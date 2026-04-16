Fin de Ingresos Brutos: cuáles son los 22 trabajos independientes que dejarán de pagar el impuesto
AGIP anunció bonificaciones en el tributo para trabajadores independientes del Régimen Simplificado; en qué casos no se abona y quiénes tienen descuento
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La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) ofrece bonificaciones y descuentos en el impuesto de Ingresos Brutos a los trabajadores independientes de determinados rubros de CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), y en algunos casos este beneficio es del 100%, por lo que la devolución del tributo es total.
Los contribuyentes que deseen saber cuáles son los 22 trabajos independientes que dejarán de pagar el impuesto pueden consultar el listado de AGIP, considerando que se deben cumplimentar dos requisitos para acceder a esta facilidad.
Cuáles son los 22 trabajos independientes que dejarán de pagar el impuesto
A continuación figura el listado de los rubros en los que se elimina el impuesto de Ingresos Brutos en CABA:
- Servicios técnicos
- Fotógrafos
- Peluqueros
- Diseñadores sin título de grado
- Barberos
- Editores
- Mecánicos
- Camarógrafos
- Personal trainers
- Guionistas
- Esteticistas
- Masajistas
- Carpinteros
- Herreros
- Sastres
- Zapateros
- Pintores
- Artesanos
- Joyeros
- Jardineros
- Cerrajeros
- Quienes trabajan por cuenta propia o bajo contratación.
Esta medida, que intenta aliviar la carga fiscal para los trabajadores, fue aprobada en la Legislatura porteña y beneficia a 35.000 contribuyentes que reciben la bonificación total y a otros 12.000 a quienes se les reduce el monto de pago.
Quiénes pueden acceder al exención de Ingresos Brutos en CABA
Para poder contar con la bonificación o descuento de AGIP es necesario cumplir con dos requisitos:
- Estar inscripto en el Régimen Simplificado.
- No registrar deudas en Ingresos Brutos.
Cabe aclarar que está vigente hasta el 30 de abril la posibilidad de saldar deudas en cuotas a través de una moratoria, para aquellos contribuyentes que deseen regularizar su situación con el organismo recaudador.
La aplicación es automática y no requiere trámites, siempre que el contribuyente no registre deudas y que su actividad principal sea la prestación de servicios.
Quiénes tienen descuento y quiénes no pagan Ingresos Brutos en CABA
Esta medida, dirigida a quienes tributan en el Régimen Simplificado y realizan actividades de servicios de manera independiente, comprende a dos grandes grupos:
- Categorías A, B y C: en este caso la bonificación es total y nos les corresponde abonar el impuesto.
- Categorías D a H: acceden a un porcentaje de descuento del 75% sobre el total de Ingresos Brutos.
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