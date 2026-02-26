Jubilaciones de Anses: quiénes cobran este jueves 26 de febrero

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) formaliza este jueves 26 de febrero las transferencias en las cuentas bancarias de los titulares. La jornada resulta central para quienes perciben jubilaciones de la Anses, ya que el depósito contempla la actualización mensual.

Quiénes cobran jubilaciones y pensiones hoy, jueves 26 de febrero

Prestaciones Terminación del DNI Monto Total a Cobrar Jubilaciones que superan la mínima 6 y 7 Haber mayor a $359.254,34 con tope de $2.417.441,64

Los haberes de febrero presentan una actualización del 2,85%. Este ajuste responde al Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado en diciembre de 2025, el cual marcó un 2,8%. La normativa vigente toma el incremento de precios con dos decimales para calcular el valor exacto de la movilidad mensual.

Esta suba impacta en todas las escalas de ingresos del sistema previsional. Modifica el haber mínimo, las prestaciones contributivas, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez y madres de siete hijos.

Quiénes cobran la jubilacion hoy

El bono extraordinario y los montos totales

El Gobierno mantiene el pago del bono de $70.000, una cifra que no registra cambios desde hace más de un año. El refuerzo económico se acredita junto con el haber mensual y alcanza principalmente a quienes perciben la jubilación mínima, las pensiones no contributivas y la PUAM.

Para los jubilados con ingresos superiores a la mínima, el extra se otorga de forma proporcional hasta alcanzar un tope de $429.254,34.

Los valores finales a percibir en febrero quedaron conformados de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $359.254,34 de haber más $70.000 de bono. Total: $429.254,34.

$359.254,34 de haber más $70.000 de bono. Total: $429.254,34. Jubilación máxima: $2.417.441,64 (sin bono).

$2.417.441,64 (sin bono). Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $287.403,47 más $70.000 de bono. Total: $357.403,47.

$287.403,47 más $70.000 de bono. Total: $357.403,47. Pensiones No Contributivas (Invalidez/Vejez): $251.478,04 más $70.000 de bono. Total: $321.478,04.

Cuánto cobran los jubilados en febrero Shutterstock - Shutterstock

Qué es la Pensión Universal para el Adulto Mayor

La Anses ofrece la PUAM como un programa de cobertura para personas mayores de 65 años sin los 30 años de aportes necesarios para una jubilación ordinaria. Esta asistencia otorga un monto equivalente al 80 por ciento de una jubilación mínima. La cifra se ajusta mensualmente según la Ley de Movilidad vigente.

Cómo gestionar la Clave de la Seguridad Social

Los beneficiarios necesitan esta contraseña para realizar trámites y consultas en el sitio web del organismo. El proceso de creación se realiza de forma digital a través de la plataforma Mi Anses.

Ingresar al sitio oficial de la Anses.

Dirigirse al apartado identificado como Mi Anses.

Seleccionar la opción “Creá tu clave” .

. Aceptar las políticas de seguridad del sistema.

Ingresar el número de CUIL y el número de trámite que figura en el DNI.

Responder las preguntas de verificación de identidad sobre datos personales.

Elegir una clave segura de entre 8 y 12 caracteres con al menos un número.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Pasos para cambiar el lugar de cobro

Los titulares de asignaciones, jubilaciones o pensiones pueden modificar la entidad bancaria o sucursal donde reciben sus haberes. También existe la opción de elegir una sucursal del Correo Argentino para quienes residen en zonas rurales. El requisito fundamental exige cobrar por primera vez en la entidad asignada originalmente.

El trámite se gestiona por internet, por teléfono al 130 o presencialmente con turno. Para hacerlo vía web:

Ingresar a la plataforma Mi Anses con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Entrar a la sección “Cobros” .

. Seleccionar la opción “Cambiar lugar de cobro” .

. Completar el formulario desplegado con los datos de la nueva entidad o sitio elegido.

