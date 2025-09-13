Del glamour al proteccionismo: la guerra de los aranceles golpea a las marcas de lujo

Ruthie Davis sacó un zapato de un estante de creaciones con colores como caramelos, sus largas uñas lilas trazaron un tacón que casi llegaba a la medida de la palma de su mano. Era el tipo de tacón estratosférico que ha ayudado a Davis a hacerse un nombre como diseñadora de zapatos.

Esos tacones, con alta demanda en Estados Unidos, se acumulan ahora en su fábrica de Brasil, donde los envíos a Estados Unidos están en pausa debido a los altísimos aranceles del presidente Donald Trump.

Brasil parecía una apuesta segura para una pequeña empresa como la suya, menos cara que fabricar en Italia y más adecuada para un negocio de lujo a pequeña escala que las enormes fábricas de zapatillas de China. Pero la decisión de Trump del mes pasado de imponer un arancel del 50% a las exportaciones de Brasil —uno de los niveles más altos que ha impuesto a cualquier país este año— ha desbaratado esa estrategia. Davis ha pospuesto más envíos, cautelosa de la enorme factura arancelaria a la que tendría que hacer frente cuando las mercancías cruzaran la frontera estadounidense.

“El problema es que un arancel del 50% para estas marcas más pequeñas no podemos absorberlo y no tenemos flexibilidad para trasladar nuestra producción”, dijo. “No tenemos un presupuesto enorme ni todo ese dinero guardado”.

Aunque sus zapatos cuestan entre US$500 y 1000, Davis dijo que era difícil obtener ganancias. Sus modelos suelen venderse con un descuento sobre ese precio. Paga muchos gastos de envío, incluido el transporte aéreo de los zapatos desde el extranjero, así como la inversión en marketing.

“Nadie necesita un zapato de lujo”, dijo. “Así que tengo que comercializar un zapato como sea”. Si los aranceles se mantienen al nivel actual, dijo, no está segura de cuánto tiempo podrá aguantar su empresa.

“Ya estamos luchando con eso para mantenernos a flote. Y luego nos imponen este arancel”, dijo Davis. “Es como si quisieras clavarme un cuchillo en el pecho”. “Acabará con una industria”, predijo.

Davis es una de los muchos empresarios que han optado por trabajar con fábricas de países que se consideran alternativas más seguras a China, como Brasil e India. Esa decisión ha resultado ahora contraproducente , ya que China se enfrenta a aranceles menos punitivos que Brasil o India.

Hace unos días, los aranceles estadounidenses sobre las exportaciones de India se duplicaron, hasta tocar un 50% para algunas líneas de productos. Es el mismo nivel arancelario que se aplica ahora a la mayoría de los productos brasileños, con excepción de algunos como el carbón, los fertilizantes y el jugo de naranja. En cambio, la mayoría de las exportaciones de otros países se enfrentan a aranceles adicionales del 10 al 30%, lo que coloca a los fabricantes de Brasil e India en una situación de desventaja.

Los elevados aranceles aplicados a India y Brasil, ambos aliados de Estados Unidos, resultaron especialmente sorprendentes. Estados Unidos tiene un superávit comercial con Brasil, lo que significa que le vende más de lo que le compra. Los aranceles de Trump se han dirigido sobre todo a países con los que Estados Unidos tiene déficit comercial.

En cuanto a India, el presidente de EE.UU. mantenía antes una cálida relación con el primer ministro Narendra Modi, y muchos observadores esperaban inicialmente que los países llegaran a un acuerdo comercial. Pero ambas partes fallaron en llegar a un acuerdo, y Trump aumentó los aranceles sobre las exportaciones indias, citando como argumento los aranceles que aplica India a las exportaciones estadounidenses y sus compras de petróleo ruso.

Los funcionarios estadounidenses, incluidos los del gobierno de Trump, llevan años de trabajo para animar a los fabricantes a “reducir el riesgo” en sus cadenas de suministro y trasladar algunas fábricas fuera de China a países más amigables como Brasil e India. Desde 2018, cuando Trump atacó a China con aranceles elevados, las importaciones estadounidenses procedentes de China han disminuido, mientras que las de India y Brasil habían aumentado. Marcas como Apple y Steve Madden han trasladado su producción de China a India, Brasil y otros países.

