Juan Carlos de Pablo explicó el derrumbe en los mercados mundiales y cómo afecta a la Argentina

El economista Juan Carlos de Pablo se refirió hoy al aumento de aranceles que Estados Unidos comenzó a aplicar para China, México y Canadá, que derivó en un derrumbe de los mercados globales. “Trump es un peligro”, advirtió el especialista sobre la nueva barrera proteccionista llevada adelante por el mandatario norteamericano, que entró hoy en vigencia.

“Trump le metió ruido a la economía mundial manoseando y utilizando de una manera muy peculiar el tema de los aranceles”, sentenció el economista, quien además aclaró que no se trata de un aumento de tasas de un 25%, sino de 25 puntos porcentuales.

Y en relación a ello explicó: “Si yo tengo un producto que no paga ningún arancel y te lo aumentó un 25%, ese porcentaje sobre cero es cero. Ahora, 25 puntos porcentuales quiere decir que lo que no pagaba nada ahora paga 25″. En ese sentido, De Pablo habló sobre las implicancias a nivel mundial que podría llegar a tener el aumento de aranceles sobre las compras de sus principales socios comerciales.

“En México tenés una planta que fabrica arandelas que se las vende a un productor de autos que está en Detroit y le pone un arancel del 25% y ahí descolocás... Entonces, de repente empiezan a faltar arandelas o tuercas. ¿En Boston o en Chicago van a abrir una fábrica para reemplazar esto? No, porque el presidente Trump dice ‘mañana esto te lo saco’. Entonces, introdujo un ruido en términos de tasa de inflación y de frenar una recuperación económica fenomenal”, planteó el economista.

“Esto le mete ruido a la economía mundial y es difícil pensar que uno puede sacar provecho de eso”, insistió De Pablo alertando acerca del impacto que podría tener una eventual guerra comercial en la Argentina y recordó las consecuencias que provocó en la década del 30′ el cierre del comercio mundial. “Cada uno [por los países] intentaba solucionar su problema tirando la basura, como se decía, por encima de la reja del vecino”, resaltó el especialista.

“Están jugando la ruleta rusa. Lo que digo es que el uso del instrumento tarifario como política comercial mete ruido. Y si fuera el presidente de un país insignificante nos mataríamos de risa, pero es el presidente de EE.UU”, apuntó De Pablo. Y luego alertó: “Estados Unidos como país institucional ha sido armado sobre la base de pesos y contrapesos, pero tenemos un presidente muy peculiar que tiene mayoría en ambas cámaras y hoy no se sabe cómo van a frenar este tipo de cosas, pero es peligroso”.

Las declaraciones de De Pablo se dan luego de que hoy el gobierno de Estados Unidos confirmara que entró en vigencia un nuevo arancel del 25% a las compras de México y Canadá, y un impuesto adicional del 10% para las importaciones desde China, lo que podría dar inicio a una guerra comercial que impacte sobre el crecimiento económico y aumente la inflación global.

Tanto es así, que a lo largo de la jornada los mercados mundiales se derrumbaron. En el caso de la Argentina, si bien hoy no hubo operatoria a nivel local por el feriado largo de Carnaval, las acciones locales que cotizan en Wall Street cayeron cerca de un 3%. En este contexto, si bien el economista no cuestionó la buena sintonía que exhibe el presidente Javier Milei con Trump, aconsejó: “La clave de todo esto es que tenga una relación personal, pero que haga todo los posible para no tener que usarla. En 2018 Macri tuvo que usarla y le sirvió. Pero cuando vos tenés un programa económico basado en el equilibrio fiscal la negociacion con el FMI se puede hacer sin Trump”.

LA NACION