Chule Bernardo: de tocar en fiestas familiares a pasarle música a Obama y los príncipes de Mónaco

“Mi oficio es entender qué es lo que está pasando del otro lado de la cabina, yo no soy un DJ de set que voy, pongo mi música y al que no le gusta que no escuche. Lo mío es entender la sensibilidad, cuáles son los ánimos y un montón de elementos externos que influyen sobre mi trabajo. Hay mil cosas que van haciendo que una fiesta sea mejor o peor y, desde la música, yo puedo ayudar a mejorarla un poco”, dice el reconocido DJ Martín Bernardo, mejor conocido en el ambiente musical como “Chule Bernardo”.

Hoy, se puede decir que alcanzó el éxito, pero no siempre fue así. Su interés por la música se intensificó a los 11 años, cuando con un doble casetera debutó pasando música en la fiesta de 40 años de su papá. Pasaron los años y estudió Organización de Eventos, Asesoría de Imagen, Iluminación y Diseño de Interiores, todos conocimientos que lo ayudaron a aumentar su capacidad hipersensorial y cofundar Sarapura, una empresa dedicada a la musicalización, producción de eventos y a la profesionalización de una nueva generación de DJ. En conjunto con sus socios lograron convertir una simple pista de baile en una experiencia multisensorial con increíbles puestas en escena.

Tal es así que llegó a musicalizar fiestas en las que participaron importantes personajes internacionales, como los príncipes de Mónaco y Barack Obama. “Uno no es consciente de todo lo que va haciendo a lo largo de su vida. Creo que esta pasión nació cuando era chico. Siempre viví en un ambiente que me gustó y le di mucha importancia a los espacios. No es casualidad que a mi estudio lo convertí en el living de mi casa, con un sonido, olor e iluminación determinada. Todo eso me ayuda a demostrar quien soy yo”, destaca Bernardo.

el DJ Chule Bernardo, junto a José Del Rio, en el evento "Mujeres Líderes", de LA NACION Fabián Malavolta

Respecto a cómo creció la figura de los DJ en los últimos años, Bernardo asegura que el contexto internacional hizo que esta figura de la música evolucione mucho y a su vez colaboró para que aumente su visibilidad en la Argentina. “Cuando fundamos Sarapura se me ocurrió bajar la cabina y ponerla en la pista de baile y todos pensaban que estaba loco, pero para mí era clave para estar cerca de la gente y tener contacto con ellos”, afirma.

En la misma línea, asegura: “En Sarapura no somos ‘pasa música’, intentamos generar sensaciones y no lo podemos hacer solo estando arriba de un escenario”. Para poder lograrlo trabajan en equipo para desarrollar elementos que ayuden a mejorar la experiencia de los eventos, puestas en escena, recitales y demás.

Su mirada detallista y el profesionalismo que mantiene siempre es lo que hace que la gente lo siga eligiendo al momento de pensar en eventos importantes. Según Bernardo, ocuparse de organizar una fiesta es una responsabilidad importante que cae sobre sus hombros, porque se trata de un punto de inflexión en la vida de las personas: fiestas de quince, cumpleaños, casamientos o eventos organizacionales. Además, cuenta que especialmente cuando está en la cabina le da mucha importancia al minuto a minuto, porque le sirve para ir tanteando el clima de la fiesta y ver qué funciona y qué no.

Respecto de la igualdad de genero en la industria musical, aclara: “En lo personal trabajo de esto hace mucho y no noto ningún tipo de diferencia. Para mí la música es más una cuestión de emociones”.

Caracterizados por marcar tendencia, el grupo Sarapura encuentra inspiración en lo que está pasando en el ambiente: en los artistas más escuchados, en los lanzamientos de canciones nuevas, en el comportamiento de los consumidores y más. Por eso anticipa que la canción del verano 2023 podría llegar a ser “Bailar contigo”, de los Black Eyed Peas con Daddy Yankee, ya que, en sus palabras, “es un tema que tiene mucho contenido que puede hacer que funcione”.