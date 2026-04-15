Celulosa reportó pérdidas por casi $90.000 millones y busca la rentabilidad

Celulosa atraviesa un ejercicio clave en su intento por recuperar estabilidad. Tras el cambio de control y la crisis que la llevó al concurso preventivo en septiembre pasado, la papelera argentina presentó su balance financiero con números aún en rojo, pero que reflejan lo que desde la firma definieron como un “equilibrio económico incipiente”.

De acuerdo con el reporte, en los primeros nueve meses del ejercicio 2025/2026 -cerrado el 28 de febrero-, la compañía registró una pérdida integral de $86.534 millones, un rojo más profundo que los $51.670 millones del mismo período del año anterior.

Según el detalle, los ingresos consolidados del grupo cayeron un 59% interanual, hasta $104.190 millones, mientras que los costos de ventas retrocedieron 44% -alcanzando $139.988,7 millones-, un ajuste “insuficiente” para compensar la caída del negocio en un período en el que las plantas estuvieron frenadas durante varios meses. El resultado bruto fue negativo en $35.908 millones.

Esteban Nofal adquirió la compañía en septiembre de 2025 Hernan Zenteno - La Nacion

La situación más crítica dentro del grupo continúa siendo Forestadora Tapebicuá, cuya producción permanece detenida desde agosto de 2025. La subsidiaria pasó de facturar $19.704 millones en el mismo período del año previo a apenas $3436 millones, apoyada únicamente en ventas de stock remanente. Ante el deterioro de su capital de trabajo y la imposibilidad de afrontar obligaciones financieras, la empresa solicitó su concurso preventivo, que fue abierto en febrero de este año.

Un nuevo accionista y un giro en la estrategia

Para la compañía -dirigida por Hernán Bagliero-, esta contracción se explica fundamentalmente por la inactividad de sus plantas industriales de Capitán Bermúdez y Zárate durante casi tres meses (entre agosto y octubre de 2025), sumada a una demanda doméstica que el Directorio califica como “deprimida” y por debajo de los niveles de un escenario económico normalizado.

Hernán Bagliero: "El 2026 nos tienen que encontrar siendo rentables"

Sin embargo, las proyecciones son positivas. El ingreso del empresario Esteban Nofal como accionista controlante -y la salida de José Urtubey, Douglas Albrecht y Juan Collado- marcó un punto de inflexión para Celulosa: su aporte de aproximadamente US$15 millones permitió retomar la actividad industrial, garantizar la continuidad del negocio y evitar un escenario de mayor deterioro.

Con las plantas nuevamente en funcionamiento y un programa agresivo de reducción de costos, desde la compañía afirmaron haber alcanzado “un equilibrio económico incipiente” en el tercer trimestre, y anticiparon que continuarán trabajando con el objetivo de lograr mejorar la rentabilidad y la generación de caja.

“La situación de la sociedad es indudablemente superadora de la situación en la que se encontraba meses atrás y que decantó en la presentación en concurso preventivo el 5 de septiembre de 2025, y al posterior cambio de control. El Directorio y la Gerencia de la sociedad continuarán enfocándose en consolidar la sustentabilidad industrial, a la vez que, en robustecer el esfuerzo comercial, garantizando el abastecimiento de los históricos clientes del mercado local y exportando el remanente”, señalaron desde la firma en el reporte de resultados.

Hacia finales de 2025, en diálogo con LA NACION, Bagliero señaló: “Durante muchos años fue rentable, con buenos márgenes de Ebitda, pero nunca se preparó para un escenario adverso. Esta vez no hay otra opción: no podemos tener una empresa que dependa de variables que no controlamos. Celulosa produce casi el 50% del papel del país. Si desapareciera, todo tendría que importarse”. Y enfatizó: “El 2026 nos tiene que encontrar siendo rentables. No existe otro escenario posible”.

OPA: casi nadie vendió sus acciones de Celulosa

El mes pasado, Esteban Nofal cumplió con uno de los últimos pasos del proceso regulatorio tras tomar el control de Celulosa. El empresario informó los resultados de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) obligatoria dirigida a los accionistas de la papelera argentina.

El proceso, que cerró formalmente su plazo de aceptación el 17 de marzo, culminó con la adhesión de 83 accionistas, que presentaron 4,9 millones de acciones. Se trata de una cifra que representa el 0,089% del universo total de títulos sujetos a la oferta, que era de 5503 millones.

La baja adhesión a la oferta fue interpretada por fuentes cercanas a la empresa como positiva. “Fue el resultado esperado: que muy poca gente se sumara a la OPA, ya que las condiciones y las expectativas de la empresa son mejores que el valor ofrecido en la misma ”, indicaron a LA NACION.

Según precisó Celulosa ante la Comisión Nacional de Valores, el precio ofrecido por cada acción fue US$0,0004 (alrededor de $0,55 al cambio de día del lanzamiento), equivalente a US$0,04 por cada lote de 100 acciones, que es la unidad mínima de negociación en BYMA. Es un valor casi 600 veces inferior a los $312,50 que marcaba la pizarra de la Bolsa porteña.