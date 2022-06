El emprendedor local que se asoció con Mercado Libre y busca revolucionar una industria tradicional

Frente a la digitalización, las industrias tradicionales enfrentan procesos de transformación profundos en su funcionamiento. Un caso emblemático es el sector de los seguros, que en el último tiempo fue sumando nuevos jugadores. Uno de ellos es Julián Bersano, que está al frente de una firma que busca reformar el rubro, que para él está “atrasado”.

Klimber es una empresa de seguros orientada a los servicios 100% online. Uno de sus diferenciales, de acuerdo con Bersano, es la facilidad para la contratación y, fundamentalmente, la posibilidad de dar de baja las pólizas de manera rápida y sin barreras. Su foco está puesto en los seguros personales y, en particular, de vida. Se trata de un segmento de baja adhesión en América Latina en general y en la Argentina, en particular.

“El promedio de seguros por persona en la Argentina es uno o menos. La gente contrata el seguro para el auto y alguno más, pero no tiene conciencia aseguradora respecto de otras cuestiones. En Estados Unidos, en comparación, las personas tienen seis seguros o más: para el auto, la vivienda, por accidentes laborales y de vida, entre otros”, explicó Bersano.

Los seguros de vida son típicamente contratados por clientes de alto poder adquisitivo. Uno de los objetivos de Klimber es insertar los seguros personales en segmentos inferiores de la pirámide social. Para lograrlo, firmaron un acuerdo con Mercado Libre para ofrecer las pólizas a través de la aplicación de Mercado Pago. Por ahora, funcionará en Brasil. Pero hay un plan de expansión en carpeta. El producto cuenta con el respaldo de Prudential Seguros y Swiss Re, que aportan sus recursos y su capacidad de reaseguro.

Julián Bersano, CEO de Klimber

“Klimber tiene la ambición de cerrar la brecha de protección de los seguros en América Latina y ser la insurtech [firmas que combinan seguros con tecnología] con más pólizas colocadas en la región. El acuerdo con Mercado Libre, tras formar parte recientemente de la familia Swiss Re, es un paso más para acelerar nuestros objetivos y certifica la confianza en nuestra plataforma y estrategia. También valida el modelo de Klimber de priorizar el crecimiento sostenible y rentable”, afirmó Bersano.

Aunque no tienen proyecciones de desembarco en la Argentina, Klimber ya ofrece sus servicios por su cuenta. Su intención es expandirse a un millón de pólizas en un año. La empresa cuenta actualmente con 50 empleados. En 2021, facturó casi $176 millones y emitió a la fecha 21.000 pólizas. La proyección para este año es de cerca de $350 millones.

El padre de Bersano era productor de seguros y él mismo trabajó en una compañía aseguradora en Nueva York. Ante la necesidad de mejorar los libros de la empresa, el CEO de su exempleador decidió hacer una maniobra típica frente a la necesidad de generar una suba en la acción. Optó por desprender a la casa matriz de la operación en países poco rentables, como la Argentina, Colombia y Chile. Bersano, junto con otros exgerentes, quiso comprar esa parte sin éxito. Fue entonces que decidió construir una empresa de cero.

Por su experiencia, sabe que un seguro 100% digital puede generar resistencia entre los productores de seguros. Sin embargo, asegura que no los deja sin trabajo por la preferencia de muchos clientes de tener un servicio personalizado. Su servicio no requiere la intervención de personas, ya que es automático y no tiene barreras de entrada. “Salvo que la persona sepa que va a fallecer en 14 días, va a poder contratar la póliza”, aseguró el CEO.

Los clientes pueden asegurar su vida desde $150.000 hasta $7.500.000. En el caso de accidentes personales, se puede elegir el rango de fechas desde un día hasta un año. La página oficial de Klimber garantiza que la adhesión puede hacerse en tres minutos. La compañía aseguradora que emite las pólizas es Prudential Seguros (filial local de Prudential Financial Inc.). A través de sus subsidiarias, Prudential atiende a clientes individuales e institucionales en más de 40 países y es un socio estratégico de Klimber.