonas rurales cuentan con las sucursales del Correo Argentino para retirar sus fondos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.