Estados Unidos impuso un arancel del 50% a las exportaciones de Brasil Evan Vucci - AP

Pero puede que China ya no sea el mayor perdedor en la guerra comercial de Trump. Estados Unidos ha añadido un arancel del 30% a las exportaciones chinas en este mandato. China se enfrenta a otros gravámenes preexistentes que implican que sus productos suelen sufrir un arancel más elevado en general, pero los críticos todavía argumentan que la discrepancia con Brasil e India tiene poco sentido.

“Deberíamos hacer todo lo posible para que las empresas estadounidenses salgan de China, lo que significa que Trump necesita un arancel alto en China y un arancel bajo en países como India”, dijo Robert Atkinson, presidente de la Fundación para la Tecnología de la Información y la Innovación.

Rencillas personales

La situación parece ser en su mayoría el resultado de las rencillas y frustraciones personales de Trump y no producto de una planificación estratégica para desviar el comercio. Ha acusado a Brasil de llevar a cabo una “cacería de brujas” contra su aliado político, el expresidente Jair Bolsonaro, quien se enfrenta un juicio por intento de golpe de Estado. Trump también dijo que Brasil discriminaba a las empresas tecnológicas estadounidenses.

Con India, Trump perdió la paciencia en las negociaciones después de que el país se negara a abrir los mercados agrícolas, sensibles desde el punto de vista interno, a las exportaciones estadounidenses, y rechazó su afirmación de que su mediación personal logró un alto el fuego con Pakistán.

Nisha Biswal, socia del Asia Group, dijo que unos aranceles del 50% serían “enormemente perturbadores” tanto para los dos países, con un impacto inmediato en las empresas indias.

“La industria textil y de la confección india se verá excluida del mercado estadounidense y tendrá que desplazarse a otros mercados o trasladar la producción fuera de India para evitar los aranceles”, dijo.

El mayor impacto será la incertidumbre que crean los aranceles para las empresas que han intentado trasladar la producción de China a India, especialmente para las tecnologías emergentes, dijo Biswal. “Es muy difícil tener una iniciativa de confianza donde no la hay”, agregó.

Queda por ver si estas tasas arancelarias se modificarán en los próximos meses. Estados Unidos e India aún podrían encontrar una salida a su estancamiento, dijo Biswal, quizá en las reuniones de la Asamblea General de la ONU que se celebrarán en Nueva York en los próximos días. Pero la imprevisibilidad del uso de los aranceles por parte de Trump ha dificultado que las empresas busquen lugares fiables para fabricar sus productos.

Stephen Lamar, presidente de la Asociación Estadounidense de Ropa y Calzado, dijo que las empresas que forman parte de la entidad como Ruthie Davis, habían estado recibiendo “mensajes contradictorios” sobre cómo y dónde debían diversificarse. Señaló que los antiguos programas gubernamentales que ofrecían incentivos a las empresas para fabricar en Haití y África iban a expirar pronto.

“Es como: ‘Un momento, creía que querías que abandonáramos China’”, dijo Lamar. “No sabes hacia dónde debes diversificarte, si los países que pensabas que iban a ser las alternativas seguras hace un par de meses ya no lo son”.

Sobre la fabricación de Davis en Brasil, Lamar dijo: “Fue una apuesta que hace un par de meses no parecía una apuesta perdedora”.

Davis no siempre fabricó en Brasil. Durante años, trabajó para grandes marcas, como Reebok, UGG y Tommy Hilfiger, donde visitaba fábricas en China, Brasil e Italia. En 2006, fundó su propia empresa, al utilizar conexiones con fábricas de China. Pero el negocio del calzado de lujo despreciaba los productos chinos, y ella trasladó pronto su fabricación a Italia.

Hace una década, una fábrica brasileña se puso en contacto con ella y la convenció de que podía manejar las complejidades de la fabricación de calzado a un precio más bajo. “Cuando empecé, no estaba orgullosa de poner ‘Hecho en Brasil’ en la suela de mi zapato, porque era un poco tosco”, dijo. Pero a lo largo de muchos años, Brasil construyó una industria del calzado muy competitiva. Eso implicó la red de proveedores de la que dependen esas fábricas, incluidas las que hacen cuero y moldes, cosen patrones y confeccionan una especie de pegamento que Davis describe como “super glue con esteroides”.

Ese entramado de proveedores es la razón por la que Davis, a quien se ha llamado “la reina de los tacones”, cree que será imposible trasladar pronto la fabricación de su tipo de zapatos a Estados Unidos.

“Si miras a la gente que trabaja en la Casa Blanca, las mujeres llevan zapatos bonitos. ¿Están dispuestas a renunciar a esos zapatos?”, preguntó. “Porque no fabricaremos zapatos en Estados Unidos”.