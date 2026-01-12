Jorge Brito vuelve como presidente a Genneia

Genneia, una de las principales generadoras de energía renovable de la Argentina, arrancó el año con un cambio en su conducción: Jorge Brito asumió nuevamente como presidente de la compañía.

“Brito retoma la conducción de la compañía, continuando con el proceso de crecimiento y fortalecimiento de la posición de Genneia como el actor principal en la generación de energía limpia”, señalaron desde la empresa.

El empresario ya había ejercido ese cargo entre diciembre de 2015 y abril de 2022. El movimiento ahora implica la salida de César Rossi de la presidencia, quien continuará en el directorio como director titular hasta el final de su mandato.

A los 46 años, Jorge Brito acumula una carrera marcada por su presencia en distintas instituciones. Es hijo del banquero Jorge Horacio Brito, quien en 2017 fue incluido en el ranking de las personas más ricas del mundo, elaborado históricamente por la publicación estadounidense Forbes: en ese entonces, ocupaba la posición 1567 de la tabla, con una fortuna personal de US$1300 millones, que se componía principalmente por su participación del 19,3% en Banco Macro.

Jorge Brito forma parte de Banco Macro desde la década de 1990 y desde 2023 lleva el rol de presidente del directorio, cargo que conservará en paralelo. Además, presidió la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) y encabezó el directorio de Inversora Juramento, una de las principales empresas agropecuarias del norte del país, de la cual continúa siendo accionista.

Fuera del ámbito empresarial, Brito tuvo un rol relevante en el mundo deportivo: fue presidente del Club Atlético River Plate entre diciembre de 2021 y noviembre de 2025, tras haber sido vicepresidente primero durante las gestiones de Rodolfo D’Onofrio.

Momento clave para el sector energético

El retorno de Brito a la conducción de Genneia ocurre en un contexto en el que las empresas buscan acelerar inversiones y nuevos desarrollos en energías renovables. La compañía tiene parques distribuidos en distintas provincias y una participación creciente en contratos de abastecimiento, incluido uno para la instalación de un centro de datos para OpenAI en la Patagonia.

En 2025, la empresa movilizó inversiones millonarias. Por caso, inauguró el Parque Solar Malargüe I, ubicado a unas cuatro horas de la capital provincial y a unos 45 minutos de las pistas de esquí de Las Leñas, cuya construcción demandó una inversión de US$90 millones.

A su vez, la compañía anunció este año una inversión de US$110 millones en la construcción del Parque Solar San Juan Sur, su cuarto desarrollo fotovoltaico en la provincia.

Con sus ocho parques eólicos y seis solares en funcionamiento, la empresa reportó una inversión acumulada superior a US$1600 millones desde 2016. De esta forma, además, se posiciona como el principal emisor de bonos verdes del país, con más de US$1280 millones emitidos hasta la fecha.