El “efecto Permian”: empresarios texanos ven en Vaca Muerta un espejo de su propio boom petrolero

En 2022, ninguna empresa texana se mostró interesada en visitar Vaca Muerta. Dos años después, durante la exposición Argentina Oil & Gas en Neuquén, más de 25 ejecutivos y empresarios del estado petrolero de los Estados Unidos aterrizaron en el país con una misión concreta: explorar oportunidades de inversión, cerrar acuerdos con operadoras locales y posicionarse en el desarrollo de infraestructura en la cuenca neuquina.

Para los empresarios, el atractivo y la conexión no es casual. Vaca Muerta ofrece una ventana de rentabilidad creciente. Y desde el estado de Texas -con epicentro en el Permian Basin, una formación geológica que registra una actividad 20 veces mayor- ven una posibilidad concreta de escalar en un mercado emergente.

“Desde afuera, muchas veces confían más en el potencial argentino que desde adentro; están convencidos de que es posible alcanzar una escala similar a la del Permian”, sostuvo Ariel Masut, un exYPF que en julio asumió la posición de presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Texas, entidad empresarial dedicada a fomentar negocios entre ambas regiones y responsable de la misión comercial que trajo a los ejecutivos al país.

Empresarios texanos visitaron Vaca Muerta, en una misión organizada por la Cámara de Comercio Argentino-Texas

Y añadió: “Texas se ubica entre las 10 mayores economías a nivel global, con una estructura económica muy diversificada. Alrededor de 15 años atrás, Texas era la puerta de entrada para la importación de gas natural y crudo. Hoy, tras el boom del shale, esa dinámica se revirtió rápidamente y el estado se convirtió en un exportador energético de escala mundial”.

La delegación de este año incluyó a empresas como Axion Lift, Caterpillar, Duralitte y FlowCo. “Veo un futuro prometedor para el sector energético argentino y una oportunidad de colaboración entre las empresas de EWTC [Energy Workforce & Technology Council] y los operadores argentinos para una mayor colaboración y un desarrollo mutuamente beneficioso para la región”, enfatizó Tim Tarpley, presidente en EWTC, otra de las firmas que participó.

Cuellos de botella y un espejo de Vaca Muerta

Para Masut, el diferencial que las empresas estadounidenses pueden aportar está en la velocidad de ejecución, la innovación tecnológica y la disponibilidad de capital, especialmente para el desarrollo de midstream y procesamiento de petróleo y gas.

“Esta es una industria de arranque y parada muy pronunciada: cae un poco el precio, se para mucho la actividad y cuando arranca, todos arrancan juntos y ahí se producen los cuellos de botella en la adquisición de equipos. Esto nos trae también un aprendizaje: en Permian los arranques y paradas son menos pronunciados”, señaló. Y destacó otro punto clave: muchas de estas firmas, especialmente las pymes de servicios petroleros, llegan con financiamiento propio y modelos de negocio ya probados.

Hoy, en Vaca Muerta ya operan empresas texanas especializadas en perforación direccional, provisión de torres, fractura de pozos y equipos de tecnología avanzada. Algunas llevan más de 10 años en el país, otras se integraron más recientemente mediante asociaciones con socios locales o tras ganar licitaciones específicas con petroleras.

Para Masut, las oportunidades que ven las empresas texanas coinciden, en gran medida, con las brechas que la Argentina aún no logró cerrar. Infraestructura vial y logística insuficiente, falta de disponibilidad de equipos tecnológicos avanzados y escasa planificación para acompañar el crecimiento urbano en zonas productivas como Añelo son, a su juicio, los tres principales cuellos de botella.

“La experiencia texana nos enseña que la responsabilidad social empresarial no puede ser individual. En Permian, las operadoras se agrupan para financiar infraestructura comunitaria -como vivienda, servicios y educación- en las áreas”, ejemplificó.