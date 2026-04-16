Paritarias sanidad: cuánto cobra el personal de salud en abril 2026

Los trabajadores que forman parte del personal de salud cuentan en abril con un incremento salarial, dado por el más reciente acuerdo paritario que actualiza los haberes del sector.

Los trabajadores de la salud tienen un aumento salarial en abril

A través de esta negociación se incluyeron nuevas escalas de salarios básicos para los meses de febrero, marzo y abril de 2026.

Además, se pactó la entrega de sumas no remunerativas de distinto valor según el mes. “La misma será para el mes de febrero de 2026 de $80.000, para el mes de marzo de 2026 de $85.000 y desde el mes de abril de 2026 de $90.000″, indica el acuerdo.

En tanto, las partes acordaron que en mayo de 2026 se reunirán a revisar las escalas acordadas.

Cuánto cobra el personal de salud en abril 2026

De acuerdo a la grilla que se puede consultar en el sitio oficial de sanidad, estos son los valores de abril a los que se añade la suma fija:

Cargo Monto de abril Asignación no remunerativa Profesionales Bioquimicos, Nutricionistas, Farmaceúticos y Kinesiólogos $1.372.187,59 $90.000 Obstétricas e instrumentadoras $1.247.895,44 $90.000 Cabos/as de cirugía $1.247.895,44 $90.000 Cabos/as de Piso o Pabellón $1.226.019,30 $90.000 Enfermeros/as de Cirugía y personal de esterilización $1.193.206,30 $90.000 Auxiliar Técnico de Rayos X $1.193.206,30 $90.000 Pedicuros y Masajistas $1.193.206,30 $90.000 Enfermero/ra de Piso, o Consultorios Externos $1.160.387,33 $90.000 Personal Especializado en Terapia Intensiva, Climax, Unidad Coronaria, Nursery, Foniatria y Riñon artificial $1.160.387,33 $90.000 Personal destinado a la atención de enfermos mentales y nerviosos $1.160.387,33 $90.000 Personal Técnico de: Hemoterapia, Fisioterapia, Anatomía Patológica y Laboratorio $1.109.344,90 $90.000 Ayudante de radiología, Fisioterapia, Hemoterapia, anatomía patológica y lab. de análisis clínico $1.109.344,90 $90.000 Mucamas de Cirugía o que no tengan atingencia con la atención de enfermos $1.030.949,16 $90.000 Asistente Geriátrica $1.009.073,42 $90.000 Asistente de Comedores con atención al público $1.003.605,42 $90.000 Camilleros y fotógrafos $1.003.605,42 $90.000 Personal de Lavadero y ropería $987.196,72 $90.000 Mucamas de Piso, Consultorios Externos y Geriátricos $981.730,08 $90.000 PERSONAL DE MANTENIMIENTO Oficiales $1.128.484,34 $90.000 Medio oficiales $1.062.846,74 $90.000 Ascensoristas, Porteros y Serenos $1.020.010,41 $90.000 Jardineros $981.730,08 $90.000 Peones en general $1.003.605,42 $90.000 PERSONAL DE COCINA Primer cocinero y/o repostero y/o fiambrero $1.128.484,34 $90.000 Segundo cocinero y/o repostero y/o fiambrero $1.066.497,70 $90.000 Cocinero/a de Establecimientos Geriátricos $1.066.497,70 $90.000 Encargado/a de Office, cafeteros y Jefe de despacho de cocina $1.066.497,70 $90.000 Ayudante de cocina y cacerolero $1.044.623,14 $90.000 Peones de cocina en general $981.730,08 $90.000 PERSONAL ADMINISTRATIVO Administrativo de Primera $1.098.403,19 $90.000 Administrativo de Segunda $1.066.497,70 $90.000 Administrativo de Tercera $1.034.595,93 $90.000 Cadete $922.472,96 $90.000 ESTABLECIMIENTOS GERIATRICOS (EXCLUSIVAMENTE) AUXILIAR DE ENFERMERIA $1.051.911,55 $90.000

Los valores de abril para cada categoría de trabajador Archivo

A su vez, el acuerdo incluye la cifra extraordinaria que percibe el personal como concepto del Día de la Sanidad, que se celebra el 21 de septiembre, y que este año se ubica en $63.369,91, para todos los trabajadores encuadrados en el Convenio Colectivo de Trabajo 122/75, con independencia de la categoría y/o antigüedad que posean.

El acta renueva las escalas correspondientes al Convenio Colectivo 122/75, y fue firmada por Fatsa (Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina), Adecra (Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales privados de la República Argentina), Confeclisa (Confederación Argentina de Clínicas, Sanatorios y Hospitales), Cacep (Cámara Argentina de Clínicas y Establecimientos Psiquiátricos), AAEG (Asociación Argentina de Establecimientos Geriátricos) y Cepsal (Cámara Argentina de Entidades Prestadoras de Salud).