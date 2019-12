El cambio para los jubilados es uno de los ítems que más debaten los economistas; por un lado, algunos celebran la intención de "desindexación"; por el otro, aseguran que incentivará los juicios y que perjudicará a quienes no cobran la mínima Fuente: Archivo - Crédito: Marcelo Gómez

Sofía Terrile SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de diciembre de 2019 • 19:30

Es una norma en un contexto de "emergencia", o al menos así lo declara el proyecto en su título. Aun así, la "Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva" ingresó hoy en el Congreso tiene sus luces y sombras.

A grandes rasgos, Gabriel Caamaño, economista de la consultora Ledesma, calcula que, en caso de que el proyecto se apruebe tal como está, la recaudación aumentará alrededor de 1% o 1,2% del PBI. Además, su expectativa es que en 2020 haya equilibrio fiscal o un "pequeño déficit".

La decisión de suspender la movilidad jubilatoria (sancionada a fines de 2017) por 180 días es una de las que más polémica generó entre los economistas y especialistas en temas previsionales. Para Lorenzo Sigaut Gravina, de Ecolatina, la medida tiene su costado positivo por la decisión de desindexar el gasto previsional y lograr una pelea más rápida contra la inflación, aunque Caamaño argumenta que, en los primeros meses, el aumento decidido por el Ejecutivo podría ser mayor al que se hubiese dado con la fórmula original.

Para María Castiglioni, de C&T Asesores Económicos, los jubilados que no cobran la mínima se van a ver perjudicados y se volverá a la "industria del juicio" por el cambio en el cálculo de manera retroactiva.

El impuesto del 30% para la compra de dólares para atesorar y para gastos en el exterior es "innecesario", dice Caamaño Crédito: Getty Images

Por otro lado, el impuesto del 30% sobre la compra de dólares para atesoramiento y para gastos en el exterior es "innecesario" con el precio actual del dólar y el cepo, dice Caamaño. "Genera un efecto indirecto que es la búsqueda de cobertura, sobre todo para la industria del turismo y servicios profesionales, pero mientras no haya Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI) el resto del mercado va por el oficial", describe.

Otro punto que señala como negativo es la falta de un "plan consistente". "Nos dicen que van a subir impuestos y van a ajustar el gasto, pero falta que nos digan con qué van a lograr el equilibrio fiscal. Es decir, una cuantificación y un norte, que también es necesario para sentarse con los acreedores", resume.

La decisión de suspender los aumentos en las tarifas de luz y gas no es "lo mejor en términos redistributivos", dice Sigaut Gravina Fuente: Archivo - Crédito: Ricardo Pristupluk

También señala con preocupación la discrecionalidad que esta norma le daría al Poder Ejecutivo. "En los últimos dos artículos se habla de darle más facultades para ir reasignando partidas presupuestarias, en un escenario peor que en 2002, y también para reestructurar todos los organismos descentralizados, donde hay una enorme caja. Es un retroceso institucional más allá de la macroeconomía", señala.

Finalmente, la decisión de congelar tarifas de luz y gas por 180 días también generó preocupación. "No es lo mejor en términos redistributivos: entiendo la tarifa social, pero que no le aumente a nadie el precio ya no tiene demasiado sentido", apunta Sigaut Gravina.

Los puntos positivos

Entre los puntos positivos, los economistas señalan que la ley demuestra la voluntad de seguir pagando la deuda. Esa voluntad, dice Caamaño, se ve de forma concreta con la decisión de financiarse con reservas del Banco Central. El mercado lo valoró como positivo y se vio una recuperación de los bonos, añade. De hecho, hoy el riesgo país se desplomó 7,5% y cayó debajo de los 2000 puntos por primera vez en dos meses.

La afirmación de que no están dadas las condiciones para emitir es otro de los puntos que destacaron los economistas. "El ministro de Economía es consciente de que no puede seguir aumentando el déficit fiscal. Ahora hay que ver cómo van a ir manejando la coyuntura para que los números queden, al menos, como en 2019", dice María Castiglioni, de C&T Asesores Económicos.