Organizar planes de ayuda para los necesitados, investigar para encontrar soluciones y educar a distancia son algunas acciones de las que se habló en un encuentro organizado por la nacion

Desde la historia de tres amigos que un día tuvieron una idea y hoy llevan 6000 porciones de comida diarias a 50 comedores de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires, hasta el trabajo conjunto de varias de las empresas más importantes del país, que unieron recursos para lograr que 15 millones de raciones de alimentos lleguen a quienes más la necesitan. La segunda jornada de Management 2030, que se desarrolló el 27 de mayo, puso el foco en el factor humano.

Porque si algo queda claro en la nueva normalidad que determinó la pandemia global del Covid-19 es que "nadie se salva solo". Y así lo destacó Estanislao Gómez Minujin, médico y uno de los creadores de la iniciativa Convidarte, quien compartió el panel moderado por José Del Rio, secretario general de Redacción de la nacion, con Manuel Sobrado, director Ejecutivo de Grupo Insud; Gastón Remy, coordinador General de la iniciativa #SeamosUno; Alicia Caballero, decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica Argentina; Conrado Estol, médico neurólogo y director de Breyna, Medicina de Cerebro y Corazón, y Maritchu Seitún, psicóloga especializada en orientación a padres (quien participó de la jornada de manera remota).

En el auditorio de la redacción de la nacion, sin público y con la distancia correspondiente entre los presentes, los expositores compartieron sus visiones sobre el impacto que tiene el aislamiento obligatorio en las personas, teniendo en cuenta factores como la salud y la incertidumbre.

1 Enfrentar la incertidumbre

"El ser humano tiene que ser el centro y creo que lo está siendo en este momento. Nosotros creemos que nuestra compañía se basa en la gente que la integra y nuestra prioridad fue tratar de dar soporte a la gente y comprender las circunstancias en las que estábamos", contó Sobrado, al referirse a la gestión del equipo de Grupo Insud.

Esa compañía es una de las que asumió protagonismo en la búsqueda de tratamientos del Covid-19. "Estamos trabajando en dos proyectos en la Argentina; uno está relacionado con la ivermectina, un antiparasitario conocido por su aplicación veterinaria, que se usa en humanos para tratamientos de sarna y pediculosis; el otro está basado en la producción de un suero hiperinmune equino", contó Sobrado, un ejecutivo que tiene más de 15 años de experiencia en el sector.

Respecto del contexto social, dijo que cuando la incertidumbre "llega a niveles tan altos como los de ahora puede generar parálisis, y ahí es cuando desde la compañía hay que generar soporte".

"La incertidumbre siempre hace daño. Está publicado: si una persona conoce mejor su enfermedad eso va a ayudar; la falsa esperanza hace daño. La palabra no es ser optimista, sino positivo y realista; eso permite tener mejores chances de recuperación", afirmó Estol. Dijo también que se publicaron "más de 10.000 papers en menos de tres meses" y que "llegan sin ser revisados por autoridades científicas". En lo que a él se refiere, dijo leer unas cuatro horas por día material sobre el tema.

Sobrado contó que Insud sumó a una médica epidemióloga, para crear un comité de crisis. "Nuestra primera experiencia con el trabajo remoto fue fascinante, logramos un trabajo en equipo mayor al que teníamos antes. Por ejemplo, en el caso de las empresas del agro de nuestro grupo empezamos a hacer reuniones por zoom en las que están los accionistas; antes no habíamos podido lograr eso", destacó.

Por su parte, Caballero, de la UCA, destacó que en el centro de todo avance científico y de toda búsqueda de soluciones está el hombre. "En realidad, el centro es el hombre y muchas cosas tienen que estar orientadas al hombre y a su bienestar. Como la economía, que es una ciencia profundamente social, cuyo objetivo tiene que ser que la gente viva mejor y lograr lo que se llama 'promoción humana'", definió.

