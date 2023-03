Inflación: Guzmán analizó la situación argentina y contradijo a Cristina al afirmar que el déficit fiscal importa

escuchar

El exministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, hizo un análisis este sábado sobre la situación económica de la Argentina y al referirse a la inflación y al déficit fiscal afirmó que ambas variables sí están vinculadas y contradijo así a la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien en su discurso días atrás en Río Negro había mostrado una lista de países que tenían inflación baja y déficit para callar las voces de los detractores que afirman que ese es uno de los motivos principales por los que no se puede controlar el índice en la Argentina.

“El déficit fiscal sí que importa para la inflación en un país que no tiene suficiente acceso al crédito y que tiene la moneda muy débil, una economía bimonetaria”, indicó el exintegrante del gabinete de Alberto Fernández. Sin embargo remarcó: “El déficit fiscal no es la única causa de la inflación. Vos podés bajar el déficit y tener más inflación, de hecho es lo que viene ocurriendo y pasó durante la gestión del gobierno anterior”.

Pero al momento de explicar uno de los motivos por lo que la inflación es alta en el país, Guzmán indicó que un gobierno que quiera aumentar el déficit sin tener más reservas lo que hace es financiarla a partir de la emisión de moneda. “Emitiendo una moneda que la gente no quiere, esa es la economía bimonetaria, y eso te da más presión sobre el tipo de cambio y más inflación”.

Sin nombrar a la exmandataria, el exministro indicó en diálogo con radio AM750: “Entonces las comparaciones con los países se pueden hacer sabiendo también cuales son las diferencias”.

Tras ello el exministro aseveró que esto no quiere decir que el déficit no explique la inflación, sino que hay otros factores que sí están presentes en la Argentina y no en otros países. “Es importante ir ordenando las cuentas públicas, ir convergiendo a una situación equilibrada y también tener en cuenta las circunstancias que se van presentando. Tampoco hay que ser dogmáticos y decir siempre si o si tiene que bajar el déficit, no. Eso tampoco. Pero la Argentina necesita ir por ese camino junto a un camino productivo”.

Noticia en desarrollo

LA NACION