Las claves para saber cuando la inversión rinde

“Me gustaba la lógica computacional y pensar que yo con mis propias manos podía crear procesos y productos sin depender de nadie salvo de una computadora. Eso me parecía mágico”, dice Agustina Fainguersch, (31) fundadora de Wolox, compañía de desarrollo de software que provee soluciones tecnológicas para empresas , mientras recuerda cómo eligió la carrera de Ingeniería Informática.

Su pasión por la tecnología arrancó desde muy chica rodeada de diferentes dispositivos que le enseñaron a pensar distinto y a encontrar soluciones en el día a día. Pasaba horas en los jueguitos de su computadora y le costaba pensar que había gente que no los tenía y tampoco les despertaban interés.

Mientras cursaba su tercer año en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) se animó a emprender. “Soy muy inquieta y me gusta crear valor, no quería sólo estudiar. No me bastaba con hacer un proyecto práctico para la carrera, necesitaba aplicar mis conocimientos en algo útil que tuviera un impacto”, comenta.

Agustina es referente indiscutida en el mundo de la tecnología: en 2017 fue reconocida por el MIT entre los 35 innovadores menores de 35 años. Con su compañía Wolox, que en enero de este año fue adquirida por Accenture, asesora a empresas a innovar tecnológicamente, clave en este mundo donde la transformación digital juega un rol central.

La pandemia aceleró este proceso y la necesidad de apalancarse en la tecnología para poder resolver una necesidad del negocio, una problemática o alguna oportunidad se tornaron fundamentales para crecer, diferenciarse y no quedarse atrás.

No sólo son conscientes de esto las grandes empresas sino las pymes, que lo ven como la llave del éxito para repensar y rediseñar sus negocios. “La innovación tecnológica no necesariamente resuelve o hace más eficiente un proceso ya existente, sino que puede llegar a ser la disrupción de esa industria o negocio. Creo que ese es el valor principal”, agrega Fainguersch.

Sin duda, la tecnología es una herramienta poderosa para generar un quiebre. Pero ¿cuáles son las tendencias más novedosas?

El camino hacia la nube y su transformación es el puntapié inicial. Luego está la innovación de productos y soluciones de las aplicaciones cloud native que fueron creadas desde la nube y que tienen mayor alcance y escalabilidad. La inteligencia artificial y el machine learning también son diferenciales.

Precisamente por esto, a la hora de encarar una estrategia digital Fainguersch les recomienda a las pymes entender qué tecnologías están ayudando a crecer a la industria en la que está su negocio; analizar si hay aplicaciones cloud nativas, si se está trabajando con inteligencia artificial, si hay sistemas basados en datos y distinguir qué otros jugadores compiten. “Lo primero que uno tiene que saber es dónde está parado, hacer un diagnóstico y entender hacia dónde va. Recomendamos generar un plan a seis meses y validar las hipótesis”, enfatiza.

El retorno de la inversión no es inmediato. Se habla de 4 o 5 años de tiempo para ver los frutos. No obstante, en 3 años ya es posible detectar si el camino es el correcto.

Un premio que reconocerá a las más innovadoras

En un contexto de cambios tan acelerado hay empresas precursoras en la introducción e implementación de herramientas tecnológicas de avanzada que ayudan a transformar el negocio y a hacerlo más eficiente. Esas serán las cualidades que se valorarán a la hora de definir a la empresa ganadora de una de las categorías Nuevas Tecnologías que se distinguirán en la primera edición del Premio a la Innovación que organiza LA NACION y VISA. El reconocimiento se llevará a cabo el 20 de octubre y también destacará otras siete categorías: Medios de Pago y Ciberseguridad; Emprendedurismo; Tecnología al Servicio de la Comunidad; Proyectos Sustentables; Visión de Futuro; Trascender las Fronteras y Reinvención.

El jurado estará integrado por Gabriela Renaudo, Ceo de Visa Argentina y Cono Sur, José del Rio, Secretario General de LA NACION, la especialista en innovación Martina Rúa, Andrés Hatum, PHD de Warwick UK y profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad di Tella y el emprendedor Mateo Salvatto, fundador de Asteroid Technologies, quien mientras estudiaba para Analista de Sistemas creó la empresa cuyo primer producto, Háblalo, la app que ya asiste a más de 120.000 personas con discapacidad en todo el mundo, de forma 100% gratuita.

La tarea no será fácil: la de elegir un único galardonado en un ecosistema donde el talento y la innovación argentina ranquea entre las mejores del planeta.