2 Manos a la obra para lo más urgente: el hambre

Dos de los presentes en la mesa de la segunda jornada de Management 2030 se destacan por liderar acciones humanitarias que nacieron en pleno período de aislamiento obligatorio. Una de esas iniciativas es Convidarte, creada por Gómez Minujin junto a un matrimonio amigo. "Lo que hacemos es responder a una necesidad, porque el hambre fue aumentando mucho; tenemos 5000 voluntarios inscriptos", destacó. Y comentó también que hay personas en lista de espera para el voluntariado. "Son familias y personas de distintas generaciones; acá no hay partidos políticos, no hay creencias, se deja todo de lado y el único fin es ayudar", contó el joven médico, que se graduó en el Instituto Universitario Cemic, que está haciendo la residencia en psiquiatría en el Hospital Álvarez, y que también es voluntario en el Barrio Mugica (ex Villa 31) de la ciudad de Buenos Aires

"Es cansador, sinceramente", reconoció Gómez Minujin, que tiene 26 años. "Estoy haciendo la residencia y, en paralelo, estoy con este proyecto, que está respaldado por un equipo muy grande de voluntarios con el fin de ayudar. Si bien dormimos poco, nos da tranquilidad saber que estamos haciendo lo que debemos", dijo. Y atribuyó su vocación de servicio a los valores con lo que fue criado: dijo haberse dado cuenta de que tuvo posibilidades que otros no tuvieron. "Al tomar conciencia de eso, decidí ayudar a otras personas", afirmó.

3 La misión de #SeamosUno

Gastón Remy es uno de los ejecutivos más reconocidos de la Argentina. En 2018 fue distinguido con el premio Konex como uno de los empresarios de la industria más destacados de la década y hasta abril de 2020 se desempeñó como presidente de IDEA. Dirigió las operaciones locales de la química DOW y de la startup petrolera Vista Oil & Gas, creada por Miguel Galuccio, exCEO de YPF. "Si hace un año alguien me hubiera dicho que era posible armar un proyecto para llegar a cuatro millones de argentinos en los barrios más vulnerables, con un sistema de entrega puerta con puerta, con tecnología, procesos, logística y mucha empatía y corazón, y que íbamos a hacerlo en semanas, le hubiera dicho que estaba loco", bromeó Remy, para dar cuenta de la dimensión del proyecto #SeamosUno.

La iniciativa nació hace dos meses, a partir de las charlas que se empezaron a generar entre el sector empresario, las entidades religiosas y el tercer sector, a raíz de la crisis del coronavirus. "En ese momento, veíamos las imágenes de Italia y de España y la idea era poner en valor las naves logísticas de los hospitales de campaña", explicó Remy. La idea se modificó, según contó, cuando el sacerdote jesuita Rodrigo Zarazaga remarcó que el tema más urgente iba a ser el hambre. El proyecto lleva repartidos 15 millones de raciones de comida y tiene como objetivo llegar a 4 millones de argentinos. "#SeamosUno es hijo de este momento; el proyecto llevó más de 700 horas de videollamadas y el trabajo conjunto de muchas entidades religiosas, del Banco de Alimentos y de muchas entidades empresarias", destacó Remy, quien reconoció que llegó el momento de pedir ayuda. "Llegar a 4 millones de argentinos significa alcanzar las 56 raciones de comida y ahora nos toca pedir", explicó. Toda la información para donar está en seamosuno.com.ar . "Cada caja de comida tiene un valor de 1000 pesos, pero con esa caja una familia puede comer durante una semana", explicó.

4 Educación y acompañamiento

La cuarentena obligatoria obligó a que muchas actividades pasaran a desarrollarse en el mundo digital. Es lo que ocurrió en el ámbito educativo.

Caballero explicó que en la Universidad Católica Argentina hicieron una reconversión "rapidísima" a la educación virtual. "Desde hace tiempo veníamos trabajando en esto, pero con resistencias, porque el salto a la virtualidad es arriesgado; pero hay muchísima buena voluntad y ganas de mejorar", sostuvo. Puso como ejemplo la capacitación que dio para enseñar a evaluar de manera remota, en un encuentro virtual al que se conectaron 130 profesores durante dos horas y media.

