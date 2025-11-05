Shein inauguró en París su primera tienda física en medio de una polémica por la venta de muñecas sexuales

PARÍS.- El grupo chino Shein, líder mundial del comercio electrónico de moda, inauguró este miércoles en la capital francesa su primera tienda permanente, ubicada en el sexto piso del icónico BHV Marais, en medio de un fuerte operativo policial y fuertes cuestionamientos sociales. La apertura tuvo lugar pocas horas después de que la Fiscalía de París abriera una investigación judicial contra la empresa por la venta de muñecas sexuales con rasgos infantiles en su plataforma digital, un hecho que reavivó las críticas sobre su modelo de negocio.

Desde el mediodía, efectivos de la policía antidisturbios custodiaron el ingreso al local en pleno centro de París. Mientras decenas de personas esperaron la apertura de puertas a las 14, una petición con más de 100.000 firmas cuestionó la llegada de la marca, y diversas organizaciones por los derechos de la infancia se manifestaron frente al edificio con pancartas que rezaban: “Protejan a los niños, no a Shein”. Los activistas también repartieron folletos en los que denunciaban el presunto trabajo forzado, la contaminación ambiental y la sobreproducción asociada al modelo del “Fast fashion”.

Ropa de la compañía china Shein se ve en los grandes almacenes BHV (Bazar de l'Hotel de Ville), antes de la apertura de la firma, el martes 4 de noviembre de 2025 en París. (AP Foto/Aurelien Morissard) Aurelien Morissard - AP

Según informó Le Parisien, la fiscalía parisina confirmó que la causa investiga la “difusión de mensajes violentos, pornográficos o contrarios a la dignidad accesibles a menores”, y que también involucra a las plataformas Ali Express, Temu y Wish, donde se detectaron prácticas similares. La polémica se intensificó luego de que medios locales difundieran una imagen de una muñeca de unos 80 centímetros de altura, que sostenía un oso de peluche y aparecía junto a un pie de foto de contenido sexual explícito.

Frente a las acusaciones, Shein, fundada en China en 2012 y actualmente con sede en Singapur, anunció la prohibición total de la venta de muñecas sexuales y aseguró que “cooperará plenamente con las autoridades francesas”. Su portavoz, Quentin Ruffat, atribuyó el incidente a “un mal funcionamiento interno en los procesos de control y gobernanza”.

Activistas se manifestaron frente al local denunciando las malas prácticas de Shein JULIE SEBADELHA� - AFP�

Por su parte, Frédéric Merlin, director de SGM, la firma que administra los grandes almacenes BHV, admitió que consideró suspender el acuerdo con Shein tras conocerse el escándalo, aunque finalmente decidió mantenerlo. “Shein tiene 25 millones de clientes en Francia”, afirmó en diálogo con los medios BFMTV y RMC, al tiempo que denunció una “hipocresía general” en torno al rechazo que genera la marca asiática.

La compañía, que prevé abrir cinco tiendas adicionales en Dijon, Grenoble, Reims, Angers y Limoges, enfrenta además la presión de sindicatos y marcas tradicionales, que advierten sobre el impacto económico y laboral del modelo de “fast fashion”, caracterizado por la producción masiva a bajo costo y la escasa calidad y durabilidad de las prendas.

Con información de AFP