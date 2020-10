La AFIP les envió notificaciones a unos 9000 contribuyentes por entender que subvaluaron sus inmuebles en el exterior en las declaraciones del impuesto a los Bienes Personales. Fuente: Archivo - Crédito: Sieber

Silvia Stang
27 de octubre de 2020 • 16:22

Tras iniciar fiscalizaciones electrónicas por encontrar inconsistencias en cruces de datos, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) les envió notificaciones a unos 9000 contribuyentes, según dijeron fuentes del organismo, por entender que subvaluaron sus inmuebles en el exterior en las declaraciones del impuesto a los Bienes Personales. Además, según señalaron varios contadores consultados por LA NACION, en estos días llegan comunicaciones del ente recaudador por uso de facturas apócrifas, algo que impacta en la determinación de los montos correspondientes a IVA y Ganancias.

A la par de la cuarentena, la AFIP dispuso la vigencia de una feria fiscal, que hoy decidió prorrogar hasta el 8 de noviembre. Esa feria implica la suspensión del cómputo de plazos para responder a requerimientos que los contribuyentes reciben por controles. Sin embargo, hace un tiempo se resolvió levantar la feria para un conjunto de procedimientos y uno de ellos es el de las fiscalizaciones electrónicas, por tratarse de un mecanismo totalmente online.

Según fuentes de la AFIP, hubo tres campañas de control electrónico hechas en los últimos 40 días. En la primera, se informó, con los plazos ya vencidos hubo una rectificación por parte de los contribuyentes en el 96% de los casos, mientras que las verificaciones de la segunda campaña están dentro de los plazos para las respuestas. Según el organismo, las fiscalizaciones arrojaron hasta ahora ingresos por más de $130 millones en impuestos adeudados por una mala determinación inicial.

Los controles on line apuntan hoy a la valuación de inmuebles en el exterior y al uso de facturas apócrifas Fuente: LA NACION

Las notas recibidas por contribuyentes recuerdan que está pronto a vencer el plazo para la adhesión a la moratoria de la ley 27.562, en la que se podrían incluir las obligaciones determinadas por las declaraciones rectificativas. El plan es para las obligaciones vencidas al 31 de julio de este año. Por ahora, el último día para ingresar en esa moratoria es el próximo sábado, aunque hay versiones de que, por un decreto que se emitiría en las próximas horas, podría extenderse el plazo al menos un mes más.

"Se está usando esta campaña como una inducción para regularizar la situación a través de la moratoria ampliada [la de la ley 27.562] -dice el contador Martín Caranta, socio del estudio Lisicki, Litvin & Asociados-. Cuando se recibe la comunicación, las posibilidades son dos: aceptar el ajuste y rectificar la declaración jurada de Bienes Personales [en el caso de haber recibido la nota por valuación incorrecta de inmuebles en el exterior], en cuyo caso el sistema validaría la situación y se archivarán las actuaciones; o rechazar la inconsistencia señalada por la AFIP, adjuntando la documentación que acredite el monto que se declaró".

En el organismo señalan que, pasados 15 días sin respuesta ni rectificación de la declaración jurada, se inicia el proceso de determinación de oficio, para la definición del monto de la deuda que incluirá multas e intereses. "En esta instancia el contribuyente puede pagar y cerrar la fiscalización o, de lo contrario, la AFIP inicia la ejecución fiscal", afirman.

En el caso de los bienes que son objeto de esta campaña, la declaración en Bienes Personales, que es en pesos, se hace generalmente por el mismo valor en términos de moneda extranjera, que en el ejercicio anual previo. "El monto se ajusta según la valuación del dólar, del euro o de la moneda que corresponda según el caso, al último día del año al que corresponde el impuesto", explica Silvio Rizza, presidente de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Lo que fuentes de la AFIP señalan que los mecanismos de fiscalización detectaron es que hay contribuyentes que bajaron el valor del inmueble en términos de moneda extranjera. ¿Esa caída de valor podría ser real? Sí, pero tendría que justificarse por qué ocurrió, en una respuesta a la AFIP.

Los contadores también señalan que el contribuyente no debería hacer nada si se considera que la comunicación oficial es errónea. Dos semanas atrás, la AFIP mandó por error notificaciones que indicaban la supuesta existencia de valuaciones deficientes por inmuebles en el exterior, a contribuyentes que ni siquiera tienen ese tipo de activos y a algunos sobre los cuales, en realidad, no se habían detectado inconsistencias. "Si lo enviado por la AFIP es erróneo, no se considera; siempre se recomienda igualmente hacer una revisión de lo declarado y, si está todo bien, no es necesario hacer nada", dice Gabriela Russo, presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Hay situaciones "que generan preocupación en los contribuyentes, que en muchos casos creen que están en falta y muchas veces se trata de cruces sistémicos por la utilización automática de los datos, sin que haya luego un mínimo análisis", señala el contador Iván Sasovsky. Según agrega, "sin dudas hay que responder a todas las fiscalizaciones y, en muchos casos, son desestimadas luego por los propios funcionarios de la AFIP, lo que genera un costo para el contribuyente sin ningún sentido".

Más allá del tema de las valuaciones de inmuebles, los contadores consultados señalan que en los últimos días hubo fiscalizaciones electrónicas por facturación apócrifa. "Eso influye primero en el IVA, y luego puede influir en Ganancias y en Salidas no Documentadas", dice Rizza, quien señala que la base de facturas apócrifas de la AFIP tiene un desfase en el tiempo, por lo cual se puede haber tomado la documentación sin que en ese momento estuviera en la llamada "Base APOC".

Desde la AFIP, en tanto, señalaron que en las próximas semanas seguirá las campañas de fiscalizaciones electrónicas. Las notificaciones llegan exclusivamente a las casillas electrónicas en la propia página del organismo, a la que el contribuyente debe ingresar usando su clave fiscal.

