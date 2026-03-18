La Argentina “se puso de moda” para invertir en aviación: qué está pasando

“La desregulación del transporte aéreo y las oportunidades que vienen”, fue el título del panel del Summit de Innovación y Turismo de LA NACION, en el que Diego Fargosi, especialista en derecho aeronáutico por el I.N.D.A.E y socio de Fargosi Abogados, y Diego Ferrari, partner de CYFA Abogados con una extensa trayectoria asesorando a la industria aeronáutica, compartieron las expectativas de los actores del sector.

En un encuentro moderado por la periodista Julieta Rumi, ambos expertos profundizaron en el interés que manifiestan las empresas extranjeras en invertir en el país.

“La Argentina está de moda en el mundo, se puso en el atril de los países que miran las inversiones”, comenzó diciendo Fargosi. Según explicó, en el último tiempo ha habido un resurgimiento de operadores internacionales que se acercan para apostar en un mercado en crecimiento. Para que esto ocurriera, señaló, fue fundamental el cambio del marco regulatorio. “De a poco vemos las inversiones concretas a nivel local, llámese nuevas líneas aéreas, operadores, talleres, etc.; pero todavía estamos en periodo de prueba: tenemos antecedentes de décadas de hacer las cosas mal”, dijo.

Summit de aviación y turismo: capítulo 2; el interés extranjero en la Argentina

En concordancia con lo mencionado, Ferrari agregó que, en su industria, la palabra mágica es “desregulacion”. “Automáticamente eso llama el interés de los foros y operadores económicos del sector”, reveló. Y, aunque la puesta en marcha de la desregulación tuvo repercusiones positivas, resaltó que otros ejes de importancia para los inversores son el marco fiscal directo e indirecto a la actividad, el marco laboral gremial y el ambiente de negocios.

Diego Fargosi hizo énfasis en que la modificación del marco regulatorio atrajo más inversiones a nivel local Fabián Malavolta

“¿Cómo es representar al país en el exterior?“, les consultó Rumi a ambos. Para Fargosi, con el cambio regulatorio todo se volvió más fácil. Sin embargo, a pesar del avance en ciertas cuestiones, aún no es posible poner todo en práctica y eso, declaró, es el mayor desafío que tienen los abogados locales que representan el interés de inversores extranjeros. “Seguramente estos cambios se empezarán a ver en 4-5 años”, aseguró.

Por su parte, Ferrari habló sobre la oportunidad de crecimiento en lo que es el sector de carga, específicamente en paquetería y carga valiosa. “Hoy en la Argentina poder movilizar 30 laptops a un local de venta de insumos de computación en una ciudad secundaria de una provincia, es un costo inviable”, ejemplificó. También dijo que haber estimulado e irrigado el sector con propuestas (como la de Humming Airways) permite llevar adelante la paquetería y el transporte de la carga valorada a un costo que alimenta de insumos a múltiples regiones y provincias. “Pero eso es un derivado de la desregulación del mercado postal y del marco regulatorio aduanero”, advirtió.

En cuanto a la importancia de la competitividad en los vuelos de cabotaje, Fargosi reveló que para el operador internacional la Argentina representa un mercado interesante, pero no deja de ser una inversión mínima en el contexto de toda una estrategia de operación global. “Montar, lanzar e invertir en una operación de cabotaje local haría que todo vaya a otra velocidad”, ejemplificó. Y esperanzado, aseguró: “Si seguimos en este camino, va a llegar”.

Para Ferrari hay una gran oportunidad de crecimiento en lo que es el sector de cargas Fabián Malavolta

Hay que asumir que, aunque Aerolíneas Argentinas es importante, Jetsmart y Flybondi también lo son, dijo Ferrari respecto de la competitividad en igualdad de condiciones. Para él, la fortaleza de un país se mide por la cantidad de operadores que tiene.

Sin dejar de hacer mención a lo que supone el sector gremial para los inversores, Fargosi fue contundente: “La baja de la inflación y la tranquilidad política general quitan argumentos para las discusiones gremiales constantes”.

Ferrari añadió que, en la industria, las relaciones con los gremios no son sencillas porque se debe congeniar un mismo oficio con países distintos y con las diversas legislaciones que tienen. Por último, desestimó el mito que advierte sobre lo perjudicial que puede ser la incorporación de nuevos operadores. “Jetsmart, por ejemplo, agregó al mercado de trabajo 600 aeronáuticos y Flybondi otros 2000. El ingreso de operadores no va a mermar el trabajo actual, al contrario, lo va a potenciar”.