MAR DEL PLATA.- La contracumbre que organizó ayer Javier Milei resonó el hotel Sheraton, donde se llevó a cabo el tradicional coloquio que organiza IDEA en esta ciudad. En ese marco, el candidato por La Libertad Avanza argumentó por qué no participaba: “En el Coloquio me tratan mal”, sentenció.

La respuesta de IDEA no tardo en llegar. La entidad se caracteriza por invitar a todas las partes para debatir y este año no fue la excepción. Pero tanto Milei como Sergio Massa declinaron la invitación. “Nosotros no tenemos la costumbre de emboscar a nadie”, dijo ayer Daniel González, director ejecutivo de IDEA, en diálogo con LA NACION. Y agregó: “No sé a qué se refiere. No ha sido así. Creo que no hay nadie que pueda decir que en el coloquio no lo tratan bien . Creo que el empresariado que está representado en IDEA es absolutamente respetuoso”.

Luego, ejemplificó con el caso del presidente Alberto Fernández, que participó del encuentro. “El miércoles vino el Presidente, que es posible que se imaginara que no era un ambiente amistoso con él y, sin embargo, con el salón totalmente colmado, el habló durante una hora. Todo el mundo lo escuchó, se lo aplaudió, se lo trató con respeto. Siempre es así en IDEA”.

El rooftop Furia del piso nueve, donde Juan Nápoli, el primer candidato a senador por Buenos Aires en representación de La Libertad Avanza y fundador de Banco de Valores (VALO), organizó la "contracumbre" de Javier Milei LA NACION

“De hecho, cuando invitamos a los candidatos les contamos antes cuáles son los temas que queremos tratar, porque hace más rica la discusión. Nos parece mucho mejor que la gente esté, aunque nos diga que no está de acuerdo con algo. Hoy [por ayer] a Patricia Bullrich le preguntaron sobre los DNU y no estuvo de acuerdo. Me parece que eso suma”, completó.

Respecto de la “contracumbre” organizada por Milei, González dijo: “Yo no me lo tomo personal ni con nosotros, ni con IDEA. Creo que su decisión de venir o no al coloquio tiene que ver con una estrategia electoral. Habrán concluido que en este momento esta exposición no era la que necesitaban”

“No lo tomamos como un desplante. Nosotros ya nos hemos juntado con Milei hace un tiempo, estuvo en el coloquio el año pasado”, agregó González.

Luego, el ejecutivo analizó cómo fue el evento: “Estamos contentos. Tenemos un récord absoluto de participantes [casi 1000 personas]. Muchísimo interés. Ya pudimos presentar buena parte de nuestras 20 propuestas, que es el objetivo. En debates, recién tuvimos a la candidata presidencial Patricia Bullrich que contestó todo lo que le preguntaron. La verdad que está bueno, esto es lo que tenemos que hacer, generar un ámbito de discusión entre la política y el empresariado, ya hacerlo en público está buenísimo, porque muchas veces ese ámbito de discusión es privado, y está bien que sea privado, pero de vez en cuando mostrar que lo que tenemos para decirnos, preguntarnos, proponernos es algo que lo puede conocer toda la sociedad, es una gran oportunidad. Por eso a veces cuando algún candidato no viene, nadie se enoja, está perfecto. Cuando vos invitás a alguien no generás una obligación en el invitado, pero nos perdemos una oportunidad de discutir cosas en público”.