Paritarias sanidad: cuánto cobra el personal de salud en abril 2026
Los trabajadores del sector tienen un incremento este mes; cuáles son las cifras que cobra cada categoría y en cuánto se ubica el monto por el Día de la Sanidad
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Los trabajadores que forman parte del personal de salud cuentan en abril con un incremento salarial, dado por el más reciente acuerdo paritario que actualiza los haberes del sector.
A través de esta negociación se incluyeron nuevas escalas de salarios básicos para los meses de febrero, marzo y abril de 2026.
Además, se pactó la entrega de sumas no remunerativas de distinto valor según el mes. “La misma será para el mes de febrero de 2026 de $80.000, para el mes de marzo de 2026 de $85.000 y desde el mes de abril de 2026 de $90.000″, indica el acuerdo.
En tanto, las partes acordaron que en mayo de 2026 se reunirán a revisar las escalas acordadas.
Cuánto cobra el personal de salud en abril 2026
De acuerdo a la grilla que se puede consultar en el sitio oficial de sanidad, estos son los valores de abril a los que se añade la suma fija:
|Cargo
|Monto de abril
|Asignación no remunerativa
Profesionales Bioquimicos, Nutricionistas, Farmaceúticos y Kinesiólogos
$1.372.187,59
$90.000
Obstétricas e instrumentadoras
$1.247.895,44
$90.000
Cabos/as de cirugía
$1.247.895,44
$90.000
Cabos/as de Piso o Pabellón
$1.226.019,30
$90.000
Enfermeros/as de Cirugía y personal de esterilización
$1.193.206,30
$90.000
Auxiliar Técnico de Rayos X
$1.193.206,30
$90.000
Pedicuros y Masajistas
$1.193.206,30
$90.000
Enfermero/ra de Piso, o Consultorios Externos
$1.160.387,33
$90.000
Personal Especializado en Terapia Intensiva, Climax, Unidad Coronaria, Nursery, Foniatria y Riñon artificial
$1.160.387,33
$90.000
Personal destinado a la atención de enfermos mentales y nerviosos
$1.160.387,33
$90.000
Personal Técnico de: Hemoterapia, Fisioterapia, Anatomía Patológica y Laboratorio
$1.109.344,90
$90.000
Ayudante de radiología, Fisioterapia, Hemoterapia, anatomía patológica y lab. de análisis clínico
$1.109.344,90
$90.000
Mucamas de Cirugía o que no tengan atingencia con la atención de enfermos
$1.030.949,16
$90.000
Asistente Geriátrica
$1.009.073,42
$90.000
Asistente de Comedores con atención al público
$1.003.605,42
$90.000
Camilleros y fotógrafos
$1.003.605,42
$90.000
Personal de Lavadero y ropería
$987.196,72
$90.000
Mucamas de Piso, Consultorios Externos y Geriátricos
$981.730,08
$90.000
PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Oficiales
$1.128.484,34
$90.000
Medio oficiales
$1.062.846,74
$90.000
Ascensoristas, Porteros y Serenos
$1.020.010,41
$90.000
Jardineros
$981.730,08
$90.000
Peones en general
$1.003.605,42
$90.000
PERSONAL DE COCINA
Primer cocinero y/o repostero y/o fiambrero
$1.128.484,34
$90.000
Segundo cocinero y/o repostero y/o fiambrero
$1.066.497,70
$90.000
Cocinero/a de Establecimientos Geriátricos
$1.066.497,70
$90.000
Encargado/a de Office, cafeteros y Jefe de despacho de cocina
$1.066.497,70
$90.000
Ayudante de cocina y cacerolero
$1.044.623,14
$90.000
Peones de cocina en general
$981.730,08
$90.000
PERSONAL ADMINISTRATIVO
Administrativo de Primera
$1.098.403,19
$90.000
Administrativo de Segunda
$1.066.497,70
$90.000
Administrativo de Tercera
$1.034.595,93
$90.000
Cadete
$922.472,96
$90.000
ESTABLECIMIENTOS GERIATRICOS (EXCLUSIVAMENTE) AUXILIAR DE ENFERMERIA
$1.051.911,55
$90.000
A su vez, el acuerdo incluye la cifra extraordinaria que percibe el personal como concepto del Día de la Sanidad, que se celebra el 21 de septiembre, y que este año se ubica en $63.369,91, para todos los trabajadores encuadrados en el Convenio Colectivo de Trabajo 122/75, con independencia de la categoría y/o antigüedad que posean.
El acta renueva las escalas correspondientes al Convenio Colectivo 122/75, y fue firmada por Fatsa (Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina), Adecra (Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales privados de la República Argentina), Confeclisa (Confederación Argentina de Clínicas, Sanatorios y Hospitales), Cacep (Cámara Argentina de Clínicas y Establecimientos Psiquiátricos), AAEG (Asociación Argentina de Establecimientos Geriátricos) y Cepsal (Cámara Argentina de Entidades Prestadoras de Salud).
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