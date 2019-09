Innovación. ¿Es necesario lanzar cohetes o alcanza con cambiar la mirada?

La especialista en innovación participó del evento Family Business de LA NACION Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Malavolta

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de septiembre de 2019 • 11:53

¿Qué es innovar?, lanzó, como pregunta disparadora, la periodista Martina Rua al iniciar su charla "Generar espacio para innovar" en el evento Family Business, organizado por LA NACION en el auditorio del Malba. ¿Es incluir inteligencia artificial? ¿Es robotizar la empresa? ¿Es lanzar cohetes al espacio o inventar un holograma para poder participar en una reunión en Japón sin viajar?

"Es fácil despegarse de la innovación, verla en Sillicon Valley, pero no es tan fácil verla en nuestra pyme, en nuestro día a día", apuntó Rua. Sin embargo, para la especialista es posible llevar la innovación a una escala más pequeña, acorde a a todos los emprendimientos. La clave: cambiar la mirada.

Para Rua, innovar es algo incómodo, que requiere salir del statu quo y existen "kryptonitas contra la innovación". Una de ellas es la "fijación funcional". "Es el sesgo que nos hace difícil cambiar la forma en la que habitualmente hacemos las cosas, de mirar con una mirada innovadora. Muchas veces uno dice 'Yo fundé esta empresa, ¿ vos me vas a decir cómo hacerla funcionar?. Esta fijación funcional, que ataca sobre todo a las personas más experimentadas y exitosas, y se opone a la actitud del aprendiz permanente", sostuvo.

Rua alentó a pensar la innovación no solo a gran escala Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Malavolta

Rua identificó a "desaprender" como una de las habilidades del futuro. "Hemos aprendido procesos, modos enquistados de hacer las cosas que a veces incluso no nos gustan, pero desaprenderlo es incómodo, es incluso más difícil que adquirir un nuevo hábito", apuntó. En este sentido, recordó una frase del creador de Ali Baba, Jack Ma: "Ya no alcanza con la inteligencia artificial, ahora hay que elongar tu coeficiente de adaptabilidad".

Otro de los obstáculos para la innovación son la "burocracia y apego a la jerarquía" y otro, el "solucionismo tecnológico". "Tres de cada cuatro innovaciones fallan porque innovar no es elegir un servidor último modelo. Hay que preguntarse primero cuáles son los problemas a solucionar a nivel de la organización y recién después elegir la tecnología que se necesita para abordar eso", explicó.

Rua consideró que muchas veces la innovación es frenada porque las personas de negocios "no se animan a tener un pensamiento de crecimiento". "Ven una amenaza en la competencia, en el cambio, en la mirada nueva y no una oportunidad", detalló, y aseguró que "las compañías más innovadoras tienen tiempo para explorar y no solo explotar". "La Argentina no nos da respiro para reflexionar y nos aleja de la mirada exploradora. Para eso hay que animarse a errar y disponer de un tiempo físico y mental", agregó.

La especialista en innovación consideró que para mejorar a veces hace falta hacer un "zoom out" y ver la propia situación con una mirada extrañada. "Muchas veces las soluciones están saliendo de nuestro ombligo", consideró.