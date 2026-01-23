Los bonos vuelven a subir y el riesgo país sigue retrocediendo

Tras haber alcanzado ayer su nivel más bajo en siete años y medio, el riesgo país vuelve a retroceder este jueves y se ubica en 527 puntos básicos, según el indicador que elabora el banco JP Morgan.

Para encontrar un registro inferior hay que remontarse al 13 de junio de 2018, cuando el índice se ubicaba en 507 puntos básicos.

La mejora se explica por el desempeño de los bonos soberanos, que operan con subas de hasta 1,1%, encabezadas por el AL29D. En este contexto, el economista Gustavo Ber señaló que “los bonos se presentan firmes y, por ello, las cotizaciones en dólares mejoran en promedio un 0,2%, tras una nueva compresión del riesgo país que lo deja por debajo de los 550 puntos básicos y ya encaminado a transitar la última milla para poder refinanciar los próximos vencimientos mediante el acceso a los mercados financieros”.

En tanto, desde Facimex dijeron que, de la mano de la acumulación de reservas y el reacceso al mercado, esperan que se profundice la compresión del riesgo país.

“La estrategia del gobierno generará un círculo virtuoso, ya que las compras de divisas impulsarán la compresión del riesgo país, lo que a su vez contribuirá a la apreciación del tipo de cambio real de equilibrio, impulsando la demanda de dinero y reforzando la posición del Banco Central (BCRA) para acelerar las compras de divisas. El reacceso del soberano al mercado global actuará como un acelerador, potenciando el impacto de las compras de divisas sobre el riesgo país. Y el put Bessent seguirá dando protección al capital”, agregaron.

Compra de Reservas (acumuladas) vs Riesgo País 👇 pic.twitter.com/gmmKIcFmwZ — Amilcar Collante (@AmilcarCollante) January 23, 2026

En el mercado accionario, el índice Merval avanza 1,5% en pesos, mientras que los ADRs de empresas argentinas que cotizan en Nueva York operan mayormente en terreno positivo. Se destaca Telecom, con una suba de 11,2%, luego de anunciar una asociación con Banco Macro para potenciar su billetera digital Personal Pay.

En el mercado cambiario, el dólar mayorista cerró a $1433,96, una suba de $5,31. Más allá de esto se ubicó a $120,86 del techo de la banda ($1554,82).

En el segmento minorista, el dólar oficial subió en el Banco Nación a $1455, con un alza de $5. El dólar MEP cotiza a $1463,43 (+$4,62), el contado con liquidación a $1507,89 (+$3,78), mientras que el dólar blue retrocede $10 y se vende a $1485.