Pero, ¿cómo se puede enseñar a otros y generar un grupo de trabajo o de aprendizaje, si son personas que nunca compartieron un mismo espacio físico? Caballero contó que, justamente, la parte más difícil está en las clases de los cursos de primer año. "Los seguimos con particular atención; los chicos no se conocen y tampoco tuvieron la oportunidad de conocer a los profesores", explicó. Y bromeó: "Mi sensación es la de jugar al tenis contra un frontón; en esos casos el contacto humano realmente es insustituible".

En este punto, el doctor Estol dijo que el factor común de todos los seres humanos es el lenguaje. "Contar intimidades, expresar amor, contar chistes es lo que nos hace humanos y es lo que no tenemos que perder", afirmó. Con respecto al impacto del aislamiento, el médico explicó que en todos los casos hace daño y puso el ejemplo de Suecia, donde el 50% de los hogares es unipersonal. "Ahí tenés aislamiento forzado y acentuado por la pandemia. Quienes tienen familia e hijos van a soportar mejor el aislamiento que aquellos que no", dijo. E invitó a que se genere una mayor conexión entre personas. Sobre las pantallas, tan presentes en estos días, aclaró que no son dañinas en tanto y en cuanto el uso sea el adecuado. "Depende de para qué se las usa; no es lo mismo estudiar, trabajar, escribir o leer que jugar al poker. El uso es fundamental. Sí existe la adicción a las pantallas, pero depende de las personas cómo se las usa", comentó.

En un momento del encuentro, los expositores invitados recibieron preguntas de otros CEO y de emprendedores. Una fue la de Roberto "Kuky" Pumar, productor de contenidos como "El Reino Infantil", de YouTube. Pumar planteó un escenario distópico: "La tecnología ha sido la gran aliada en estos momentos, gran solucionadora de problemas ¿Qué ocurriría si el próximo virus es un virus digital que nos deja sin comunicaciones, sin e.commerce?", cuestionó. Para responder, Estol utilizó el título de la jornada y repreguntó "¿Vamos hacia un mundo más humano? Hablamos de un futuro con inteligencia artificial, machine learning , donde hay drones, robots y compañías que hablan de taxis de despegue vertical sin personas? En ese mundo, en ese momento, veremos qué hacemos nosotros", reflexionó.

5 El rol del Estado ante la emergencia

La segunda pregunta fue hecha por Antonio Aracre, director general de Syngenta quien planteó el rol protagónico que tomó el Estado en este contexto y consideró que quedó revalorizado. "Me dio orgullo, pero al mismo tiempo sé que hay que financiar todo esto y eso tiene que ver con el sistema tributario", destacó. Y consultó a los presentes cómo se puede compatibilizar un esquema impositivo eficiente pero que, al mismo tiempo, permita al Estado tener un rol activo en el momento que se lo necesita. Remy tomó la consulta y dio como ejemplo el caso de #SeamosUno, en el que se dio una fuerte articulación público-privada. "Con la ciudad de Buenos Aires y con la provincia de Buenos Aires generamos el diseño de las cajas desde el punto de vista nutricional y vimos la identificación de los sectores y barrios", contó Remy. Y agregó que está registrado cuántas cajas de comida llegan a cada lugar. En cuanto a la cuestión impositiva, dijo que se trata de una "complejidad gigantesca" al que llamó a mirar desde "un punto de vista más inclusivo".

La creatividad, en todo caso, será una de las claves. Ante las complejidades, es algo que se impone. El Grupo Insud no solo se dedica a la actividad farmacéutica, sino que también tiene negocios agropecuarios y hasta una productora de cine. Películas como Relatos Salvajes y El Ángel fueron producidas allí. "Estábamos grabando una serie para Netflix y empezamos a tomar medidas preventivas para todo el grupo, como suspender los viajes y reducir las reuniones; desde la productora nos decían que era imposible hacerlo por el tipo de trabajo, pero bueno, a la semana ya se estaba cumpliendo la cuarentena total", explicó Sobrado, quien destacó la difícil tarea de coordinar toda la operación y reorganizar actividades, por ejemplo, en la producción farmacéutica, para elaborar más alcohol en gel.

