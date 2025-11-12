Innovar o quedarse atrás: tres miradas sobre el nuevo lenguaje de los negocios

Desde la tecnología financiera hasta la transformación de industrias históricas, tres líderes coinciden en que el cambio no solo es inevitable, sino necesario. Sebastián Böttcher, director comercial de Interbanking; Nadia Piskulic, directora de Ventas de Philip Morris Argentina; y Sebastián Calens, vicepresidente de Desarrollo de Producto de Fiserv para Latinoamérica, compartieron en el capítulo 11 de Negocios del Futuro, un evento organizado por LA NACION, una visión en común: poner la tecnología al servicio del impacto.

En el encuentro, moderado por la periodista Carla Quiroga, los ejecutivos desglosaron un panorama en el que la innovación dejó de ser una meta y se convirtió en el motor del cambio.

Ilustrando a partir del trabajo de su compañía, Böttcher contó que Interbanking −plataforma multibanco dirigida a los equipos de tesorería de las empresas para que administren sus cobros y pagos en una única plataforma− tuvo en los últimos años un cambio cultural que se centró en preguntarles a los usuarios (tesoreros) dónde tenían ‘dolores’ y cómo los podían ayudar para que ganaran tiempo.

Sebastián Böttcher, director comercial de Interbanking Fabián Malavolta

En paralelo, Calens reveló que Fiserv tiene como principal objetivo desarrollar la tecnología y los medios de pago que acompañan a los comercios. “Somos el motor de todo eso que pasa detrás de bambalinas. Lo que está hoy sobre la mesa es cómo le damos más valor al comercio sin agregarle más dispositivos arriba del mostrador”, sentenció.

Reconocida por ser una compañía que lleva la innovación en su ADN, Philip Morris ha decidido, en palabras de Piskulic, dejar de ponerle fichas al producto que les generaba negocio. “Desde 2016 nos comprometimos a tener un mundo libre de humo y para lograrlo ofrecemos al usuario −a través de la ciencia y la innovación− alternativas con muchos menos daños que el cigarrillo”, informó.

Ya llevan casi 20 años investigando estas nuevas categorías, reveló. “Hoy tenemos un portafolio enorme: desde productos de tabaco calentados y vapeadores hasta parches de nicotina. Esto permite que el consumidor encuentre hacia dónde quiere emigrar”.

Nadia Piskulic, directora de Ventas de Philip Morris Argentina Fabián Malavolta

Datos que impulsan decisiones

Gracias a que conecta a todos los bancos del país con las empresas, Interbanking se posiciona en un lugar de privilegio en cuanto a la información. “Hace 3-4 años lanzamos el Índice Interbanking en el que, cada 6 meses aproximadamente, mostramos los números globales para entender cómo se está moviendo el mercado”, explicó Böttcher.

Desde una industria totalmente distinta, pero igualmente beneficiada por los datos, Piskulic reveló que “como región LATAM está un poco atrasada en comparación con otros partes del mundo como Asia o Europa”. En Suecia, ejemplificó, solo el 5% de los consumidores de nicotina lo hacen a través del cigarrillo. “Hoy ese país tiene la incidencia de cáncer de pulmón mas baja de Europa. Eso es lo que buscamos”, declaró.

Por último y en relación al éxito de los medios de pago digitalizados, Calens evidenció que entre los factores que aceleran este proceso se encuentran: el hecho de tener la plata activa sin que se vaya depreciando y la practicidad de ir a pagar algo y poder hacerlo con el celular. “Hoy quizá nos encontramos todo un fin de semana sin tocar un billete y esto lo estamos viendo en todos los niveles”.