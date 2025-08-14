A qué cárcel trasladaron a Claudio Contardi, expareja de Julieta Prandi

Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión por abuso sexual. El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 del Departamento Judicial Zárate-Campana dictó la sentencia. Tras el veredicto, Contardi fue detenido y trasladado a la Alcaidía Departamental de Melchor Romero, en La Plata. Fuentes oficiales confirmaron la información a LA NACION.

¿Dónde cumple la condena Claudio Contardi?

Tras pasar la noche en una comisaría de Matheu, partido de Escobar, Claudio Contardi fue trasladado a la Alcaidía Departamental de Melchor Romero, en La Plata, donde cumplirá la condena establecida por la Justicia. Dicha alcaidía depende de la Dirección Provincial de Alcaidías Departamentales del Ministerio de Justicia bonaerense, que no está bajo la órbita del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

Contardi fue trasladado a la Alcaidía Departamental de Melchor Romero, en La Plata Gentileza Policia PBA

La condena de Claudio Contardi

Durante el juicio, el fiscal Christian Fabio solicitó una pena de 20 años de prisión para Contardi. En su alegato, el fiscal argumentó: “Espero que se pronuncien con veredicto de culpabilidad. No quedan dudas para la fiscalía de su participación en los hechos aberrantes y sostenido por cada una del resto de las pruebas que trajimos a esta sala. Por ello, solicito que al momento de decidir se pronuncien por un veredicto condenatorio, 20 años de prisión por ser autor responsable penal del delito de abuso sexual con acceso carnal, agravado por causar un grave daño mental a la víctima”.

La salida de Contardi de los tribunales

El fiscal Fabio detalló las circunstancias de los abusos y describió una relación de poder asimétrica y el uso de violencia física y psicológica.

“Señores jueces, para esta fiscalía no quedó ninguna duda: quedó debidamente demostrado que por el año 2015, posterior al 28 de julio, hasta marzo de 2018, fecha en que se mudan a Martínez, el señor Contardi en oportunidad de estar en pareja con Prandi, durmiendo en la habitación del domicilio conyugal del barrio privado Septiembre, en Escobar, en horas de la noche abusó sexualmente, en reiteradas oportunidades, ejerciendo amenazas y violencia física tomándola del cuello y del cabello por detrás y accediendo a ella carnalmente, ejerciendo violencia psicológica, diciendo que era su obligación tener relaciones sexuales por ser su mujer. Era una relación asimétrica de poder”, explicó el fiscal.

La reacción de Julieta Prandi tras la condena

Julieta Prandi expresó su alivio y satisfacción tras el fallo. “Le digo a las personas que están viviendo estas situaciones y todavía no obtienen justicia, que tengan esperanza, porque ahora pueden animarse a denunciar”, sostuvo Prandi a LA NACION.

Habla Julieta Prandi tras condenar al exmarido a 19 años de prisión

Otros detenidos de alto perfil en la misma alcaldía

Los jóvenes detenidos por el homicidio de Fernando Báez Sosa Diego Izquierdo - Télam

En la misma Alcaidía Departamental de Melchor Romero cumplen sus condenas los ocho jóvenes involucrados en el homicidio de Fernando Báez Sosa, ocurrido en Villa Gesell en enero de 2020: Máximo Thomsen, Luciano Pertossi, Ciro Pertossi, Enzo Comelli y Matías Benicelli, sentenciados a prisión perpetua, y Ayrton Viollaz, Lucas Pertossi y Blas Cinalli, condenados a 15 años como partícipes secundarios.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Gabriel Di Nicola.