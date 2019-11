Palabra de líderes. Qué hacen las empresas para promover a las mujeres

Sasson (Arredo); Montes de Oca (Banco Provincia); Del Rio (LA NACION); Renaudo (VISA) y García (KPMG) Crédito: Fabián Malavolta

Sobre la recta final del evento "Mujeres líderes" organizado por LA NACION, cuatro CEOs de compañías debatieron sobre el liderazgo femenino en el mundo corporativo. El panel estuvo formado por Gabriela Renaudo, country manager de Argentina y Cono Sur de VISA; Néstor García, socio director ejecutivo de KPMG Argentina; Florencia Montes de Oca, presidente de la Fundación Banco Provincia, y Sebastián Sasson, presidente y CEO de Arredo.

Hay sectores en los que la falta de liderazgo femenino todavía se nota. En tecnología y finanzas, dijo Renaudo, ella todavía trata con colegas hombres en casi todos los países donde tiene injerencia: la Argentina, Uruguay, Bolivia, Chile y Paraguay. Solamente en la última nación encontró más pares femeninas, advirtió.

Reflexionó sobre su experiencia personal. "Cuando yo tenía 20 años, no decía que quería ser CEO, se fue dando. La actitud marca la diferencia y la pasión también", apuntó. También resaltó la importancia de las políticas de flexibilidad dentro de las compañías.

García destacó que en la compañía en la que trabaja hay un 55% de mujeres en el staff, un 54% a nivel gerencial, 55% a nivel directores y un 35% a nivel socios. "Instalamos una política de soft landing para madres biológicas y personas no gestantes. Se trata de ir 'aterrizando' de a poco luego de tener hijos, ir trabajando cuatro o seis horas por jornada", explicó.

También destacó que la empresa ofrece un lactario, una política de flexibilidad de horarios y de teletrabajo y una licencia de paternidad extendida, de 15 días.

Montes de Oca trabaja en 105 barrios vulnerables de la provincia de Buenos Aires. Allí se contacta con diferentes organizaciones comunitarias, asociaciones donde participan los vecinos de cada lugar para ofrecer propuestas positivas, especialmente para niños y jóvenes.

"En estos cuatro años conocí a muchas mujeres que lideran procesos en sus barrios. Se me viene a la mente Elena, del barrio 9 de Julio en Florencio Varela. Por cuestiones de salud tuvo que estar en su casa y se dio cuenta de la cantidad de veces que se cortaba la luz en el barrio, y después de cuatro años se volvió una referente social en el barrio. Esto la movió a moverse por mejorar el barrio", recordó, y agregó: "Las mujeres tienen mucho para dar para encontrar soluciones comunitarias a los problema comunitarios".

Por su parte, Sasson destacó el trabajo de diversidad que se realiza todos los días dentro de Arredo. "No creemos en un mundo sin igualdad de oportunidades, así que queremos dejar nuestra huella e impulsar a las compañías medianas a ir hacia un espacio más inclusivo", destacó.

Una de los principales lecciones que aprendió la compañía llegó de la mano de dos colaboradores que eligieron cambiar de género. Una de esas personas trabaja en atención al público: "Fue un aprendizaje enorme para nosotros internamente y para el cliente. Hay muchos prejuicios [con respecto a las personas transgénero]. Es una minoría que tiene muy limitadas las posibilidades laborales y que es muy vulnerable. Nosotros tratamos de reflejar lo que es la sociedad en nuestro 'mundo Arredo', y la sociedad incluye a todos", relató.

"Intentamos que la sociedad avance en una armonía un poco más feliz que la que tenemos actualmente, y eso tiene que ver con la igualdad de oportunidades", cerró.

Cómo suma la mirada femenina en la "mesa chica"

La mirada femenina construye en ámbitos tan diversos como el de los bancos, la política, el cuidado personal, la tecnología y los laboratorios. Las invitadas a un panel que dio cuenta de esto fueron Alejandra Naughton, CFO de Grupo Supervielle, Patricia Pomies, Chief Delivery Officer en Globant, Verónica Marcelo, gerenta comercial de Natura, Rosana Felice, directora Médica y de Investigación y Desarrollo de GSK para Argentina y Cono Sur, y Agustina Señorans, subsecretaria de Promoción Social del Gobierno de la Ciudad.

Señorans narró su experiencia en el sector público porteño, donde trabaja desde hace 12 años. El Gobierno de la Ciudad armó un sistema de indicadores de género porque "lo que no se mide no se puede cambiar", explicó la funcionaria. Con ayuda de esa herramienta, descubrieron que, si bien dentro de la administración había diversidad de género, también había mucho para avanzar en cuestiones de denuncias por violencia, por ejemplo. "Podemos y debemos ponerles perspectivas de género a todas las políticas que impulsamos", resaltó.

La tecnología, y especialmente el desarrollo de software, es un área en el que muchas organizaciones y compañías trabajan fuertemente para atraer más talento femenino. Así lo vive Pomies: "Desde mi experiencia personal, logré sentarme en una mesa, viajar a distintos puntos del mundo a visitar clientes y mi hija pudo viajar conmigo. Soy una especie de mamá canguro. Y haber sido madre me permitió entender a otras mamás que están trabajando en mi empresa", destacó.

En Natura, una empresa donde las mujeres tienen un rol preponderante tanto como clientas como en la fuerza de ventas, la historia es distinta. La compañía trabaja para tener más liderazgo femenino en el board de directores. Con respecto a la gestión de talento, Marcelo destacó la flexibilidad que brinda trabajar como consultora independiente, ya que es un rol fácilmente combinable con la maternidad, y también el trabajo con todos los colaboradores dentro de la oficina para que estén "las personas adecuadas en los puestos adecuados", dijo.

Con respecto al mundo financiero, Naughton destacó que, en su paso por el Banco Central y por el sector privado nunca tuvo mentoras y tampoco pensaba en la posibilidad de tenerlas, y es por eso que reivindicó esta figura para que haya más talento femenino en el sector donde trabaja.

Finalmente, Felice señaló la importancia de que las compañías tengan avidez por reclutar talento femenino. Contó su experiencia personal: "Cuando recibí la invitación de GSK, yo estaba embaraza de siete meses y medio y ya tenía un hijo de dos años y medio. En el llamado telefónico me autoexcluí y les dije que no les convenía contratarme. Pero ellos me dijeron que veían mi potencial a largo plazo", narró. Y destacó el rol de contención de su pareja: "Cuando me convocaron para ser directora, le dije a mi marido: 'Esto va a exigir viajes, cenas, reuniones'. Y él me dijo: 'Por supuesto'. El acompañamiento es súper importante", cerró.