6 Conclusiones y títulos del futuro

Al igual que en la primera jornada, en el segundo encuentro de Management 2030 se usó una dinámica ágil para llevar un tema de diálogo y reflexión a la mesa. La utilizada en esta oportunidad fue creada por Accenture. Bajo el nombre "Títulos del futuro" se buscó construir una visión de largo plazo a partir de las conclusiones y de las frases que surgieron de las exposiciones de los invitados y de la interacción con la audiencia a través de las redes sociales. El objetivo fue que, tras la reunión, cada invitado pudiera dar su propio título a modo de conclusión y reflexión de la charla. Y que esa frase sea útil para el largo plazo, de cara al año 2030.

A esta dinámica se sumó la reflexión de los invitados sobre imágenes que marcaron este período único. Una de ellas fue la de la ciudad de Nueva York vacía. "Viví en Nueva York cuando se cayeron las torres gemelas, vi cuando se caían. La imagen de la ciudad vacía y de los hospitales de campaña en el Central Park me impacta y me hace recordar aquel momento por el shock; es fuerte ver la imagen de la ciudad más activa del mundo con ese nivel de desolación", dijo Remy. Estol, que nació en Nueva York e hizo su residencia médica allí, también se mostró conmovido por lo que sucede en la ciudad: "Cuando hacía mi residencia estaba la epidemia del HIV y me tocó ver cómo muchos médicos grandes no entendían cómo un joven se podía morir en pocas semanas. Y ahora veo que Nueva York vuelve a ser el epicentro", contó.

Otra de las imágenes fue la de las largas colas que se generaron en la ciudad de Buenos Aires y en distintos lugares del país para comprar alimentos, o bien, para comprar en las farmacias. Alicia Caballero reconoció que el orden la sorprendió. "La gente está respetando la distancia, por miedo al contagio pero también por responsabilidad", destacó. Y describió al contexto actual como distópico. "Parece un programa de Black Mirror", sostuvo.

A modo de cierre de la jornada, Del Rio invitó a los presentes a ponerle un título a la mesa de diálogo de la cual habían participado. "Si nos movemos de la hiperconectividad al hiperhumanismo, grandes cosas pueden pasar", dijo entonces Remy. Caballero eligió la frase: "Educar en valores para que el mundo sea más humano". Sobrado optó por un titular que destaque que a la pandemia la "superamos los argentinos trabajando de forma coordinada y sin grietas". Por su parte, Estol consideró que lo importante a rescatar es que el Covid-19 demostró que "lo que hacemos afecta a otros en todas las escalas". Y, por último, Gómez Minujín remarcó que "nadie se salva solo y sin esfuerzo".

"Espero que luego podamos mirar para atrás y decir que actuamos como debíamos", concluyó.

"Los niños se recuperarán más rápido de la cuarentena"

Maritchu Seitún, psicóloga especializada en orientación a padres, participó de la jornada de Management 2030 de manera remota y explicó cómo, a su criterio, el aislamiento obligatorio le trajo un desafío a la crianza, con padres e hijos en el mismo espacio las 24 horas y trabajo y escuela virtual. "Los papás se vieron obligados a aprender a poner límites, porque una cosa es estar con chicos tres o cuatro horas y otra todo el día", destacó la especialista. Y agregó que, en este contexto, las pantallas se vuelven un arma de doble filo. "No estoy de acuerdo con la prohibición; hay que usarlas como una niñera de lujo y de a ratos", afirmó.

Con respecto al impacto de la cuarentena en los más chicos, Seitún aseguró que ellos se van a recuperar más rápido, porque tienen más flexibilidad que los grandes". "En la medida que no haya un ambiente tóxico y las cosas funcionen razonablemente bien, se van a recuperar", dijo. Y recomendó evitar los mensajes de "miedo". "Porque eso se vuelve en contra no hay que asustarlos", aseveró. Con respecto a los adolescentes, sostuvo que es importante ser más estrictos. "No hay que asustarlos, pero si preocuparlos para que no salgan, por ejemplo, a comprar manteca y terminen yendo a la casa de un amigo", dijo.