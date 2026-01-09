IPC de CABA en diciembre: de cuánto fue

El Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Idecba) publicó los registros oficiales sobre el costo de vida correspondientes al cierre de 2025. El IPC de CABA evidenció una nueva aceleración en su medición mensual y ratificó la tendencia observada en el tramo final del año.

El IPC de CABA en diciembre

El nivel general de precios en el distrito porteño marcó un 2,7% durante el último mes, una cifra que representa un incremento de 0,3 puntos porcentuales en comparación con el período anterior. El indicador se ubicó en noviembre en un 2,4%. El año 2025 finalizó con una inflación acumulada del 31,8% para los vecinos de la ciudad, un número significativamente inferior al 136,7% registrado durante 2024.

La suba en el precio de la nafta marcó el pulso de la inflación porteña en el final de 2025 Nicolás Suárez

La dinámica de precios del último mes del año respondió a ajustes estacionales y regulatorios habituales en esta época. Los aumentos en los combustibles y las tarifas del transporte público incidieron de manera directa en el resultado final. También impactaron las subas en el precio de la carne y los servicios públicos. Las proyecciones privadas a nivel nacional estiman una inflación cercana al 2,5% para el mismo período.

La división Transporte lideró las subas dentro de la canasta medida por el organismo. Este rubro registró una variación mensual del 5,5% y acumuló un alza interanual del 34,8%. El segmento explicó 0,59 puntos porcentuales del nivel general de inflación. Los incrementos en el valor de la nafta y el gasoil junto con el ajuste en el boleto de colectivo urbano y el subte determinaron este comportamiento.

El alza en el boleto de colectivo y subte impulsó al sector Transporte como el de mayor variación del mes Valeria Rotman

La presión de los alimentos y la baja en estacionales

En el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas posee la mayor ponderación dentro del índice del Idecba. Este sector anotó un aumento promedio del 2,4% en el mes y alcanzó un 28,8% interanual. Los principales impulsos provinieron de la carne con un alza del 7,4%. Las frutas subieron un 3,7% y el grupo de pan y cereales aumentó un 2%.

El comportamiento de este segmento ayudó a contener el índice general gracias a la baja en otros productos. El precio de las verduras, tubérculos y legumbres registró un descenso promedio del 5,9%, factor que moderó la suba final de la división.

El rubro de alimentos y bebidas promedió una suba del 2,4% mensual y se mantuvo como el segmento de mayor peso dentro de la canasta STRINGER - AFP

Los aumentos en vivienda y servicios financieros

El segmento Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles avanzó un 2,1% en diciembre y su variación interanual se ubicó en el 34,1%. Este rubro aportó 0,42 puntos porcentuales al índice total. Las subas respondieron fundamentalmente a los aumentos en los alquileres y en los gastos de expensas.

Otras categorías mostraron incrementos superiores al promedio mensual. Restaurantes y hoteles subió un 4,3% y finalizó el año con un 36,3% interanual. El rubro Seguros y servicios financieros marcó un alza del 4,5% y registró la mayor variación acumulada durante 2025 con un total del 58,4%.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Esteban Lafuente.